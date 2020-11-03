Найманці РФ відновлюють окопи та укріплення на передовій, - ГУР
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Російські війська на Донбасі відновлюють окопи та укріплення на передовій.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це свідчать дані Головного управління розвідки.
"Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує проведення інженерних робіт на передових позиціях шляхом відновлення наявних окопів, їх розчищення та зміцнення майже по всій лінії розмежування, а також проведення фортифікаційних робіт з обладнання другої лінії оборонних рубежів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що особлива увага приділяється обладнанню хибних позицій, а також розміщенню замаскованих муляжів озброєння та військової техніки для введення в оману підрозділів Об’єднаних сил та провокування їх на відкриття вогню.
Крім того, з метою активізації розвідки та диверсійної діяльності передові позиції противника посилені додатковими розвідувальними підрозділами та снайперськими розрахунками.
Будь ласка, зачекайте...
(это совсем сарказм) (а от души...думаю это началось не вчера...и только ослепленный взглядом *****-горгоны не видит очевидных вещей....ибо превратился в камень)
Ты когда-нибудь слыхал про армию которая перед наступлением рыла окопы, противотанковые рвы, строила бы ДОТы ставила бы противотанковые ежи или надолбы и минировала площади перед собой?
Может они просто боятся? Может они думают, что если вдруг чего, то им не устоять без улучшения "ТТХ" своих окопов, огневых точек, блиндажей и всякого такого?
Еще раз - они боятся слабости своей обороны. Это один вариант Второй - они не ожидают скорого наступления ВСУ, но "идти на Лондон" или тем более сдаваться и заканчивать войну, в ближайшее время в их планы также не входит.
ОРДЛО, это не Армения, у ОРДЛО есть общая граница с военторгом, который поможет шахтерам нарыть в своих шахтах и миги, и сушки, и калибры с искандерами, зная что ЕС на это проинформирует западные СМИ, что у них ну очень, просто офигительно охренительной силы огроменная озабоченность ...