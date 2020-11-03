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Найманці РФ відновлюють окопи та укріплення на передовій, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Події

Найманці РФ відновлюють окопи та укріплення на передовій, - ГУР

Російські війська на Донбасі відновлюють окопи та укріплення на передовій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це свідчать дані Головного управління розвідки.

"Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує проведення інженерних робіт на передових позиціях шляхом відновлення наявних окопів, їх розчищення та зміцнення майже по всій лінії розмежування, а також проведення фортифікаційних робіт з обладнання другої лінії оборонних рубежів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що особлива увага приділяється обладнанню хибних позицій, а також розміщенню замаскованих муляжів озброєння та військової техніки для введення в оману підрозділів Об’єднаних сил та провокування їх на відкриття вогню.

Крім того, з метою активізації розвідки та диверсійної діяльності передові позиції противника посилені додатковими розвідувальними підрозділами та снайперськими розрахунками.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
не может такого быть, зелох такого в глазах у хийла не увидел
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03.11.2020 13:51
+7
Новость? Стесняюсь спросить: А вы чего ожидали? Или вы на полном серьезе рассчитываете, что последует адекватная реакция нашего, прости господи, "главнокомандующего"?
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03.11.2020 13:50
+7
значит скоро выйдет презердентский указ, о введении штрафов на передовой для всу, за разрушение восстановленых руссобурятами окопов и укреплений.
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03.11.2020 13:50
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Новость? Стесняюсь спросить: А вы чего ожидали? Или вы на полном серьезе рассчитываете, что последует адекватная реакция нашего, прости господи, "главнокомандующего"?
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03.11.2020 13:50 Відповісти
значит скоро выйдет презердентский указ, о введении штрафов на передовой для всу, за разрушение восстановленых руссобурятами окопов и укреплений.
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03.11.2020 13:50 Відповісти
не может такого быть, зелох такого в глазах у хийла не увидел
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03.11.2020 13:51 Відповісти
Может, они ямки роют для посадки саженцев сгоревших хвойников, а вы сразу- ОКОПЫ-ОКОПЫ...
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03.11.2020 13:56 Відповісти
Хочуть подивитися жабі в очі та поссяти.
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03.11.2020 13:58 Відповісти
так! шо вы такое себе позволяете? какая такая разведка...если вас запретили???
(это совсем сарказм) (а от души...думаю это началось не вчера...и только ослепленный взглядом *****-горгоны не видит очевидных вещей....ибо превратился в камень)
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03.11.2020 13:59 Відповісти
А в ранковій інформації це доповіли говнокомандуючому і отрмали відповідний наказ.
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03.11.2020 14:05 Відповісти
Думаю, що Таран з Хомчаком доповіли Єрмаку. Єрмак потер задоволено руки і пішов шепотіти у зелене вушко, що мир триває тисячуп'ятсотдофіга днів.
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03.11.2020 14:08 Відповісти
В Армении, Армяне тоже рыли!!!! Было бы , желание!!!!
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03.11.2020 14:11 Відповісти
Подождем 30 лет, пусть дети и внуки воюют, может они Козацького роду...
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03.11.2020 14:14 Відповісти
Да духа воинственного у нас как раз хватает. А вот мозгов у населения Украины ну явно не хватает, поэтому мы пока в стадии формирования народа из населения. Невежество и неумение работать с информацией - наш основной бич, невежество на всех уровнях и на этом форуме тоже, а вот воевать украинцы всегда умели, почитать того же Боплана про кОзаков, в кино такого еще не показывали, как они мастерски воевали.
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03.11.2020 17:33 Відповісти
Читал, толку что?
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03.11.2020 20:37 Відповісти
Если противник позволяет, то враг окапывается, и подвозит боеприпасы, все правильно. Беда только, что руководство Украины в армии не служило, для них это откровение, они видят под каждым лопухом мир...
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03.11.2020 14:12 Відповісти
Ну руководство ладно не служило, а ты?
Ты когда-нибудь слыхал про армию которая перед наступлением рыла окопы, противотанковые рвы, строила бы ДОТы ставила бы противотанковые ежи или надолбы и минировала площади перед собой?
Может они просто боятся? Может они думают, что если вдруг чего, то им не устоять без улучшения "ТТХ" своих окопов, огневых точек, блиндажей и всякого такого?
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03.11.2020 16:15 Відповісти
Вообще то кацапы это строят в серой зоне, на территории Украины, не в Воронежской области. А что делаем мы?
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03.11.2020 17:02 Відповісти
Послушай, ты же не у скабеевых в студии. Давай без лозунгов из зомбоящика. Есть две воюющие стороны, одна из них(что не факт и возможно что обе) занимается укреплением ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ сооружений. Спрашивается вопрос - Для чего? Неужто для наступательной войны?
Еще раз - они боятся слабости своей обороны. Это один вариант Второй - они не ожидают скорого наступления ВСУ, но "идти на Лондон" или тем более сдаваться и заканчивать войну, в ближайшее время в их планы также не входит.
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03.11.2020 17:46 Відповісти
Когда к тебе в квартиру вломится сосед, и забарикадируется с твоей женой на кухне, ты его поймешь и простишь, я знаю...
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03.11.2020 20:35 Відповісти
Женечка так им действительно не устоять . Найманці РФ відновлюють окопи та укріплення на передовій, - ГУР - Цензор.НЕТ 1562
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03.11.2020 17:41 Відповісти
Kulinakusичка, если бы им было прям так уж не устоять, то не устояли бы еще лет 5-6 назад.

ОРДЛО, это не Армения, у ОРДЛО есть общая граница с военторгом, который поможет шахтерам нарыть в своих шахтах и миги, и сушки, и калибры с искандерами, зная что ЕС на это проинформирует западные СМИ, что у них ну очень, просто офигительно охренительной силы огроменная озабоченность ...
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03.11.2020 18:00 Відповісти
Это уже нарушение перемирья или ещё нет?
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03.11.2020 14:12 Відповісти
 
 