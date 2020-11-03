Найманці РФ відновлюють окопи та укріплення на передовій, - ГУР

Російські війська на Донбасі відновлюють окопи та укріплення на передовій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це свідчать дані Головного управління розвідки.

"Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує проведення інженерних робіт на передових позиціях шляхом відновлення наявних окопів, їх розчищення та зміцнення майже по всій лінії розмежування, а також проведення фортифікаційних робіт з обладнання другої лінії оборонних рубежів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що особлива увага приділяється обладнанню хибних позицій, а також розміщенню замаскованих муляжів озброєння та військової техніки для введення в оману підрозділів Об’єднаних сил та провокування їх на відкриття вогню.

Крім того, з метою активізації розвідки та диверсійної діяльності передові позиції противника посилені додатковими розвідувальними підрозділами та снайперськими розрахунками.

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