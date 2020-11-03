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Новости Политика УкраиныПроисшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупационные власти Крыма потребовали демонтировать храм ПЦУ в Евпатории

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Оккупационные власти Крыма потребовали демонтировать храм ПЦУ в Евпатории

Российская Федерация продолжает совершать преступления против Православной Церкви Украины и ее верующих на территории временно оккупированного Крымского полуострова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в представительстве президента Украины в Крыму в Facebook.

Сообщается, что сегодня митрополит Симферопольский и Крымский Климент (Климент Крым) получил пакет документов от так называемого "Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым", где содержится требование демонтировать деревянный храм Православной церкви Украины "Неопалимая купина" в Евпатории в срок до 3 ноября 2020 года и выплатить штраф в размере 50 000 рублей.

"Представительство Президента Украины в АР Крым осуждает очередные нарушения государства-оккупанта Российской Федерации против Крымской епархии Православной Церкви Украины и ее верующих. Решение так называемого суда и дальнейшие требования демонтировать храм "Неопалимая купина" в Евпатории направлены на вытеснение Украинской Церкви с временно оккупированного Крымского полуострова. Россия хочет, чтобы в Крыму не было Украинской Церкви, важного центра единения украинцев. Представительство будет принимать все возможные средства и действий для защиты Украинской Церкви: информация о системных нарушениях права на религиозную свободу и посягательство на имущество Православной Церкви Украины в Крыму коммуницируется с дипломатическим корпусом и международными организациями, факты нарушений собраны и предоставлены для включения в ежегодную Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму. Представительство находится в постоянном контакте с крымскими правоохранителями, которые фиксируют преступления, которые осуществляет Российская Федерация и ее оккупационные администрации по религиозным свободам в рамках уголовных производств", - заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Митрополит Климент обратился к генсеку ООН из-за притеснений в ПЦУ в оккупированном Крыму: "Обеспокоенность - это не путь решения проблемы"

Напомним, что 23 июля 2020 г. Митрополиту Крымской епархии ПЦУ Клименту российские оккупанты вручили постановление о сносе храма в Евпатории. Так называемый "Евпаторийский городской суд" в ноябре 2019 г. принял решение снести деревянный храм Православной церкви Украины, строительство которого было начато еще до оккупации полуострова Россией.

"Обязать в солидарном порядке ответчиков Общину во имя Успения образа Божией Матери "Неопалимая Купина" и Управление Крымской Епархии Украинской православной церкви освободить муниципальный земельный участок общей площадью 30,25 кв. м, путем демонтажа возведенного на ней здания", - говорится в решении оккупационного" суда.

Оккупационные власти Крыма потребовали демонтировать храм ПЦУ в Евпатории 01
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Топ комментарии
+9
Почему же мы в ответ не можем выгнать с Украины всем московских попов и зачистить от московской нечисти Киево-Печерскую Лавру?
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03.11.2020 14:18
+7
Ответный шаг-- объявить церкви Московского патриархата вне закона.
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03.11.2020 14:41
+7
Это капец! Роосийская церковь опутала всю Украину, как спрут. Цветет и пахнет. При этом со всех углов волают об "ущемлении". В Крыму единственная украинская церковь, и ту сгнобили. Что на это скажут прихожане МП? В частности, российский поп из ОПы Трофимов?
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03.11.2020 14:49
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ну, роги ж у світового тероризму так і лізуть

механик Зелёный@Nonpalpabilis 9 ч

Колдун! ****
"Если мировое сообщество даст неверную геополитическую оценку нынешней ситуации в Нагорном Карабахе, то Европе следует ждать Турцию возле Вены": премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Bild, 4 октября 2020 года.©
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03.11.2020 14:12 Ответить
Как там она вообще до сих пор стояла? Они бы ещё в Освенциме синагогу построили.
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03.11.2020 14:13 Ответить
///
Синагога «Хевра Ломдей Мишнаёс» в Освенциме (по-польски Synagoga Chewra Lomdei Misznajot w Oświęcimiu) - это синагога, находящаяся в польском городе Освенциме (по-немецки Auschwitz (Аушвиц)) , на площади ксендза Яна Скарбки, 5 (ранее площадь Больничная и угол, прилегающей к ней, улицы Костёльной). Синагога, вместе с соседним зданием, образуют Освенцимский еврейский центр, включающий в себя музей, образовательный центр и, непосредственно, синагогу.
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03.11.2020 14:17 Ответить
Блин , да снесите нахрен в Одессе у нас все деревянные сараи с крестиками которые натыкали при янукОвоще на всех свободных площадках мацковско-фсбэшная секта !
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03.11.2020 14:15 Ответить
треба ще і по 50тис за кожну зідрати - озолотимось!!!
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03.11.2020 20:26 Ответить
Цікаво, а вони із своїм богом порадились?
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03.11.2020 14:18 Ответить
Почему же мы в ответ не можем выгнать с Украины всем московских попов и зачистить от московской нечисти Киево-Печерскую Лавру?
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03.11.2020 14:18 Ответить
Потому что Баканов ходит в РПЦ и цинично заявляет, что не признаёт "раскол"! Да и вообще зе-мрази заблокировали процесс переименования МП РПЦ, инициированный прошлой радой при Порохе.
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03.11.2020 16:35 Ответить
Боговерующие вы наши(орки)только и слышно то грех тоине по христиански мы духовная страна наши скрепы и тд
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03.11.2020 14:23 Ответить
гнать кацапських попів із Лари.
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03.11.2020 14:24 Ответить
А в нас секта Гундяєва щe й грошeнята збирають з дeбілів
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03.11.2020 14:27 Ответить
Объявить всех московских попов вне закона.
Предписать московским попам покинуть территорию Украины в ближайшие 72 часа.
У меня всё.
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03.11.2020 14:36 Ответить
Ответный шаг-- объявить церкви Московского патриархата вне закона.
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03.11.2020 14:41 Ответить
мудрий нарід почне блєять, шо "церкаф не трожжь"
до того ж усік прискаче, почне своїми чрелами трусити, а як отримає по хлєбалу, знову всі почнуть скавчати про утиски расєйськомовних
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03.11.2020 16:22 Ответить
Это капец! Роосийская церковь опутала всю Украину, как спрут. Цветет и пахнет. При этом со всех углов волают об "ущемлении". В Крыму единственная украинская церковь, и ту сгнобили. Что на это скажут прихожане МП? В частности, российский поп из ОПы Трофимов?
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03.11.2020 14:49 Ответить
Трофімов вінчався у московській церкві, Разумков ходить у московську церкву, Зеленський Томос ПЦУ назвав термосом і до цього часу не вибачився, на навіть нагороди вручили тільки попам-ФСБешнікам із московської церкви, яка немає тут своєї влади, вона в Україні неканонічна. Це в той час, коли у нас війна з росією. Правильна у нас влада? Дадуть відповідь на це питання секта 73%?
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03.11.2020 15:48 Ответить
Зеленій владі не до Української Церкви. От якби мацковських попів тронули, тобі б ОПа в істериці билась.
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03.11.2020 14:51 Ответить
Де там захисники православної церкви Вусик, Ломаченко і Цвях? Чи вони тільки захисники московського сатанату?
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03.11.2020 15:44 Ответить
Знаєте скільки подібних храмів можна демонтувати тільки по одному Києву?
Зеленський швидко подолає дефіцит бюджету
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03.11.2020 20:25 Ответить
що скаже товариш новінський,який дуже переживає за московських попів в Україні?
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03.11.2020 22:48 Ответить
 
 