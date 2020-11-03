Оккупационные власти Крыма потребовали демонтировать храм ПЦУ в Евпатории
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Российская Федерация продолжает совершать преступления против Православной Церкви Украины и ее верующих на территории временно оккупированного Крымского полуострова.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в представительстве президента Украины в Крыму в Facebook.
Сообщается, что сегодня митрополит Симферопольский и Крымский Климент (Климент Крым) получил пакет документов от так называемого "Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым", где содержится требование демонтировать деревянный храм Православной церкви Украины "Неопалимая купина" в Евпатории в срок до 3 ноября 2020 года и выплатить штраф в размере 50 000 рублей.
"Представительство Президента Украины в АР Крым осуждает очередные нарушения государства-оккупанта Российской Федерации против Крымской епархии Православной Церкви Украины и ее верующих. Решение так называемого суда и дальнейшие требования демонтировать храм "Неопалимая купина" в Евпатории направлены на вытеснение Украинской Церкви с временно оккупированного Крымского полуострова. Россия хочет, чтобы в Крыму не было Украинской Церкви, важного центра единения украинцев. Представительство будет принимать все возможные средства и действий для защиты Украинской Церкви: информация о системных нарушениях права на религиозную свободу и посягательство на имущество Православной Церкви Украины в Крыму коммуницируется с дипломатическим корпусом и международными организациями, факты нарушений собраны и предоставлены для включения в ежегодную Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму. Представительство находится в постоянном контакте с крымскими правоохранителями, которые фиксируют преступления, которые осуществляет Российская Федерация и ее оккупационные администрации по религиозным свободам в рамках уголовных производств", - заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.
Напомним, что 23 июля 2020 г. Митрополиту Крымской епархии ПЦУ Клименту российские оккупанты вручили постановление о сносе храма в Евпатории. Так называемый "Евпаторийский городской суд" в ноябре 2019 г. принял решение снести деревянный храм Православной церкви Украины, строительство которого было начато еще до оккупации полуострова Россией.
"Обязать в солидарном порядке ответчиков Общину во имя Успения образа Божией Матери "Неопалимая Купина" и Управление Крымской Епархии Украинской православной церкви освободить муниципальный земельный участок общей площадью 30,25 кв. м, путем демонтажа возведенного на ней здания", - говорится в решении оккупационного" суда.
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механик Зелёный@Nonpalpabilis 9 ч
Колдун! ****
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Синагога «Хевра Ломдей Мишнаёс» в Освенциме (по-польски Synagoga Chewra Lomdei Misznajot w Oświęcimiu) - это синагога, находящаяся в польском городе Освенциме (по-немецки Auschwitz (Аушвиц)) , на площади ксендза Яна Скарбки, 5 (ранее площадь Больничная и угол, прилегающей к ней, улицы Костёльной). Синагога, вместе с соседним зданием, образуют Освенцимский еврейский центр, включающий в себя музей, образовательный центр и, непосредственно, синагогу.
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У меня всё.
до того ж усік прискаче, почне своїми чрелами трусити, а як отримає по хлєбалу, знову всі почнуть скавчати про утиски расєйськомовних
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