Окупаційна влада Криму зажадала демонтувати храм ПЦУ в Євпаторії

Російська Федерація продовжує скоювати злочини проти Православної Церкви України та її вірян на території тимчасово окупованого Кримського півострова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в представництві президента України в Криму у Facebook.

Повідомляється, що сьогодні митрополит Сімферопольський і Кримський Климент (Климент Крим) отримав пакет документів від так званого "Управління Федеральної служби судових приставів по Республіці Крим", де міститься вимога демонтувати дерев'яний храм Православної церкви України "Неопалима купина" в Євпаторії у строк до 3 листопада 2020 року та виплатити штраф у розмірі 50 000 рублів.

"Представництво Президента України в АР Крим засуджує чергові порушення держави-окупанта Російської Федерації проти Кримської єпархії Православної Церкви України та її вірян. Рішення так званого суду і подальші вимоги демонтувати храм "Неопалима купина" в Євпаторії спрямовані на витіснення Української Церкви з тимчасово окупованого Кримського півострова. Росія хоче, щоб в Криму не було Української Церкви, важливого центру єднання українців. Представництво буде вживати всіх можливих засобів і дій для захисту Української Церкви: інформація про системні порушення права на релігійну свободу і зазіхання на майно Православної Церкви України в Криму комунікується з дипломатичним корпусом та міжнародними організаціями, факти порушень зібрано та надано до включення у щорічну Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН по Криму. Представництво знаходиться у постійному контакті з кримськими правоохоронцями, які фіксують злочини, що здійснює Російська Федерація та її окупаційні адміністрації щодо релігійних свобод в рамках кримінальних проваджень" - заявив постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич.

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Нагадаємо, що 23 липня 2020 року Митрополиту Кримської єпархії ПЦУ Клименту російські окупанти вручили постанову про знесення храму в Євпаторії. Так званий "Євпаторійський міський суд" в листопаді 2019 року ухвалив рішення знести дерев'яний храм Православної церкви України, будівництво якого було розпочато ще до окупації півострова Росією:

"Зобов’язати в солідарному порядку відповідачів Громаду в ім’я Пречистого образу Божої Матері "Неопалима Купина" і Управління Кримської Єпархії Української православної церкви звільнити муніципальний земельну ділянку загальною площею 30,25 кв. м, шляхом демонтажу зведеної на ній будівлі", – йдеться в рішенні окупаційного "суду".