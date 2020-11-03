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Окупаційна влада Криму зажадала демонтувати храм ПЦУ в Євпаторії

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Окупаційна влада Криму зажадала демонтувати храм ПЦУ в Євпаторії

Російська Федерація продовжує скоювати злочини проти Православної Церкви України та її вірян на території тимчасово окупованого Кримського півострова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в представництві президента України в Криму у Facebook.

Повідомляється, що сьогодні митрополит Сімферопольський і Кримський Климент (Климент Крим) отримав пакет документів від так званого "Управління Федеральної служби судових приставів по Республіці Крим", де міститься вимога демонтувати дерев'яний храм Православної церкви України "Неопалима купина" в Євпаторії у строк до 3 листопада 2020 року та виплатити штраф у розмірі 50 000 рублів.

"Представництво Президента України в АР Крим засуджує чергові порушення держави-окупанта Російської Федерації проти Кримської єпархії Православної Церкви України та її вірян. Рішення так званого суду і подальші вимоги демонтувати храм "Неопалима купина" в Євпаторії спрямовані на витіснення Української Церкви з тимчасово окупованого Кримського півострова. Росія хоче, щоб в Криму не було Української Церкви, важливого центру єднання українців. Представництво буде вживати всіх можливих засобів і дій для захисту Української Церкви: інформація про системні порушення права на релігійну свободу і зазіхання на майно Православної Церкви України в Криму комунікується з дипломатичним корпусом та міжнародними організаціями, факти порушень зібрано та надано до включення у щорічну Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН по Криму. Представництво знаходиться у постійному контакті з кримськими правоохоронцями, які фіксують злочини, що здійснює Російська Федерація та її окупаційні адміністрації щодо релігійних свобод в рамках кримінальних проваджень" - заявив постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Митрополит Климент звернувся до генсека ООН через утиски в ПЦУ в окупованому Криму: "Занепокоєння - це не шлях вирішення проблеми"

Нагадаємо, що 23 липня 2020 року Митрополиту Кримської єпархії ПЦУ Клименту російські окупанти вручили постанову про знесення храму в Євпаторії. Так званий "Євпаторійський міський суд" в листопаді 2019 року ухвалив рішення знести дерев'яний храм Православної церкви України, будівництво якого було розпочато ще до окупації півострова Росією:

"Зобов’язати в солідарному порядку відповідачів Громаду в ім’я Пречистого образу Божої Матері "Неопалима Купина" і Управління Кримської Єпархії Української православної церкви звільнити муніципальний земельну ділянку загальною площею 30,25 кв. м, шляхом демонтажу зведеної на ній будівлі", – йдеться в рішенні окупаційного "суду".

Окупаційна влада Криму зажадала демонтувати храм ПЦУ в Євпаторії 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Почему же мы в ответ не можем выгнать с Украины всем московских попов и зачистить от московской нечисти Киево-Печерскую Лавру?
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03.11.2020 14:18
+7
Ответный шаг-- объявить церкви Московского патриархата вне закона.
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03.11.2020 14:41
+7
Это капец! Роосийская церковь опутала всю Украину, как спрут. Цветет и пахнет. При этом со всех углов волают об "ущемлении". В Крыму единственная украинская церковь, и ту сгнобили. Что на это скажут прихожане МП? В частности, российский поп из ОПы Трофимов?
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03.11.2020 14:49
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ну, роги ж у світового тероризму так і лізуть

механик Зелёный@Nonpalpabilis 9 ч

Колдун! ****
"Если мировое сообщество даст неверную геополитическую оценку нынешней ситуации в Нагорном Карабахе, то Европе следует ждать Турцию возле Вены": премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Bild, 4 октября 2020 года.©
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03.11.2020 14:12 Відповісти
Как там она вообще до сих пор стояла? Они бы ещё в Освенциме синагогу построили.
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03.11.2020 14:13 Відповісти
///
Синагога «Хевра Ломдей Мишнаёс» в Освенциме (по-польски Synagoga Chewra Lomdei Misznajot w Oświęcimiu) - это синагога, находящаяся в польском городе Освенциме (по-немецки Auschwitz (Аушвиц)) , на площади ксендза Яна Скарбки, 5 (ранее площадь Больничная и угол, прилегающей к ней, улицы Костёльной). Синагога, вместе с соседним зданием, образуют Освенцимский еврейский центр, включающий в себя музей, образовательный центр и, непосредственно, синагогу.
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03.11.2020 14:17 Відповісти
Блин , да снесите нахрен в Одессе у нас все деревянные сараи с крестиками которые натыкали при янукОвоще на всех свободных площадках мацковско-фсбэшная секта !
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03.11.2020 14:15 Відповісти
треба ще і по 50тис за кожну зідрати - озолотимось!!!
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03.11.2020 20:26 Відповісти
Цікаво, а вони із своїм богом порадились?
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03.11.2020 14:18 Відповісти
Почему же мы в ответ не можем выгнать с Украины всем московских попов и зачистить от московской нечисти Киево-Печерскую Лавру?
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03.11.2020 14:18 Відповісти
Потому что Баканов ходит в РПЦ и цинично заявляет, что не признаёт "раскол"! Да и вообще зе-мрази заблокировали процесс переименования МП РПЦ, инициированный прошлой радой при Порохе.
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03.11.2020 16:35 Відповісти
Боговерующие вы наши(орки)только и слышно то грех тоине по христиански мы духовная страна наши скрепы и тд
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03.11.2020 14:23 Відповісти
гнать кацапських попів із Лари.
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03.11.2020 14:24 Відповісти
А в нас секта Гундяєва щe й грошeнята збирають з дeбілів
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03.11.2020 14:27 Відповісти
Объявить всех московских попов вне закона.
Предписать московским попам покинуть территорию Украины в ближайшие 72 часа.
У меня всё.
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03.11.2020 14:36 Відповісти
Ответный шаг-- объявить церкви Московского патриархата вне закона.
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03.11.2020 14:41 Відповісти
мудрий нарід почне блєять, шо "церкаф не трожжь"
до того ж усік прискаче, почне своїми чрелами трусити, а як отримає по хлєбалу, знову всі почнуть скавчати про утиски расєйськомовних
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03.11.2020 16:22 Відповісти
Это капец! Роосийская церковь опутала всю Украину, как спрут. Цветет и пахнет. При этом со всех углов волают об "ущемлении". В Крыму единственная украинская церковь, и ту сгнобили. Что на это скажут прихожане МП? В частности, российский поп из ОПы Трофимов?
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03.11.2020 14:49 Відповісти
Трофімов вінчався у московській церкві, Разумков ходить у московську церкву, Зеленський Томос ПЦУ назвав термосом і до цього часу не вибачився, на навіть нагороди вручили тільки попам-ФСБешнікам із московської церкви, яка немає тут своєї влади, вона в Україні неканонічна. Це в той час, коли у нас війна з росією. Правильна у нас влада? Дадуть відповідь на це питання секта 73%?
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03.11.2020 15:48 Відповісти
Зеленій владі не до Української Церкви. От якби мацковських попів тронули, тобі б ОПа в істериці билась.
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03.11.2020 14:51 Відповісти
Де там захисники православної церкви Вусик, Ломаченко і Цвях? Чи вони тільки захисники московського сатанату?
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03.11.2020 15:44 Відповісти
Знаєте скільки подібних храмів можна демонтувати тільки по одному Києву?
Зеленський швидко подолає дефіцит бюджету
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03.11.2020 20:25 Відповісти
що скаже товариш новінський,який дуже переживає за московських попів в Україні?
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03.11.2020 22:48 Відповісти
 
 