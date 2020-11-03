Окупаційна влада Криму зажадала демонтувати храм ПЦУ в Євпаторії
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Російська Федерація продовжує скоювати злочини проти Православної Церкви України та її вірян на території тимчасово окупованого Кримського півострова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в представництві президента України в Криму у Facebook.
Повідомляється, що сьогодні митрополит Сімферопольський і Кримський Климент (Климент Крим) отримав пакет документів від так званого "Управління Федеральної служби судових приставів по Республіці Крим", де міститься вимога демонтувати дерев'яний храм Православної церкви України "Неопалима купина" в Євпаторії у строк до 3 листопада 2020 року та виплатити штраф у розмірі 50 000 рублів.
"Представництво Президента України в АР Крим засуджує чергові порушення держави-окупанта Російської Федерації проти Кримської єпархії Православної Церкви України та її вірян. Рішення так званого суду і подальші вимоги демонтувати храм "Неопалима купина" в Євпаторії спрямовані на витіснення Української Церкви з тимчасово окупованого Кримського півострова. Росія хоче, щоб в Криму не було Української Церкви, важливого центру єднання українців. Представництво буде вживати всіх можливих засобів і дій для захисту Української Церкви: інформація про системні порушення права на релігійну свободу і зазіхання на майно Православної Церкви України в Криму комунікується з дипломатичним корпусом та міжнародними організаціями, факти порушень зібрано та надано до включення у щорічну Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН по Криму. Представництво знаходиться у постійному контакті з кримськими правоохоронцями, які фіксують злочини, що здійснює Російська Федерація та її окупаційні адміністрації щодо релігійних свобод в рамках кримінальних проваджень" - заявив постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич.
Нагадаємо, що 23 липня 2020 року Митрополиту Кримської єпархії ПЦУ Клименту російські окупанти вручили постанову про знесення храму в Євпаторії. Так званий "Євпаторійський міський суд" в листопаді 2019 року ухвалив рішення знести дерев'яний храм Православної церкви України, будівництво якого було розпочато ще до окупації півострова Росією:
"Зобов’язати в солідарному порядку відповідачів Громаду в ім’я Пречистого образу Божої Матері "Неопалима Купина" і Управління Кримської Єпархії Української православної церкви звільнити муніципальний земельну ділянку загальною площею 30,25 кв. м, шляхом демонтажу зведеної на ній будівлі", – йдеться в рішенні окупаційного "суду".
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механик Зелёный@Nonpalpabilis 9 ч
Колдун! ****
"Если мировое сообщество даст неверную геополитическую оценку нынешней ситуации в Нагорном Карабахе, то Европе следует ждать Турцию возле Вены": премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Bild, 4 октября 2020 года.©
Синагога «Хевра Ломдей Мишнаёс» в Освенциме (по-польски Synagoga Chewra Lomdei Misznajot w Oświęcimiu) - это синагога, находящаяся в польском городе Освенциме (по-немецки Auschwitz (Аушвиц)) , на площади ксендза Яна Скарбки, 5 (ранее площадь Больничная и угол, прилегающей к ней, улицы Костёльной). Синагога, вместе с соседним зданием, образуют Освенцимский еврейский центр, включающий в себя музей, образовательный центр и, непосредственно, синагогу.
Предписать московским попам покинуть территорию Украины в ближайшие 72 часа.
У меня всё.
до того ж усік прискаче, почне своїми чрелами трусити, а як отримає по хлєбалу, знову всі почнуть скавчати про утиски расєйськомовних
Зеленський швидко подолає дефіцит бюджету