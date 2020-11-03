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Турчинова вызвали в ГБР на допрос по "делу Майдана"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Турчинова вызвали в ГБР на допрос по

Руководителя Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александра Турчинова вызвали на допрос в Госбюро расследований.

Об этом Турчинов написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Получил очередную повестку от Государственного бюро расследований. На этот раз меня вызывают для допроса по "расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах". Они, видимо, до сих пор не разобрались, "кто совершал эти преступления", поэтому и штампуют дела по заказу ОПЗЖ и при активной поддержке "Слуг народа"", - отметил Турчинов.

Читайте также: Турчинов прокомментировал открытое ОГПУ дело: Амнистия для террористов и убийц украинских граждан - недопустима
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Топ комментарии
+32
Турчинова вызвали на допрос в ГБР по "делу Майдана" - Цензор.НЕТ 8310
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03.11.2020 15:09
+13
Турчинова вызвали на допрос в ГБР по "делу Майдана" - Цензор.НЕТ 8505
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03.11.2020 15:16
+13
Турчинова вызвали в ГБР на допрос по "делу Майдана" - Цензор.НЕТ 92
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03.11.2020 15:20
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Турчинова вызвали на допрос в ГБР по "делу Майдана" - Цензор.НЕТ 8310
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03.11.2020 15:09 Ответить
Турчинова викликали в ДБР на допит у "справі Майдану" - Цензор.НЕТ 5704
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03.11.2020 19:32 Ответить
Зараз курва ще перасадять всіх хто на Майдані керував за Гасударствений пириварот
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03.11.2020 15:10 Ответить
Не чіпайте Пастора, бо він вас підсмажить і з"їсть. З трусіками.
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03.11.2020 15:12 Ответить
З трусіків буде хрустяща корочка.))))
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03.11.2020 15:40 Ответить
Турчинова вызвали на допрос в ГБР по "делу Майдана" - Цензор.НЕТ 2558
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03.11.2020 15:12 Ответить
Мразь портнов и **** Бенедиктова оборзели , Зегнида дала время до Нового года разобраться с Порошенко и Турчиновым
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03.11.2020 15:28 Ответить
Турчинова вызвали на допрос в ГБР по "делу Майдана" - Цензор.НЕТ 8505
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03.11.2020 15:16 Ответить
Турчинова вызвали в ГБР на допрос по "делу Майдана" - Цензор.НЕТ 92
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03.11.2020 15:20 Ответить
жаль, что не сажают тех, кто пишет эти заявы в ГБР, и тех, кто их поддерживает.
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03.11.2020 15:20 Ответить
Он думает на тебе крест поставить. А пока в спам,козломордое.
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03.11.2020 15:22 Ответить
😊
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03.11.2020 15:23 Ответить
И ни одного зажопника никогда не вызывают...
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03.11.2020 15:21 Ответить
Кого ? Карпухина- кацапа?
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03.11.2020 15:29 Ответить
Источники сообщают о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса. Телеграм-каналы и целый ряд СМИ пишут, что Кернес умер сегодня днем. Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук в своем телеграм-канале также сообщает о смерти Кернеса со ссылкой на собственные источники в Министерстве внутренних дел.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/218394_1604408396
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03.11.2020 15:29 Ответить
Турчинова викликали в ДБР на допит у "справі Майдану" - Цензор.НЕТ 771
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03.11.2020 15:31 Ответить
пасторе єпаш, вони мають гарно просратися
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03.11.2020 15:34 Ответить
А подать сюди Бубачку!
Турчинова викликали в ДБР на допит у "справі Майдану" - Цензор.НЕТ 1150
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03.11.2020 15:38 Ответить
Сволота зелена, коли справжніх ворогів саджать будете? Якби весна вже пройшла.
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03.11.2020 15:44 Ответить
А действительность за окном всё больше превращается в театр абсурда.
И несмешной.
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03.11.2020 16:31 Ответить
Турчинова викликали в ДБР на допит у "справі Майдану" - Цензор.НЕТ 3118
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03.11.2020 19:41 Ответить
Я не сторонник порохоботов но мне кажется на изломе событий 2014г Турчинов вел себя достойно. Лучше бы всех лампаснх генералов спросили почему из140000 войска и миллионов резервисто некого было в строй поставить, если бы не добробаты то вообще был бы кошмар. Мое мнение Турчинова к Госнаграде и человеку заслуженно будет и кацапам шпилька в зад: одни позитивы.
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03.11.2020 23:27 Ответить
 
 