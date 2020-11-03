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Турчинова викликали в ДБР на допит у "справі Майдану"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Керівника Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександра Турчинова викликали на допит у Держбюро розслідувань.
Про це Турчинов написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Отримав чергову повістку від Державного бюро розслідувань. Цього разу мене викликають для допиту з "розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами в 2013-2014 роках". Вони, мабуть, досі не розібрались, "хто вчиняв ці злочини", тому і продукують справи на замовлення ОПЗЖ та за активної підтримки "Слуг народу"", - зазначив Турчинов.
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