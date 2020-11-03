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Турчинова викликали в ДБР на допит у "справі Майдану"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Турчинова викликали в ДБР на допит у

Керівника Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександра Турчинова викликали на допит у Держбюро розслідувань.

Про це Турчинов написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Отримав чергову повістку від Державного бюро розслідувань. Цього разу мене викликають для допиту з "розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами в 2013-2014 роках". Вони, мабуть, досі не розібрались, "хто вчиняв ці злочини", тому і продукують справи на замовлення ОПЗЖ та за активної підтримки "Слуг народу"", - зазначив Турчинов.

Також читайте: Турчинов: Ворог повинен відповісти за життя кожного українського воїна

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+32
Турчинова вызвали на допрос в ГБР по "делу Майдана" - Цензор.НЕТ 8310
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03.11.2020 15:09
+13
Турчинова вызвали на допрос в ГБР по "делу Майдана" - Цензор.НЕТ 8505
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03.11.2020 15:16
+13
Турчинова вызвали в ГБР на допрос по "делу Майдана" - Цензор.НЕТ 92
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03.11.2020 15:20
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Турчинова вызвали на допрос в ГБР по "делу Майдана" - Цензор.НЕТ 8310
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03.11.2020 15:09 Відповісти
Турчинова викликали в ДБР на допит у "справі Майдану" - Цензор.НЕТ 5704
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03.11.2020 19:32 Відповісти
Зараз курва ще перасадять всіх хто на Майдані керував за Гасударствений пириварот
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03.11.2020 15:10 Відповісти
Не чіпайте Пастора, бо він вас підсмажить і з"їсть. З трусіками.
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03.11.2020 15:12 Відповісти
З трусіків буде хрустяща корочка.))))
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03.11.2020 15:40 Відповісти
Турчинова вызвали на допрос в ГБР по "делу Майдана" - Цензор.НЕТ 2558
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03.11.2020 15:12 Відповісти
Мразь портнов и **** Бенедиктова оборзели , Зегнида дала время до Нового года разобраться с Порошенко и Турчиновым
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03.11.2020 15:28 Відповісти
Турчинова вызвали на допрос в ГБР по "делу Майдана" - Цензор.НЕТ 8505
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03.11.2020 15:16 Відповісти
Турчинова вызвали в ГБР на допрос по "делу Майдана" - Цензор.НЕТ 92
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03.11.2020 15:20 Відповісти
жаль, что не сажают тех, кто пишет эти заявы в ГБР, и тех, кто их поддерживает.
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03.11.2020 15:20 Відповісти
Он думает на тебе крест поставить. А пока в спам,козломордое.
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03.11.2020 15:22 Відповісти
😊
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03.11.2020 15:23 Відповісти
И ни одного зажопника никогда не вызывают...
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03.11.2020 15:21 Відповісти
Кого ? Карпухина- кацапа?
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03.11.2020 15:29 Відповісти
Источники сообщают о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса. Телеграм-каналы и целый ряд СМИ пишут, что Кернес умер сегодня днем. Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук в своем телеграм-канале также сообщает о смерти Кернеса со ссылкой на собственные источники в Министерстве внутренних дел.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/218394_1604408396
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03.11.2020 15:29 Відповісти
Турчинова викликали в ДБР на допит у "справі Майдану" - Цензор.НЕТ 771
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03.11.2020 15:31 Відповісти
пасторе єпаш, вони мають гарно просратися
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03.11.2020 15:34 Відповісти
А подать сюди Бубачку!
Турчинова викликали в ДБР на допит у "справі Майдану" - Цензор.НЕТ 1150
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03.11.2020 15:38 Відповісти
Сволота зелена, коли справжніх ворогів саджать будете? Якби весна вже пройшла.
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03.11.2020 15:44 Відповісти
А действительность за окном всё больше превращается в театр абсурда.
И несмешной.
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03.11.2020 16:31 Відповісти
Турчинова викликали в ДБР на допит у "справі Майдану" - Цензор.НЕТ 3118
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03.11.2020 19:41 Відповісти
Я не сторонник порохоботов но мне кажется на изломе событий 2014г Турчинов вел себя достойно. Лучше бы всех лампаснх генералов спросили почему из140000 войска и миллионов резервисто некого было в строй поставить, если бы не добробаты то вообще был бы кошмар. Мое мнение Турчинова к Госнаграде и человеку заслуженно будет и кацапам шпилька в зад: одни позитивы.
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03.11.2020 23:27 Відповісти
 
 