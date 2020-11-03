СБУ проводит обыски сразу на нескольких таможнях

В Службе безопасности Украины подтвердили информацию относительно обысков в территориальных органах Государственной таможенной службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Действительно обыски проводятся", - сказали корреспонденту Укринформа в ведомстве.

Более детальную информацию предоставят позже, сейчас проводятся следственные действия.

Отмечается, что обыски проходят на Киевской, Волынской, Черноморской и других таможнях.

Читайте также: Пудрик остается на должности замглавы Одесской таможни: "Уволили - это очень громко сказано. Просто приказ о возложении обязанностей утратил силу"