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обыск (1846) СБУ (18701) таможня (1917)

СБУ проводит обыски сразу на нескольких таможнях

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

СБУ проводит обыски сразу на нескольких таможнях

В Службе безопасности Украины подтвердили информацию относительно обысков в территориальных органах Государственной таможенной службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Действительно обыски проводятся", - сказали корреспонденту Укринформа в ведомстве.

Более детальную информацию предоставят позже, сейчас проводятся следственные действия.

Отмечается, что обыски проходят на Киевской, Волынской, Черноморской и других таможнях.

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И шо? Шота нашли?
Обыски не на таможне, а на хате начальников надо проводить. Дыпилы...
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03.11.2020 15:59 Ответить
на хате начальника упаси боже еще случайно найти можно шо нить не то...Потом греха не оберешься...а на таможне - сто баксов в кармане рядового, полученных шоб воду не варил...преступник пойман, все в шоколаде СБУ проводить обшуки відразу на декількох митницях - Цензор.НЕТ 5777
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03.11.2020 16:08 Ответить
Осінь, збирають врожай.
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03.11.2020 16:24 Ответить
а СБУ не хочет обыскать Андрея "собачий рот" Портнова, Деркача, судей КС и ОАСК?!..
ребята!.. у вас росиянские диверсанты проводят спецоперацию по демонтажу государственности, а клоун Баканов в это время отвлекает ресурсы спецслужбы охотой на таможни.. Эффект канечно будет пару лимонов гривен, но диверсия в КС оценивается в сотни млрд долларов..
Очнитесь!!!.. Есть ли среди вас офицеры-государственники???!!!
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03.11.2020 16:50 Ответить
Чем недовольна СБУ? Мало им заносят?
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03.11.2020 21:53 Ответить
 
 