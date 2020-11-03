СБУ проводить обшуки відразу на декількох митницях

У Службі безпеки України підтвердили інформацію щодо обшуків у територіальних органах Державної митної служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Справді обшуки проводяться", - сказали кореспонденту Укрінформу в відомстві.

Більш детальну інформацію нададуть пізніше, нині проводяться слідчі дії.

Зазначається, що обшуки відбуваються на Київській, Волинській, Чорноморської та інших митницях.

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