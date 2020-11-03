СБУ проводить обшуки відразу на декількох митницях
Новини Цензор.НЕТ Події
У Службі безпеки України підтвердили інформацію щодо обшуків у територіальних органах Державної митної служби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Справді обшуки проводяться", - сказали кореспонденту Укрінформу в відомстві.
Більш детальну інформацію нададуть пізніше, нині проводяться слідчі дії.
Зазначається, що обшуки відбуваються на Київській, Волинській, Чорноморської та інших митницях.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Обыски не на таможне, а на хате начальников надо проводить. Дыпилы...
ребята!.. у вас росиянские диверсанты проводят спецоперацию по демонтажу государственности, а клоун Баканов в это время отвлекает ресурсы спецслужбы охотой на таможни.. Эффект канечно будет пару лимонов гривен, но диверсия в КС оценивается в сотни млрд долларов..
Очнитесь!!!.. Есть ли среди вас офицеры-государственники???!!!