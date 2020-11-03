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обшук (1344) СБУ (10053) митниця (1028)

СБУ проводить обшуки відразу на декількох митницях

Новини Цензор.НЕТ Події

СБУ проводить обшуки відразу на декількох митницях

У Службі безпеки України підтвердили інформацію щодо обшуків у територіальних органах Державної митної служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Справді обшуки проводяться", - сказали кореспонденту Укрінформу в відомстві.

Більш детальну інформацію нададуть пізніше, нині проводяться слідчі дії.

Зазначається, що обшуки відбуваються на Київській, Волинській, Чорноморської та інших митницях.

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Автор: Наталя Джума
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И шо? Шота нашли?
Обыски не на таможне, а на хате начальников надо проводить. Дыпилы...
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03.11.2020 15:59 Відповісти
на хате начальника упаси боже еще случайно найти можно шо нить не то...Потом греха не оберешься...а на таможне - сто баксов в кармане рядового, полученных шоб воду не варил...преступник пойман, все в шоколаде СБУ проводить обшуки відразу на декількох митницях - Цензор.НЕТ 5777
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03.11.2020 16:08 Відповісти
Осінь, збирають врожай.
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03.11.2020 16:24 Відповісти
а СБУ не хочет обыскать Андрея "собачий рот" Портнова, Деркача, судей КС и ОАСК?!..
ребята!.. у вас росиянские диверсанты проводят спецоперацию по демонтажу государственности, а клоун Баканов в это время отвлекает ресурсы спецслужбы охотой на таможни.. Эффект канечно будет пару лимонов гривен, но диверсия в КС оценивается в сотни млрд долларов..
Очнитесь!!!.. Есть ли среди вас офицеры-государственники???!!!
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03.11.2020 16:50 Відповісти
Чем недовольна СБУ? Мало им заносят?
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03.11.2020 21:53 Відповісти
 
 