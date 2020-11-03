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Министр охраны окружающей среды Абрамовский заболел COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Здоровье

Министр охраны окружающей среды Абрамовский заболел COVID-19

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский заболел COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министрества.

"Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский получил положительные результаты ПЦР-теста на COVID-19. Сейчас он находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно", - говорится в сообщении.

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Автор: Володимир Янченко
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Зря. Лучше бы пошел в ВР пообнимался со всеми с засосами.
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03.11.2020 16:30 Ответить
А если его на вентиляцию засунуть - долго протянет?
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03.11.2020 16:51 Ответить
Ну що тут скажеш - цей ковід справедливий парняга...Від нього не відкупишся,з ним не домовишся,він не признає асторитетів і на всякі карантини він болт забив...Так,він небезпечний для всіх,але як приємно усвідомлювати,що це єдине в Україні місце,куди не залізла і ніколи не залізе корупція...
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03.11.2020 16:56 Ответить
В Израиле меньше во власти евреев, чем у нас. Ужас!
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03.11.2020 18:07 Ответить
В Израиле уже меньше евреев чем у нас. И для Украины их содержание становится невыносимой ношей.
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03.11.2020 18:30 Ответить
А довкілля навіть не відчуло.
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03.11.2020 18:28 Ответить
 
 