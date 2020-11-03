Министр охраны окружающей среды Абрамовский заболел COVID-19
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Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский заболел COVID-19.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министрества.
"Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский получил положительные результаты ПЦР-теста на COVID-19. Сейчас он находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно", - говорится в сообщении.
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