Министр охраны окружающей среды Абрамовский заболел COVID-19

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский заболел COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министрества.

"Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский получил положительные результаты ПЦР-теста на COVID-19. Сейчас он находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно", - говорится в сообщении.

Также читайте: Рада приняла в первом чтении законопроект о дистанционной работе