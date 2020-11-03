Міністр охорони довкілля Абрамовський захворів на COVID-19

Міністр охорони довкілля і природних ресурсів України Роман Абрамовський захворів на COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Міністр охорони довкілля і природних ресурсів України Роман Абрамовський отримав позитивні результати ПЛР-тесту на COVID-19. Зараз він на самоізоляції і продовжує працювати дистанційно", - йдеться в повідомленні.

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