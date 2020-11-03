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Міністр охорони довкілля Абрамовський захворів на COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Події Здоров'я

Міністр охорони довкілля Абрамовський захворів на COVID-19

Міністр охорони довкілля і природних ресурсів України Роман Абрамовський захворів на COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Міністр охорони довкілля і природних ресурсів України Роман Абрамовський отримав позитивні результати ПЛР-тесту на COVID-19. Зараз він на самоізоляції і продовжує працювати дистанційно", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про дистанційну роботу

Автор: Анастасія Потіха
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Зря. Лучше бы пошел в ВР пообнимался со всеми с засосами.
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03.11.2020 16:30 Відповісти
А если его на вентиляцию засунуть - долго протянет?
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03.11.2020 16:51 Відповісти
Ну що тут скажеш - цей ковід справедливий парняга...Від нього не відкупишся,з ним не домовишся,він не признає асторитетів і на всякі карантини він болт забив...Так,він небезпечний для всіх,але як приємно усвідомлювати,що це єдине в Україні місце,куди не залізла і ніколи не залізе корупція...
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03.11.2020 16:56 Відповісти
В Израиле меньше во власти евреев, чем у нас. Ужас!
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03.11.2020 18:07 Відповісти
В Израиле уже меньше евреев чем у нас. И для Украины их содержание становится невыносимой ношей.
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03.11.2020 18:30 Відповісти
А довкілля навіть не відчуло.
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03.11.2020 18:28 Відповісти
 
 