РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11856 посетителей онлайн
Новости Происшествия
8 215 12
вирус (580) киберпреступление (753) Киев (24552) недвижимость (782) киберполиция (325)

Злоумышленники с помощью компьютерного вируса завладели недвижимостью в Киеве, - Киберполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Злоумышленники с помощью компьютерного вируса завладели недвижимостью в Киеве, - Киберполиция

Злоумышленники, используя вредоносное программное обеспечение, получили удаленный доступ к компьютеру государственного нотариуса. Далее внесли изменения в реестр прав собственности на недвижимость в интересах третьего лица. Причастным грозит до восьми лет за решеткой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Киберполиции.

По предварительным данным, злоумышленники отрпавили электронное письмо, содержавшее "вирус" государственному нотариусу. Таким образом они получили удаленный доступ к его компьютеру. Далее правонарушители внесли ложные сведения в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Изменили право собственности на нежилое здание в центре Киева площадью около 250 квадратных метров.

Сотрудники киберполиции установили "заказчика" таких услуг. В его доме провели обыск с привлечением спецназа Киевщины. По результатам изъята компьютерная техника, содержащая доказательства причастности к несанкционированному вмешательству в работу компьютера государственного нотариуса. Вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертных исследований.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет. Досудебное расследование продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Кировоградщине задержали мошенника, укравшего 140 тыс. грн, собранных на лечение ребенка, - Нацполиция

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Брехня, нотариус сама все ключи отдала а теперь под дурачка косит
показать весь комментарий
03.11.2020 17:07
+5
Ты что, на святое покусился. Вся юридическая система постсоветской Украины заточена под лазейки которые легко можно конвертировать в деньги. Иначе откуда взятся дворцам у судейскопрокурорских.
показать весь комментарий
03.11.2020 17:54
+4
то у них план отхода в случае провала был. Злоумышленники с помощью компьютерного вируса завладели недвижимостью в Киеве, - Киберполиция - Цензор.НЕТ 3001
показать весь комментарий
03.11.2020 17:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ваще бес палева, лучше б какому депутату заслали вирусняк и украли биткойны. Там такие тупни шо в текстовом файлике пароль и адресс кошелька хранят, ифна соточка Злоумышленники с помощью компьютерного вируса завладели недвижимостью в Киеве, - Киберполиция - Цензор.НЕТ 983
показать весь комментарий
03.11.2020 17:00 Ответить
Да никто ничего не засылал.
Нотариус оформил левую сделку и что-то пошло не так, что всё всплыло.
Спихнули на вирус.
показать весь комментарий
03.11.2020 18:05 Ответить
Вы чи ****..тые те кто такую систему придумал? Не я все понимаю - но когда нотариус или еще кто-то без ведома собственника может тупо на третье лицо переписать имущество... это просто писец...
показать весь комментарий
03.11.2020 17:02 Ответить
Брехня, нотариус сама все ключи отдала а теперь под дурачка косит
показать весь комментарий
03.11.2020 17:07 Ответить
то у них план отхода в случае провала был. Злоумышленники с помощью компьютерного вируса завладели недвижимостью в Киеве, - Киберполиция - Цензор.НЕТ 3001
показать весь комментарий
03.11.2020 17:13 Ответить
Именно, сейчас лоха с поломанным ноутом подставят, за пару штук дело на тормозах под условку спустят
показать весь комментарий
03.11.2020 17:15 Ответить
это сам нотариус так сообщил? Злоумышленники с помощью компьютерного вируса завладели недвижимостью в Киеве, - Киберполиция - Цензор.НЕТ 3766
показать весь комментарий
03.11.2020 17:11 Ответить
Такие преступления нужно внести в разряд особо опасных и наказание должно быть от 15 до пожизненного с конфискацией всего имущества. И вообще не пора ли исключить широкие "вилки" типа от года до десяти. "Вилка" должна быть не более года-полтора а сейчас это просто кормушка судьи. Деньги есть получишь минимум денег ёк сиди до упора..
показать весь комментарий
03.11.2020 17:12 Ответить
Ты что, на святое покусился. Вся юридическая система постсоветской Украины заточена под лазейки которые легко можно конвертировать в деньги. Иначе откуда взятся дворцам у судейскопрокурорских.
показать весь комментарий
03.11.2020 17:54 Ответить
ви там поакуратніше з такими пропозиціями, ато взламають ваш комп'ютер з нього зломають ще щось - а вас на 15 років за грати....
показать весь комментарий
03.11.2020 20:38 Ответить
Что то я сильно сомневаюсь в правдивости этой информации.
Аваков может слепить горбатого с любого неугодного ему гражданина Украины.
Доказано делом Шеремета. Люди там по росту не подходят!
показать весь комментарий
03.11.2020 17:59 Ответить
 
 