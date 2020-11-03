Злоумышленники с помощью компьютерного вируса завладели недвижимостью в Киеве, - Киберполиция

Злоумышленники, используя вредоносное программное обеспечение, получили удаленный доступ к компьютеру государственного нотариуса. Далее внесли изменения в реестр прав собственности на недвижимость в интересах третьего лица. Причастным грозит до восьми лет за решеткой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Киберполиции.

По предварительным данным, злоумышленники отрпавили электронное письмо, содержавшее "вирус" государственному нотариусу. Таким образом они получили удаленный доступ к его компьютеру. Далее правонарушители внесли ложные сведения в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Изменили право собственности на нежилое здание в центре Киева площадью около 250 квадратных метров.

Сотрудники киберполиции установили "заказчика" таких услуг. В его доме провели обыск с привлечением спецназа Киевщины. По результатам изъята компьютерная техника, содержащая доказательства причастности к несанкционированному вмешательству в работу компьютера государственного нотариуса. Вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертных исследований.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет. Досудебное расследование продолжается.

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