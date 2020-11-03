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Зловмисники за допомогою комп'ютерного вірусу заволоділи нерухомістю в Києві, - кіберполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

Зловмисники за допомогою комп'ютерного вірусу заволоділи нерухомістю в Києві, - кіберполіція

Зловмисники, використовуючи шкідливе програмне забезпечення, отримали віддалений доступ до комп’ютера державного нотаріуса. Далі внесли зміни до реєстру прав власності на нерухомість в інтересах третьої особи. Причетним загрожує до восьми років за ґратами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації кіберполіції.

За попередніми даними, зловмисники надіслали електронного листа, що містив "вірус" державному нотаріусу. Таким чином вони отримали віддалений доступ до його комп’ютера. Далі правопорушники внесли неправдиві відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Змінили право власності на нежитлову будівлю у центрі Києва площею близько 250 квадратних метрів.

Співробітники кіберполіції встановили "замовника" таких послуг. У його оселі провели обшук із залученням спецпризначенців Київщини. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, що містить докази причетності до несанкціонованого втручання у роботу комп’ютера державного нотаріуса. Речові докази направлено на проведення відповідних експертних досліджень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років. Досудове розслідування триває.

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Топ коментарі
+7
Брехня, нотариус сама все ключи отдала а теперь под дурачка косит
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03.11.2020 17:07
+5
Ты что, на святое покусился. Вся юридическая система постсоветской Украины заточена под лазейки которые легко можно конвертировать в деньги. Иначе откуда взятся дворцам у судейскопрокурорских.
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03.11.2020 17:54
+4
то у них план отхода в случае провала был. Злоумышленники с помощью компьютерного вируса завладели недвижимостью в Киеве, - Киберполиция - Цензор.НЕТ 3001
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03.11.2020 17:13
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Ваще бес палева, лучше б какому депутату заслали вирусняк и украли биткойны. Там такие тупни шо в текстовом файлике пароль и адресс кошелька хранят, ифна соточка Злоумышленники с помощью компьютерного вируса завладели недвижимостью в Киеве, - Киберполиция - Цензор.НЕТ 983
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03.11.2020 17:00 Відповісти
Да никто ничего не засылал.
Нотариус оформил левую сделку и что-то пошло не так, что всё всплыло.
Спихнули на вирус.
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03.11.2020 18:05 Відповісти
Вы чи ****..тые те кто такую систему придумал? Не я все понимаю - но когда нотариус или еще кто-то без ведома собственника может тупо на третье лицо переписать имущество... это просто писец...
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03.11.2020 17:02 Відповісти
Брехня, нотариус сама все ключи отдала а теперь под дурачка косит
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03.11.2020 17:07 Відповісти
то у них план отхода в случае провала был. Злоумышленники с помощью компьютерного вируса завладели недвижимостью в Киеве, - Киберполиция - Цензор.НЕТ 3001
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03.11.2020 17:13 Відповісти
Именно, сейчас лоха с поломанным ноутом подставят, за пару штук дело на тормозах под условку спустят
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03.11.2020 17:15 Відповісти
это сам нотариус так сообщил? Злоумышленники с помощью компьютерного вируса завладели недвижимостью в Киеве, - Киберполиция - Цензор.НЕТ 3766
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03.11.2020 17:11 Відповісти
Такие преступления нужно внести в разряд особо опасных и наказание должно быть от 15 до пожизненного с конфискацией всего имущества. И вообще не пора ли исключить широкие "вилки" типа от года до десяти. "Вилка" должна быть не более года-полтора а сейчас это просто кормушка судьи. Деньги есть получишь минимум денег ёк сиди до упора..
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03.11.2020 17:12 Відповісти
Ты что, на святое покусился. Вся юридическая система постсоветской Украины заточена под лазейки которые легко можно конвертировать в деньги. Иначе откуда взятся дворцам у судейскопрокурорских.
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03.11.2020 17:54 Відповісти
ви там поакуратніше з такими пропозиціями, ато взламають ваш комп'ютер з нього зломають ще щось - а вас на 15 років за грати....
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03.11.2020 20:38 Відповісти
Что то я сильно сомневаюсь в правдивости этой информации.
Аваков может слепить горбатого с любого неугодного ему гражданина Украины.
Доказано делом Шеремета. Люди там по росту не подходят!
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03.11.2020 17:59 Відповісти
 
 