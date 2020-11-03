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карантин (16730) Ляшко Виктор (1320) COVID-19 (18600) коронавирус (17042)

Обсуждается возможность введения "карантина выходного дня", - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Обсуждается возможность введения

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин выходного дня в Украине еще обсуждается. Однако карантин в стране будет продлен с 9 ноября.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом он сообщил в эфире "Украина 24".

"Это был разговор, но вопрос рассматривается о том, как работать и ограничительные меры применять, чтобы стабилизировать ситуацию", - сообщил Ляшко.

При этом он напомнил, что карантин в Украине будет длиться до конца года.

"Карантин у нас с марта месяца он продолжается до 31 декабря. Мы живем сейчас в рамках адаптивного карантина, и этот карантин будет продлен со следующего понедельника", - добавил Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полной остановки общественного транспорта в Украине пока не будет, - Ляшко

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+26
тобто, з понеділка по п'ятницю всі в набитих маршрутка, а субота - неділя всі по норам! Геніально!! Парки не забудьте закрити і патрулів туди заслати!
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03.11.2020 18:52
+23
новое слово в эпидемиологии - карантин выходного дня ))))
5 дней зараза бушует, на выходных - по скворечникам и всем смотреть "скотов" и "кварталы"
гениально!
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03.11.2020 18:59
+13
идиот...
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03.11.2020 18:57
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А как же прогулки в парках??? Обсуждается возможность введения "карантина выходного дня", - Ляшко - Цензор.НЕТ 8421
Народ должен отдыхать с остервенением!! Обсуждается возможность введения "карантина выходного дня", - Ляшко - Цензор.НЕТ 7758
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03.11.2020 18:51 Ответить
тобто, з понеділка по п'ятницю всі в набитих маршрутка, а субота - неділя всі по норам! Геніально!! Парки не забудьте закрити і патрулів туди заслати!
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03.11.2020 18:52 Ответить
Что это за полумеры?
Остановите всё на 2 недели и изолируйте, чтобы никто и шагу. Всё ,что вы делаете, просто ничто и пытки людей.
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03.11.2020 18:54 Ответить
с расстрелом кто без маски))
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03.11.2020 19:12 Ответить
Само собой))
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03.11.2020 19:13 Ответить
Ну 5 давать это минимум! Почему пьяному водителю за ДТП уголовка а тупому прохожему без маски ничего?
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03.11.2020 19:16 Ответить
А есть какие-то стандарты для этих масок: размер, состав, плотность, количество слоев, плотность прилегания по Ляшку? Нету? Идите лесом.
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03.11.2020 19:31 Ответить
Стандартні 3 класу з Держрезерву янелох продав. ЗЕ не мародер і не барига.
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03.11.2020 20:03 Ответить
А то б усім вистачило і бескоштовно? І я не про це. В новому законі є про саморобки. Ну, які вони мають бути? Тіки документально обґрунтуй.
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03.11.2020 20:12 Ответить
*без-
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03.11.2020 20:19 Ответить
ми все -таки не північа Корея... Але,якби смертність була и не 2.7,а 27 ,ЦЕ БУЛА БИ ПРАКТИЧНА ідея.
В Северной Корее заминировали границу с Китаем в целях борьбы с COVID-19Обговорюється можливість введення "карантину вихідного дня", - Ляшко - Цензор.НЕТ 1065Власти Корейской народно-демократической республики принимают крайние меры для защиты от коронавируса, в том числе они установили наземные мины в приграничных с Китаем районах. Об этом сообщает издание The Korea Herald со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи. Об этом сообщает ЛІГА.Новости, информирует enovosty.com/news.По информации источника, власти в Северной Корее уже в феврале этого года знали, что в случае распространения вируса в стране могут погибнуть до 500 000 человек. Причиной тому - плохая медицинская инфраструктура: в стране нет ни физических, ни технических средств для борьбы с COVID-19, пишет издание.Из-за этого власти КНДР заблокировали свои границы, а также заминировали некоторые приграничные районы с Китаем. По данным южнокорейской разведки, в КНДР были случаи, когда критически больных транспортировали железнодорожным транспортом, чтобы избежать передачи инфекции.(Visited 737 tim

Читать полностью на https://enovosty.com/news_abroad/full/411-v-severnoj-koree-prinyali-originalnoe-reshenie-dlya-borby-s-covid-19
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04.11.2020 07:54 Ответить
идиот...
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03.11.2020 18:57 Ответить
от у меня такой к народу вопрос -почему на всех картинках короновирус зеленого цвета рисуют? Оне на шо ***** намекают? Мировой заговор?
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03.11.2020 18:58 Ответить
Кстати, хороший вопрос, который ставит в тупик даже бывалых знатоков, при том, что ответ очевиден для любого думающего человека, итак, "какого цвета коронавирус?" А?
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03.11.2020 19:42 Ответить
А кто его видел? Гриппозный похож, на картинках от розового до голубого. В какой покрасят, такой и будет.
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03.11.2020 19:50 Ответить
Больше никаких идей нет?
Как обычно. А правильный ответ - размер вируса значительно меньше длины волны света видимого диапазона, свет его свободно огибает и не отражается. А, значит, и такая характеристика, как цвет, для вирусов никакого смысла не имеет.
Кстати, ответ "а кто его видел" - лично я признаю тоже верным, в смысле что никакой вирус увидеть невозможно. По той же причине. А картинки зеленого цвета - не более, чем абстракция, вон по телевизору в рекламе моющих средств бактерий тоже с ручками и ножками рисуют.
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04.11.2020 03:06 Ответить
на тому світі побачиш...
Після того як його підхопиш вдруге -тоді вже напевне..
тоді у тебе відкриється "третє воко"....
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04.11.2020 07:56 Ответить
Твой путин-*****! Обговорюється можливість введення "карантину вихідного дня", - Ляшко - Цензор.НЕТ 2877
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04.11.2020 09:32 Ответить
Это значит, что в Украине 2 вируса.
1. Коронавирус.
2. Вирус Зебилизма.
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03.11.2020 19:58 Ответить
новое слово в эпидемиологии - карантин выходного дня ))))
5 дней зараза бушует, на выходных - по скворечникам и всем смотреть "скотов" и "кварталы"
гениально!
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03.11.2020 18:59 Ответить
такому карантину добрэ будэ пасувать - "оргии выходных ночей" ))
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03.11.2020 19:18 Ответить
Это шоб мы меньше друг с другом общались под шашлычок не на ковидные темы - шо тут непонятного?
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03.11.2020 19:18 Ответить
резон у цьому є.. на вихідні починається "ходіння в гості"..

тобто ще не інфіковані свободолюбиві довбо..би починають активніше перемішуватись з неінфікованими...
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04.11.2020 07:57 Ответить
так! це якби зрозуміло...так то все ж марні сподівання, бо за 5 днів у переповнених маршрутках, де ніс в ніс, та у чергах по магазинах-базарах-вокзалах и т.п. а потім, ті ж таки довбо увечері по ганделикам і тошніловкам))) то хіба ті два дні стримають пандемію ????
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04.11.2020 08:10 Ответить
Как можно с 9.11 продлить карантин, который и так до 31.12 был?
Или это для дебилов ? (читайте элехторат Зеленского)...
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03.11.2020 19:04 Ответить
это посоны карантинами меряются, у кого длиннее будет. ну, как херр )) очевидно же шо так длиннее!
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03.11.2020 19:22 Ответить
Обсуждается возможность введения "карантина выходного дня", - Ляшко - Цензор.НЕТ 4018
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03.11.2020 19:04 Ответить
Яка зарплата в цього Ляшка і що він корисного зробив?
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03.11.2020 19:05 Ответить
Обсуждается возможность введения "карантина выходного дня", - Ляшко - Цензор.НЕТ 7994
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03.11.2020 19:07 Ответить


Настоящее Время

@CurrentTimeTv 20 ч

"Уж до чего дошло? Приезжает пациент со своим баллоном [кислорода], просто потому что ему нужна помощь медицинская" - врач больницы в Черновцах жалуется на то, что оборудования для больных коронавирусом не хватает уже седьмой месяц
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03.11.2020 19:07 Ответить
Кабинет министров дал добро на использование средств из Фонда борьбы с коронавирусом для производства украинских сериалов

https://nv.ua/ukraine/politics/kabmin-tratit-dengi-iz-fonda-covid-19-na-serialy-50120740.html

Обсуждается возможность введения "карантина выходного дня", - Ляшко - Цензор.НЕТ 6757
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03.11.2020 19:13 Ответить
Обговорюється можливість введення "карантину вихідного дня", - Ляшко - Цензор.НЕТ 3135
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03.11.2020 19:34 Ответить
Обговорюється можливість введення "карантину вихідного дня", - Ляшко - Цензор.НЕТ 5159
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03.11.2020 23:29 Ответить
Таня Адамс
27 октября, 04:12 ·

Сначала нам лечили ковид асфальтом.
Потому что асфальт, конечно, очень эффективен в противовирусной терапии. На этот метод потратили больше половины Фонда По Борьбе С Коронавирусом (вы же понимаете, что я не могу этот величайший разводняк кисти ЗелеКо писать с маленькой буквы?).
А сегодня вот выяснилось, что никакого Фонда ваще не было.
Наши дорогие члены сообщества вырванных контекстов в лице главы Укравтодора нашли выход - название, мол, возникло ошибочно. Тут даже спорить не с чем, вы в целом возникли ошибочно и по приколу. Типа как эволюция утконоса сделала - чисто поржать. Но утконос хотя бы милый. А вы - нет.
Но я хочу ткнуть носом в каку. Мы уже мастера спорта по вычислению ******* биологической угрозы, которая нынче называется властью. Гугл запрос «Відеозвернення Зеленського 15 квітня 2020». Там оно словами через рот прямо говорит о создании Фонда По Борьбе С коронавирусом и называет даже сумму, которую планируется под это дело распилить (зачеркнуто) выделить. Так что опять обосрамшись, поздравляю.
Но это еще не все приятные новости по теме. Из последнего - уряд передал на дороги Львовской области 61.55 млн грн, которые забрал с бюджетной программы МОЗ по молекулярно-генетической диагностике рака. Кстати, до выборов еще забрал, видимо хотел как-то галичан на зелёную волну настроить.
В целом из программы вынуто почти 105 млн грн: кроме дорог будет отреставрирован главный корпус ЛНУ им.Франка.
Патамушта вирус ваш дурацкий маленький, невидный и всё равно хрен ты с ним шо сделаешь на базе украинского бюджета, покоцанного зелёными мышми. Т.е. мышмями. А вот дорога и университет - это видно, это красиво, это можно ленточку перерезать, иплом сверкнуть, похлопать по плечу довольного ректора, со студентами поручкаться.
Так что если жителям Львова и области завтра не хватит аппаратов ШВЛ, койкомест, врачей или баллонов с кислородом, можно умирать не просто так, скучно и обыденно, а с гордостью и пониманием своей великой миссии быть субстратом для пиара Светлейшего и его масштабного стратегического гения.
Кстати, Нафтогаз заявил, что цену на газ и как следствие на отопление и горячую воду поднимать таки придёцца. Патамушта выборы закончились, миграция электората к ЕС и рыгам законспектирована, ловить тут больше нечего. А я говорила «А я говорила!»? Вроде да.
У нас в ходу отличная фраза: «Будешь писдеть - будем прощаться!». Как мне кажется писдежа и постного популизма уже вполне достаточно, чтоб весь ваш сраный «уряд» собрал свои манатки и шустрой мухой ******** в закат. Во главе с главным разочарованием года - Владимиром Ссанычем верхом на Ермаке. И Разумкова своего заберите, а то он еще бразды правления попытается подхватить нидайбог, надорвёцца еще.
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03.11.2020 19:40 Ответить
Для начала бы бюджетников заставили нормально маски носить. Те же полицейские в перерыве нескольок человек стоят трындят под кофеек без масок, ездят в машине без маски. Я еще понимаю муж и жена в одной машине без масок, но тут какбы семьи разные контактируют.
Тоже касается и комунальщиков - приехали без масок, ходят по домам без масок. И т.п.
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03.11.2020 19:09 Ответить
Посмотрите на ютубе "Маски и респираторы в вопросах и ответах | Доктор Комаровский".
И поймёте, почему людям без симптомов маски не нужны и вредны.
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03.11.2020 19:24 Ответить
Маски шкідливі, якщо їх постійно носити, а якщо на 10-15 хв одягати в магазині чи на 20 хв в метро, то нічого не станеться...
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03.11.2020 19:35 Ответить
На заводах людей примушують в масках працювати...
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03.11.2020 19:59 Ответить
Мало кто их носит по правилам, поэтому от них только вред.
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03.11.2020 23:47 Ответить
Маски надо менять каждые два часа, или, если есть физическая нагрузка, как только она станет мокрой. То есть зимой по факту каждые 15-20 минут.
" - у меня горе, порвалась одноразовая маска, которую я купил ещё в апреле" (с)
И ещё, когда перед входом в метро кто-то достает из кармана кошелек, телефон и следом оттуда же мятую маску, лично меня передергивает от отвращения.
Так что формально Комаровский неправ, но по факту - прав, потому что никто у нас правильно маски не носит, а так, как их носят, они действительно наносят больше вреда, чем пользы.
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04.11.2020 02:41 Ответить
Раз на 2 години треба міняти медичну маску, а маску з тканини можна і довше носити, але регулярно прати і прасувати...
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04.11.2020 10:06 Ответить
Тут великі знатокі кричали що Комаровський ватнік і тому нічого не смислить в цьому.
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03.11.2020 20:10 Ответить
Пусть Степанову и Ляшко верят.
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03.11.2020 23:46 Ответить
ВЕЛИКА КОРУПЦІЯ: ЯК ЗЕ-КОМАНДА ЗАКАТАЛА В АСФАЛЬТ ГРОШІ НА БОРОТЬБУ З COVID-19 - "СПОСТЕРІГАЧ"

https://www.5.ua/polityka/velyka-koruptsiia-iak-ze-komanda-zakatala-v-asfalt-hroshi-na-borotbu-z-covid-19-sposterihach-228075.html

Обсуждается возможность введения "карантина выходного дня", - Ляшко - Цензор.НЕТ 1257
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03.11.2020 19:11 Ответить
В школах діти заражаються в пeрeповнeних класах : вони ж бeз масок сидять, а потім нeсуть вірус додому. Хай би молодша школа вчилась, а сeрeдня та старша - дистанційно. Знову ж таки, вжe скільки вчитeлів загинуло....

https://www.google.com/search?hl=ru-RU&ie=UTF-8&source=android-browser&q=%D0%BE%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4+%D1%83%D0%BCe%D1%80%D0%BB%D0%B0+%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82e%D0%BB%D1%8C
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03.11.2020 19:13 Ответить
А на молодшу можна просто очі закрити маскою, типу їх нема.
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03.11.2020 19:21 Ответить
Обсуждается возможность введения "карантина выходного дня", - Ляшко - Цензор.НЕТ 2774
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03.11.2020 19:15 Ответить
Обсуждается возможность введения "карантина выходного дня", - Ляшко - Цензор.НЕТ 5804
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03.11.2020 19:15 Ответить
Ляшко выходного дня блин дебил Обговорюється можливість введення "карантину вихідного дня", - Ляшко - Цензор.НЕТ 3399
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03.11.2020 19:23 Ответить
Ну що Ляшко, коли пік ? Замість підготувати країну до епідемії чотири місяці займався гаданням, а потім ще чотири дрочив і отримував за це зарплату. Ти повенен був набат бити. Де на таких дебілів навчають? Треба закрити ті університети.
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03.11.2020 19:23 Ответить
"... Де на таких дебілів навчають?..."

цьому навчити неможливо - їх шукають і знаходять між себе 72% дебілів.
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03.11.2020 19:40 Ответить
Так народ будет гульбенить по будним дням.
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03.11.2020 19:24 Ответить
Долбозвоны, мля.
Некоторые только по выходным пользуются транспортом, когда мало народу.
А тут тебе гениальная идея, катайтесь по пробкам в забитом транспорте!
Что в этих головах вместо мозгов?
Лучше бы взяли за задницу офисных работников.
По бухгалтерии обычно сидит 5-6 жирных тёток, нихрена не делают и не проветривают помещения, бо боятся сквозняков.
Потом дома всю семью перезаражают.
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03.11.2020 19:24 Ответить
Не, этих низя.
Хто двойную бухгалтию вести будет? ))
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03.11.2020 21:18 Ответить
дети выходного дня -
образное выражение, подразумевающее умственно или физически неполноценных детей, к-рые были зачаты родителями в состоянии алкогольного опьянения (т.е. в праздник или в выходной ден
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03.11.2020 19:24 Ответить
Зачем придумывать паровоз если ответ рядом,хотите отправить всех на самоизоляцию на месяц связи с эпидемией вперед,платите людям минималку ( на продукты питания ), камуналку бюджет берет на себя и вперед,а не так сидите дома сосите одно причинное место но не забывайте вовремя платить за все.
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03.11.2020 19:25 Ответить
Ага. І потім оголосить "святковий місяць"...
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03.11.2020 19:35 Ответить
...жертвоприношення...
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03.11.2020 19:50 Ответить
Масові жертвоприношення якраз без карантину найкраще й готуються...
Обговорюється можливість введення "карантину вихідного дня", - Ляшко - Цензор.НЕТ 8477
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03.11.2020 21:57 Ответить
Ляшко-отстой.
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03.11.2020 19:47 Ответить
Олександр Бригинець

@bryhynets

·1 ч

Степанов заявив, що порятунок від ковіда справа кожного з нас Чому ж 67 млрд на боротьбу з ковідом забрав собі кабмін?
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03.11.2020 19:52 Ответить
Обговорюється можливість введення "карантину вихідного дня", - Ляшко - Цензор.НЕТ 8107
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03.11.2020 19:55 Ответить
Предлагаю не по выходным, а например по четным или не четным дням месяца. День прокарантинил и на работу.
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03.11.2020 20:05 Ответить


Доля@cbvf777 2 ****.

Це РІВНЕ Вікторія Шинкаренко
Вчера в 12:21 ·
Ситуація по інфікуванню ковід 19 виходить з під контролю. Ліжка в інфекційних і реанімаційних відділеннях заповненні повністю. Госпіталізувати важких хворих вже немає куди.

Влада, захопившись виборами і «великим будівництвом», упустила момент мобілізації всіх сил і засобів для підготовки лікарень для великої кількості киснезалежних пацієнтів. Кошти, виділені у березні, перепрофілювали на «велике будівництво» доріг.

Лише зараз терміново виготовляють кошторисну документацію по проведенню кисневих трас в лікарні! Через 8 місяців! Але від кошторисної документації вас завтра до кисню не підключать. Вважаю це халатністю і бездіяльністю нашої влади! Степанов, замість розпоряджень забезпечити лікарні кисневими трасами, вимагає підвищити штрафи за недотримання карантинних умов.
На сьогодні 5000 активних хворих за статистикою, цю цифру сміливо можна множити на 5.
Багато людей з симптомами і легким перебігом ходять на роботу і живуть звичним життям, виправдовуються, що в березні-квітні вже пересиділи на карантині без роботи. НСЗУ додаткові лікарні і місця вводити не спішить, бо не має коштів.

Через тиждень у нас ситуація буде як в Іспанії і Італії в квітні. Ті, хто зараз хоче назвати мене панікьоршою, давайте через тиждень повернемся до цієї розмови. Ми ще купили 50 пульсоксометрів, з понеділка будем давати в користування людям з пневмонією для вимірювання кисню в крові. У кого немає можливості придбати і знаходитеся вдома на самоізоляції з пневмонією - пишіть. Ще в нас є кисневий концентратор Філіпс 5 л, який ми теж готові надавати в користування хворим з низькою сатурацією.
Нікого не відмічаю, за поширення дякую.
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03.11.2020 20:15 Ответить
Терміново школи і освіту на карантин! Досить людей заражувати!
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03.11.2020 20:35 Ответить
Обговорюється можливість введення "карантину вихідного дня", - Ляшко - Цензор.НЕТ 8402
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04.11.2020 08:07 Ответить
Прикольне рабство від зебілів. З понеділка по п'ятницю на панщину, а на вихідних під домашній арешт.
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03.11.2020 20:46 Ответить
Можете навіть конкурс організувати на кращу пропозицію щодо карантинів. Тут уже люди понаписували: парні-непарні числа і т.д.
Хотіли сміятися ? Мрії збуваються.

Наші ще до такого не додумалися.

Отакою шарпаниною прикривають власну нездатність.
Тут теж уряд звинувачує людей, а не себе.
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03.11.2020 20:51 Ответить
Ляшко в підвал на ізоляцію.
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03.11.2020 20:56 Ответить
Семидневку и трудодни может сразу для рабов?
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03.11.2020 21:41 Ответить
Китай, з якого почалася "страшна пандемія", вже давно її поборов. Повністю. За дуже короткий термін. І без "другої хвилі". Це особливо дивує, бо в північні райони країни вже прийшло похолодання. Але вірус, який зараз знову руйнує інший світ, Європу і США, в Китаї зник і не з'являється
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03.11.2020 21:41 Ответить
Потому что в Китае при попытке покинуть карантинную зону, всё равно как, в тебя стреляют без предупреждения. И хотя китайцы тоже не очень довольны ограничениями, они беспрекословно выполняют требования властей. Надо ограничить контакты и передвижение в стране - ок, в стране прокатилась волна банкротств транспортных компаний. Потому что в разы уменьшился пассажиропоток. Без всяких запретов, просто на уровне самосознания граждаен. А у нас полстраны катается утром и вечером в переполненных электричках и маршрутках, все сплошь без масок и чихают и кашляют друг на друга. И каждый, если спросить, начинает ныть "А мені треба, хай вони щось роблять, чого це ти до мене чіпляєшься?"
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04.11.2020 02:55 Ответить
Ті декілька 15-30 нових щоденних випадків корони, про які продовжує повідомляти влада Китаю, на півтора мільярда населення країни - це фактичний нуль. Тим більше, що в Китаї постійно наголошується, що ці нові випадки приїжджають з інших країн,
Те, що у світі вважається смертельно небезпечним вірусом SARS-COV-2 і такою ж страшною хворобою від нього COVID-19, в Китаї поборено дуже швидко - за якихось півтора місяця.

Судіть самі. Десь з 20 чисел січня в Ухані починають реєструвати більш-менш значущі кількості хвороб на ковід (декілька сотень на 15-ти мільйонне місто, що насправді викликає сміх). Десь з цього ж часу з'являються перші смерті від корони в кількості більше однієї. 26 січня Ухань закривають на жорсткий карантин, а на початку березня, фактично, все закінчується.

Тільки 26 квітня з незрозумілих обставин Китай додає 325 нових випадків і перераховує кількість смертельних випадків на плюс 1290

Після 17 квітня в Китаї від корони взагалі якимсь дивом дивним помирати перестали. Абсолютно рівна лінія з цього числа на графіку смертей з ковідом в Китаї вам у доказ. Хоча, звісно, це китайський доказ. І це реальне диво, якщо не щось інше.

- Ніяких спеціальних ліків від ковіду, яких і досі не існує у світі, окремо у Китаї теж не з'явилося.

- Якоїсь специфічної до корони вакцини, над виготовленням якої й досі б'ються кращі фармацевтичні уми іншого, від Китаю, світу, в цій країні для перемоги над ковідькою теж не застосовувалося. Та китайська бодяга, яку китайські товариші почали потроху ставити населенню у якості вакцини від корони лише з кінця вересня, до березневої перемоги над короною відношення не має.

- Вважати, що китайці побороли ковід типу повним блокуванням епіцентру «пандемії' міста Ухань - це не володіти інформацією і не дружити з головою. Можливо, сьогодні багато хто забув, а, скоріше, не хоче згадувати, що перед оголошенням блокування Ухані, вже коли йшло роздмухування паніки в цьому місті та країні в цілому, з нього дриснуло аж 5 мільйонів жителів!

Це ж потенційні рознощики інфекції! І що, нічого не рознесли по всьому іншому Китаю? 5 мільйонів? Серйозно?

Це особливо смішно, коли читаєш «наукові» дослідження, як, наприклад, три італійці, які повернулися з Китаю, стали тими «нульовими» захворілими, від яких і заразилася вся Італія.

В цьому сенсі, також не витримують ніякої критики пояснення, що, мовляв, в таких країнах, як Італія, Іспанія і Франція, багато китайців і саме їх скупчення призвело до розповсюдження корони у Європі.

А знаєте, в якій країні більш за всього китайців? В Китаї. Там їх нереальне скупчення. І де там розповсюдження? А, ну да! Міста ж закривалися! Це врятувало.

Взагалі, як можна повністю заблокувати таке місто, як Ухань, яке є головним транспортним вузлом, що пов'язує північ і південь Китаю, незрозуміло. Там шалений залізничний та автомобільний трафік, там логістика, склади, перевантаження вантажів. Це все закрити від людських пересувань просто неможливо. Це, як сіткою Рабиця комарів зупиняти. Проте, можливо розказати всьому світу, що закрили.

А дехто у світі повірив у переможне закриття. І закрився. Допомогло? А китайцям, які в мегаполісах живуть зі щільністю мурашників, допомогло!

Ну, диво ж, сто відсотків! Для тих, хто в дива вірить. Адекватні ж люди в дива не вірять. Особливо у китайські. Але, що це тоді - китайська перемога над страшним вірусом, якщо це не диво, якого бути не може, не ліки, яких не існує і не вакцина, яку ще не розробили?
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03.11.2020 21:56 Ответить
"Взагалі, як можна повністю заблокувати таке місто, як Ухань, яке є головним транспортним вузлом, що пов'язує північ і південь Китаю, незрозуміло. Там шалений залізничний та автомобільний трафік, там логістика, склади, перевантаження вантажів. Це все закрити від людських пересувань просто неможливо." - Ну у китайцев это на раз. Немногие знают, но в крупных городах Китая, когда вводился карантин, даже полностью отделялись друг от друг небольшие районы размером в несколько улиц. Весенние видосики от китайцев, когда войска стреляют по машинам и вытаскивают оттуда водителей и пассажиров, как раз в основном и были сделаны на границах районов, потому что, понятное дело, туча народу жило в одном месте, а работало в другом. Или там родители, дети, бизнес, собачка, и очень хотелось попасть туда. А перекрыть трассу или вокзал и транзитный межгородской траффик - это вообще раз плюнуть. Было бы желание. Там как раз особо проблем не было.
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04.11.2020 03:02 Ответить
нічого дивного...
постійні багатотижневі карантини,жорсткі міри покарання до "свободолюбивих довбо..бів" включно з тюрмою,маски навіть на вулиці і "соціальна дистанція"...
Апропо ,"на нуль" вийшли багато країн -Тайвань,Автсралія.....
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04.11.2020 08:03 Ответить
"карантин выходного дня"

Це як? По білоруському сценарію?
Щоб в людей не виникло бажання вийти у вихідний та вишвирнути цей прокремлівський непотріб до Ростова?
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03.11.2020 22:39 Ответить
 
 