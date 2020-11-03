Обсуждается возможность введения "карантина выходного дня", - Ляшко
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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин выходного дня в Украине еще обсуждается. Однако карантин в стране будет продлен с 9 ноября.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом он сообщил в эфире "Украина 24".
"Это был разговор, но вопрос рассматривается о том, как работать и ограничительные меры применять, чтобы стабилизировать ситуацию", - сообщил Ляшко.
При этом он напомнил, что карантин в Украине будет длиться до конца года.
"Карантин у нас с марта месяца он продолжается до 31 декабря. Мы живем сейчас в рамках адаптивного карантина, и этот карантин будет продлен со следующего понедельника", - добавил Ляшко.
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Народ должен отдыхать с остервенением!!
Остановите всё на 2 недели и изолируйте, чтобы никто и шагу. Всё ,что вы делаете, просто ничто и пытки людей.
В Северной Корее заминировали границу с Китаем в целях борьбы с COVID-19Власти Корейской народно-демократической республики принимают крайние меры для защиты от коронавируса, в том числе они установили наземные мины в приграничных с Китаем районах. Об этом сообщает издание The Korea Herald со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи. Об этом сообщает ЛІГА.Новости, информирует enovosty.com/news.По информации источника, власти в Северной Корее уже в феврале этого года знали, что в случае распространения вируса в стране могут погибнуть до 500 000 человек. Причиной тому - плохая медицинская инфраструктура: в стране нет ни физических, ни технических средств для борьбы с COVID-19, пишет издание.Из-за этого власти КНДР заблокировали свои границы, а также заминировали некоторые приграничные районы с Китаем. По данным южнокорейской разведки, в КНДР были случаи, когда критически больных транспортировали железнодорожным транспортом, чтобы избежать передачи инфекции.(Visited 737 tim
Читать полностью на https://enovosty.com/news_abroad/full/411-v-severnoj-koree-prinyali-originalnoe-reshenie-dlya-borby-s-covid-19
Как обычно. А правильный ответ - размер вируса значительно меньше длины волны света видимого диапазона, свет его свободно огибает и не отражается. А, значит, и такая характеристика, как цвет, для вирусов никакого смысла не имеет.
Кстати, ответ "а кто его видел" - лично я признаю тоже верным, в смысле что никакой вирус увидеть невозможно. По той же причине. А картинки зеленого цвета - не более, чем абстракция, вон по телевизору в рекламе моющих средств бактерий тоже с ручками и ножками рисуют.
Після того як його підхопиш вдруге -тоді вже напевне..
тоді у тебе відкриється "третє воко"....
1. Коронавирус.
2. Вирус Зебилизма.
5 дней зараза бушует, на выходных - по скворечникам и всем смотреть "скотов" и "кварталы"
гениально!
тобто ще не інфіковані свободолюбиві довбо..би починають активніше перемішуватись з неінфікованими...
Или это для дебилов ? (читайте элехторат Зеленского)...
Настоящее Время
@CurrentTimeTv 20 ч
"Уж до чего дошло? Приезжает пациент со своим баллоном [кислорода], просто потому что ему нужна помощь медицинская" - врач больницы в Черновцах жалуется на то, что оборудования для больных коронавирусом не хватает уже седьмой месяц
https://nv.ua/ukraine/politics/kabmin-tratit-dengi-iz-fonda-covid-19-na-serialy-50120740.html
27 октября, 04:12 ·
Сначала нам лечили ковид асфальтом.
Потому что асфальт, конечно, очень эффективен в противовирусной терапии. На этот метод потратили больше половины Фонда По Борьбе С Коронавирусом (вы же понимаете, что я не могу этот величайший разводняк кисти ЗелеКо писать с маленькой буквы?).
А сегодня вот выяснилось, что никакого Фонда ваще не было.
Наши дорогие члены сообщества вырванных контекстов в лице главы Укравтодора нашли выход - название, мол, возникло ошибочно. Тут даже спорить не с чем, вы в целом возникли ошибочно и по приколу. Типа как эволюция утконоса сделала - чисто поржать. Но утконос хотя бы милый. А вы - нет.
Но я хочу ткнуть носом в каку. Мы уже мастера спорта по вычислению ******* биологической угрозы, которая нынче называется властью. Гугл запрос «Відеозвернення Зеленського 15 квітня 2020». Там оно словами через рот прямо говорит о создании Фонда По Борьбе С коронавирусом и называет даже сумму, которую планируется под это дело распилить (зачеркнуто) выделить. Так что опять обосрамшись, поздравляю.
Но это еще не все приятные новости по теме. Из последнего - уряд передал на дороги Львовской области 61.55 млн грн, которые забрал с бюджетной программы МОЗ по молекулярно-генетической диагностике рака. Кстати, до выборов еще забрал, видимо хотел как-то галичан на зелёную волну настроить.
В целом из программы вынуто почти 105 млн грн: кроме дорог будет отреставрирован главный корпус ЛНУ им.Франка.
Патамушта вирус ваш дурацкий маленький, невидный и всё равно хрен ты с ним шо сделаешь на базе украинского бюджета, покоцанного зелёными мышми. Т.е. мышмями. А вот дорога и университет - это видно, это красиво, это можно ленточку перерезать, иплом сверкнуть, похлопать по плечу довольного ректора, со студентами поручкаться.
Так что если жителям Львова и области завтра не хватит аппаратов ШВЛ, койкомест, врачей или баллонов с кислородом, можно умирать не просто так, скучно и обыденно, а с гордостью и пониманием своей великой миссии быть субстратом для пиара Светлейшего и его масштабного стратегического гения.
Кстати, Нафтогаз заявил, что цену на газ и как следствие на отопление и горячую воду поднимать таки придёцца. Патамушта выборы закончились, миграция электората к ЕС и рыгам законспектирована, ловить тут больше нечего. А я говорила «А я говорила!»? Вроде да.
У нас в ходу отличная фраза: «Будешь писдеть - будем прощаться!». Как мне кажется писдежа и постного популизма уже вполне достаточно, чтоб весь ваш сраный «уряд» собрал свои манатки и шустрой мухой ******** в закат. Во главе с главным разочарованием года - Владимиром Ссанычем верхом на Ермаке. И Разумкова своего заберите, а то он еще бразды правления попытается подхватить нидайбог, надорвёцца еще.
Тоже касается и комунальщиков - приехали без масок, ходят по домам без масок. И т.п.
И поймёте, почему людям без симптомов маски не нужны и вредны.
" - у меня горе, порвалась одноразовая маска, которую я купил ещё в апреле" (с)
И ещё, когда перед входом в метро кто-то достает из кармана кошелек, телефон и следом оттуда же мятую маску, лично меня передергивает от отвращения.
Так что формально Комаровский неправ, но по факту - прав, потому что никто у нас правильно маски не носит, а так, как их носят, они действительно наносят больше вреда, чем пользы.
https://www.5.ua/polityka/velyka-koruptsiia-iak-ze-komanda-zakatala-v-asfalt-hroshi-na-borotbu-z-covid-19-sposterihach-228075.html
https://www.google.com/search?hl=ru-RU&ie=UTF-8&source=android-browser&q=%D0%BE%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4+%D1%83%D0%BCe%D1%80%D0%BB%D0%B0+%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82e%D0%BB%D1%8C
цьому навчити неможливо - їх шукають і знаходять між себе 72% дебілів.
Некоторые только по выходным пользуются транспортом, когда мало народу.
А тут тебе гениальная идея, катайтесь по пробкам в забитом транспорте!
Что в этих головах вместо мозгов?
Лучше бы взяли за задницу офисных работников.
По бухгалтерии обычно сидит 5-6 жирных тёток, нихрена не делают и не проветривают помещения, бо боятся сквозняков.
Потом дома всю семью перезаражают.
Хто двойную бухгалтию вести будет? ))
образное выражение, подразумевающее умственно или физически неполноценных детей, к-рые были зачаты родителями в состоянии алкогольного опьянения (т.е. в праздник или в выходной ден
@bryhynets
·1 ч
Степанов заявив, що порятунок від ковіда справа кожного з нас Чому ж 67 млрд на боротьбу з ковідом забрав собі кабмін?
Доля@cbvf777 2 ****.
Це РІВНЕ Вікторія Шинкаренко
Вчера в 12:21 ·
Ситуація по інфікуванню ковід 19 виходить з під контролю. Ліжка в інфекційних і реанімаційних відділеннях заповненні повністю. Госпіталізувати важких хворих вже немає куди.
Влада, захопившись виборами і «великим будівництвом», упустила момент мобілізації всіх сил і засобів для підготовки лікарень для великої кількості киснезалежних пацієнтів. Кошти, виділені у березні, перепрофілювали на «велике будівництво» доріг.
Лише зараз терміново виготовляють кошторисну документацію по проведенню кисневих трас в лікарні! Через 8 місяців! Але від кошторисної документації вас завтра до кисню не підключать. Вважаю це халатністю і бездіяльністю нашої влади! Степанов, замість розпоряджень забезпечити лікарні кисневими трасами, вимагає підвищити штрафи за недотримання карантинних умов.
На сьогодні 5000 активних хворих за статистикою, цю цифру сміливо можна множити на 5.
Багато людей з симптомами і легким перебігом ходять на роботу і живуть звичним життям, виправдовуються, що в березні-квітні вже пересиділи на карантині без роботи. НСЗУ додаткові лікарні і місця вводити не спішить, бо не має коштів.
Через тиждень у нас ситуація буде як в Іспанії і Італії в квітні. Ті, хто зараз хоче назвати мене панікьоршою, давайте через тиждень повернемся до цієї розмови. Ми ще купили 50 пульсоксометрів, з понеділка будем давати в користування людям з пневмонією для вимірювання кисню в крові. У кого немає можливості придбати і знаходитеся вдома на самоізоляції з пневмонією - пишіть. Ще в нас є кисневий концентратор Філіпс 5 л, який ми теж готові надавати в користування хворим з низькою сатурацією.
Нікого не відмічаю, за поширення дякую.
Хотіли сміятися ? Мрії збуваються.
Наші ще до такого не додумалися.
Отакою шарпаниною прикривають власну нездатність.
Тут теж уряд звинувачує людей, а не себе.
Те, що у світі вважається смертельно небезпечним вірусом SARS-COV-2 і такою ж страшною хворобою від нього COVID-19, в Китаї поборено дуже швидко - за якихось півтора місяця.
Судіть самі. Десь з 20 чисел січня в Ухані починають реєструвати більш-менш значущі кількості хвороб на ковід (декілька сотень на 15-ти мільйонне місто, що насправді викликає сміх). Десь з цього ж часу з'являються перші смерті від корони в кількості більше однієї. 26 січня Ухань закривають на жорсткий карантин, а на початку березня, фактично, все закінчується.
Тільки 26 квітня з незрозумілих обставин Китай додає 325 нових випадків і перераховує кількість смертельних випадків на плюс 1290
Після 17 квітня в Китаї від корони взагалі якимсь дивом дивним помирати перестали. Абсолютно рівна лінія з цього числа на графіку смертей з ковідом в Китаї вам у доказ. Хоча, звісно, це китайський доказ. І це реальне диво, якщо не щось інше.
- Ніяких спеціальних ліків від ковіду, яких і досі не існує у світі, окремо у Китаї теж не з'явилося.
- Якоїсь специфічної до корони вакцини, над виготовленням якої й досі б'ються кращі фармацевтичні уми іншого, від Китаю, світу, в цій країні для перемоги над ковідькою теж не застосовувалося. Та китайська бодяга, яку китайські товариші почали потроху ставити населенню у якості вакцини від корони лише з кінця вересня, до березневої перемоги над короною відношення не має.
- Вважати, що китайці побороли ковід типу повним блокуванням епіцентру «пандемії' міста Ухань - це не володіти інформацією і не дружити з головою. Можливо, сьогодні багато хто забув, а, скоріше, не хоче згадувати, що перед оголошенням блокування Ухані, вже коли йшло роздмухування паніки в цьому місті та країні в цілому, з нього дриснуло аж 5 мільйонів жителів!
Це ж потенційні рознощики інфекції! І що, нічого не рознесли по всьому іншому Китаю? 5 мільйонів? Серйозно?
Це особливо смішно, коли читаєш «наукові» дослідження, як, наприклад, три італійці, які повернулися з Китаю, стали тими «нульовими» захворілими, від яких і заразилася вся Італія.
В цьому сенсі, також не витримують ніякої критики пояснення, що, мовляв, в таких країнах, як Італія, Іспанія і Франція, багато китайців і саме їх скупчення призвело до розповсюдження корони у Європі.
А знаєте, в якій країні більш за всього китайців? В Китаї. Там їх нереальне скупчення. І де там розповсюдження? А, ну да! Міста ж закривалися! Це врятувало.
Взагалі, як можна повністю заблокувати таке місто, як Ухань, яке є головним транспортним вузлом, що пов'язує північ і південь Китаю, незрозуміло. Там шалений залізничний та автомобільний трафік, там логістика, склади, перевантаження вантажів. Це все закрити від людських пересувань просто неможливо. Це, як сіткою Рабиця комарів зупиняти. Проте, можливо розказати всьому світу, що закрили.
А дехто у світі повірив у переможне закриття. І закрився. Допомогло? А китайцям, які в мегаполісах живуть зі щільністю мурашників, допомогло!
Ну, диво ж, сто відсотків! Для тих, хто в дива вірить. Адекватні ж люди в дива не вірять. Особливо у китайські. Але, що це тоді - китайська перемога над страшним вірусом, якщо це не диво, якого бути не може, не ліки, яких не існує і не вакцина, яку ще не розробили?
постійні багатотижневі карантини,жорсткі міри покарання до "свободолюбивих довбо..бів" включно з тюрмою,маски навіть на вулиці і "соціальна дистанція"...
Апропо ,"на нуль" вийшли багато країн -Тайвань,Автсралія.....
Це як? По білоруському сценарію?
Щоб в людей не виникло бажання вийти у вихідний та вишвирнути цей прокремлівський непотріб до Ростова?