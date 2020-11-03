Обсуждается возможность введения "карантина выходного дня", - Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин выходного дня в Украине еще обсуждается. Однако карантин в стране будет продлен с 9 ноября.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом он сообщил в эфире "Украина 24".

"Это был разговор, но вопрос рассматривается о том, как работать и ограничительные меры применять, чтобы стабилизировать ситуацию", - сообщил Ляшко.

При этом он напомнил, что карантин в Украине будет длиться до конца года.

"Карантин у нас с марта месяца он продолжается до 31 декабря. Мы живем сейчас в рамках адаптивного карантина, и этот карантин будет продлен со следующего понедельника", - добавил Ляшко.

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