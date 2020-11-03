Обговорюється можливість введення "карантину вихідного дня", - Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що карантин вихідного дня в Україні ще обговорюється. Однак карантин в країні буде продовжено з 9 листопада.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він повідомив в ефірі "Україна 24".

"Це була розмова, але питання розглядається про те, як працювати і застосовувати обмежувальні заходи, щоб стабілізувати ситуацію", - повідомив Ляшко.

При цьому він нагадав, що карантин в Україні триватиме до кінця року.

"Карантин у нас із березня місяця, він триває до 31 грудня. Ми живемо зараз у рамках адаптивного карантину, і цей карантин буде продовжено з наступного понеділка", - додав Ляшко.

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