Пресс-конференция Маркива состоится 4 ноября в Киеве в 14:00
Новости Цензор.НЕТ Общество
Заместитель главы МВД Антон Геращенко опубликовал информацию про время и место пресс-конференции освобожденного нацгвардейца Виталия Маркива в Киеве.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он напиал в Фейсбуке.
Геращенко отметил: "4 ноября, состоится встреча в Украине нацгвардейця Виталия Маркива, которого сегодня оправдал апелляционный суд Милана.
Место проведения: улица Медовая, 5а, г.. Киев. Время: 14:00. Просьба журналистов прибыть в 13:30.
Аккредитация представителей СМИ будет проходить по форме и продлится до 11:00 4 ноября.
Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.
3 ноября 2020 года Апелляционный суд Милана снял все обвинения с украинского воина и постановил освободить его в зале суда.
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Конференция ит. журналистов в Сенате о "Русские тени над итальянской политикой, юстицией и информацией". А Украина в то времы и не сопротивляась, пассивничала в отношении Макрив.
світлі лапами продажного італьянського суду! Зробив він цю ганебну справу
за російськи срібряники, я в тому впевнен. Скільки радощі було в кацапів коли
макаронникі засадили бійця.Але не сталося так як гадалося! Слава Україні та ії
герою Віталію Марківу!
Ни один судья в здравом уме не признал бы его вину. Хоть Италия и не образцовая страна, но правосудие там тоже работает.
Я бы на его месте подал иск на возмещение морального ущерба ...
Дело-то очевидное , шо у никого в том провинциальном местечковом суде не хватило интеллекта понять , шо из миномёта нельзя убить преднамеренно кого-то . Миномётчик не видит то место , куда стреляет .