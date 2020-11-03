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Національна гвардія (1233) Геращенко Антон (925) Марків (178)

Пресконференція Марківа відбудеться 4 листопада в Києві о 14:00

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Пресконференція Марківа відбудеться 4 листопада в Києві о 14:00

Заступник голови МВС Антон Геращенко опублікував інформацію про час і місце пресконференції звільненого нацгвардійця Віталія Марківа в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Геращенко зазначив: "4 листопада, відбудеться зустріч в Україні нацгвардійця Віталія Марківа, якого сьогодні виправдав апеляційний суд Мілана.

Місце проведення: вулиця Медова, 5а, м.Київ. Час: 14:00. Прохання журналістів прибути о 13:30.

Дивіться також: Нацгвардієць Марків на свободі, - Денісова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Акредитація представників ЗМІ відбуватиметься за формою і триватиме до 11:00 4 листопада.

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.

3 листопада 2020 року Апеляційний суд Мілана зняв усі обвинувачення з українського воїна і постановив звільнити його в залі суду.
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Топ коментарі
+8
А как там "суддя"-итальяшка,впаявший Маркову 24? С такой "квалификацией" ему к нам в Печерский дорога. Или в КС.
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03.11.2020 23:51
+4
Пресс-конференция после освобождения... Тьфу-тьфу, вспомнилась прессуха Нади Савченко, награды и восторженные толпы "Надя-наш президент", хотя она согласилась и на министра обороны. Уверен, Виталий в сто крат разумнее этой пустой бабехи. Здоровья, удачи и счастья ему в новой жизни в родной стране!
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04.11.2020 00:03
+2
Ошибка защиты Маркива- это согласие на суд присяжных. Профинансированые пацаками сми подняли волну и не могли не повлиять на присяжных.
Ни один судья в здравом уме не признал бы его вину. Хоть Италия и не образцовая страна, но правосудие там тоже работает.
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04.11.2020 00:04
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А как там "суддя"-итальяшка,впаявший Маркову 24? С такой "квалификацией" ему к нам в Печерский дорога. Или в КС.
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03.11.2020 23:51 Відповісти
Украинская сторона не предоставила фактов защите Маркива. А украинцы обвиняют судью? Или что такое суд? Там есть защита и обвинение. Когда у защиты нет фактов (т.к. речь идёт о другой стране) , срабатывает обвинение. Теперь, когда украинская сторона занялась Маркивом и предоставила даже Dokufilm, снятый тремя итальянскими и одним украинским журналистами, Виталий освобождён.
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04.11.2020 06:14 Відповісти
А какие факты были у обвинения,если он невиновен? Высосанные из пальца? Вот вам и квалификация судьи.
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04.11.2020 06:18 Відповісти
https://www.radicali.it/20190724/il-processo-markiv-ombre-russe-sulla-politica-la-giustizia-e-linformazione-italiana/

Конференция ит. журналистов в Сенате о "Русские тени над итальянской политикой, юстицией и информацией". А Украина в то времы и не сопротивляась, пассивничала в отношении Макрив.
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04.11.2020 08:56 Відповісти
К ирму же родители роккелли затребовали у "убийцы их сына" миллионы, а адвокат Маркива обращался с 2017-го к украинским властям о помощи следствию - предоставлении фактов с места события, но не получал их. Вот теперь на аппелляции факты были предоставлены.
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04.11.2020 09:06 Відповісти
Радіємо визволенню Віталія! Рашка хотіла виставити Україну в поганому
світлі лапами продажного італьянського суду! Зробив він цю ганебну справу
за російськи срібряники, я в тому впевнен. Скільки радощі було в кацапів коли
макаронникі засадили бійця.Але не сталося так як гадалося! Слава Україні та ії
герою Віталію Марківу!
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04.11.2020 12:19 Відповісти
Пресс-конференция после освобождения... Тьфу-тьфу, вспомнилась прессуха Нади Савченко, награды и восторженные толпы "Надя-наш президент", хотя она согласилась и на министра обороны. Уверен, Виталий в сто крат разумнее этой пустой бабехи. Здоровья, удачи и счастья ему в новой жизни в родной стране!
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04.11.2020 00:03 Відповісти
Ошибка защиты Маркива- это согласие на суд присяжных. Профинансированые пацаками сми подняли волну и не могли не повлиять на присяжных.
Ни один судья в здравом уме не признал бы его вину. Хоть Италия и не образцовая страна, но правосудие там тоже работает.
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04.11.2020 00:04 Відповісти
А кто парню вернёт полтора года , который он провёл за гратами ?!

Я бы на его месте подал иск на возмещение морального ущерба ...

Дело-то очевидное , шо у никого в том провинциальном местечковом суде не хватило интеллекта понять , шо из миномёта нельзя убить преднамеренно кого-то . Миномётчик не видит то место , куда стреляет .
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04.11.2020 01:56 Відповісти
3 года 4 месяца.
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04.11.2020 06:10 Відповісти
Тем более, когда никакого миномета на вооружении нацгвардии не было вообще.
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04.11.2020 06:36 Відповісти
 
 