Пресконференція Марківа відбудеться 4 листопада в Києві о 14:00
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Заступник голови МВС Антон Геращенко опублікував інформацію про час і місце пресконференції звільненого нацгвардійця Віталія Марківа в Києві.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Геращенко зазначив: "4 листопада, відбудеться зустріч в Україні нацгвардійця Віталія Марківа, якого сьогодні виправдав апеляційний суд Мілана.
Місце проведення: вулиця Медова, 5а, м.Київ. Час: 14:00. Прохання журналістів прибути о 13:30.
Акредитація представників ЗМІ відбуватиметься за формою і триватиме до 11:00 4 листопада.
Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.
3 листопада 2020 року Апеляційний суд Мілана зняв усі обвинувачення з українського воїна і постановив звільнити його в залі суду.
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Конференция ит. журналистов в Сенате о "Русские тени над итальянской политикой, юстицией и информацией". А Украина в то времы и не сопротивляась, пассивничала в отношении Макрив.
світлі лапами продажного італьянського суду! Зробив він цю ганебну справу
за російськи срібряники, я в тому впевнен. Скільки радощі було в кацапів коли
макаронникі засадили бійця.Але не сталося так як гадалося! Слава Україні та ії
герою Віталію Марківу!
Ни один судья в здравом уме не признал бы его вину. Хоть Италия и не образцовая страна, но правосудие там тоже работает.
Я бы на его месте подал иск на возмещение морального ущерба ...
Дело-то очевидное , шо у никого в том провинциальном местечковом суде не хватило интеллекта понять , шо из миномёта нельзя убить преднамеренно кого-то . Миномётчик не видит то место , куда стреляет .