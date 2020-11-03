Пресконференція Марківа відбудеться 4 листопада в Києві о 14:00

Заступник голови МВС Антон Геращенко опублікував інформацію про час і місце пресконференції звільненого нацгвардійця Віталія Марківа в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Геращенко зазначив: "4 листопада, відбудеться зустріч в Україні нацгвардійця Віталія Марківа, якого сьогодні виправдав апеляційний суд Мілана.

Місце проведення: вулиця Медова, 5а, м.Київ. Час: 14:00. Прохання журналістів прибути о 13:30.

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Акредитація представників ЗМІ відбуватиметься за формою і триватиме до 11:00 4 листопада.

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.

3 листопада 2020 року Апеляційний суд Мілана зняв усі обвинувачення з українського воїна і постановив звільнити його в залі суду.