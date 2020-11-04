Маркив поблагодарил украинцев за поддержку: "Без вашей помощи я бы не выстоял". ВИДЕО
Украинский нацгвардеец Виталий Маркив поблагодарил украинскую громаду Италии за поддержку во время судебных процессов.
Слова благодарности он сказал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Искренне благодарен. Без вашей помощи, без вашей поддержки, я скажу честно, я бы не выстоял", - обратился Маркив к украинцам Италии.
Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года нацгвардеец Маркив оправдан апелляционным судом Милана.
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Хорошо, что своего не отдали, хотя он почти 4 года просидел... Я не ожидал что добьются освобождения.
Нехай кремлядська змія захлинеться власною жовчю!
Даже в полуватной Италии есть реальное правосудие.....
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https://twitter.com/davasko63 Basyo Nikonenko . https://twitter.com/davasko63 @davasko63 https://twitter.com/davasko63/status/1323903117415620608 12 ч
Марківа звільнили - це італійське правосуддя. А ось "правосуддя" українське...https://twitter.com/hashtag/%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%94%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2?src=hashtag_click #******************************