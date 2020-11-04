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Новости Свободу Маркиву
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Маркив поблагодарил украинцев за поддержку: "Без вашей помощи я бы не выстоял". ВИДЕО

Украинский нацгвардеец Виталий Маркив поблагодарил украинскую громаду Италии за поддержку во время судебных процессов.

Слова благодарности он сказал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Искренне благодарен. Без вашей помощи, без вашей поддержки, я скажу честно, я бы не выстоял", - обратился Маркив к украинцам Италии.

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Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года нацгвардеец Маркив оправдан апелляционным судом Милана.

Автор: 

Италия (1640) украинцы (3861) Национальная гвардия (2108) Маркив Виталий (188)


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Топ комментарии
+37
Поздравляем
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04.11.2020 08:19
+31
Еще один гвоздь, забитый в задницу Рашке.
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04.11.2020 08:25
+22
поздравляем с освобождением.... макаронники действительно как он сказал влияют баблом и дружбой путина с берлускони, поэтому италия хоть и евространа и не бедная, а так шестерит рашке...((
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04.11.2020 08:23
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Поздравляем
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04.11.2020 08:19 Ответить
поздравляем с освобождением.... макаронники действительно как он сказал влияют баблом и дружбой путина с берлускони, поэтому италия хоть и евространа и не бедная, а так шестерит рашке...((
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04.11.2020 08:23 Ответить
Еще один гвоздь, забитый в задницу Рашке.
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04.11.2020 08:25 Ответить
хоч одна приємна новина за останні роки ,.вітаємо з перемогою!!!!!!!!!
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04.11.2020 08:39 Ответить
Це, не тільки питання свободи для Віталія Марківа але й ще одна дуже важлива перемога над "руSSким миром", кацапською пропагандою та кремлядською агентурою в Європі.
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04.11.2020 08:41 Ответить
Молодец! Прошел огонь и воду, остались - медные трубы. Как показывает жизнь - не все с ними справляются. Успехов!
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04.11.2020 08:41 Ответить
впервые, за что то, можно сказать спасибо авакову
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04.11.2020 08:42 Ответить
Поддержу.
Хорошо, что своего не отдали, хотя он почти 4 года просидел... Я не ожидал что добьются освобождения.
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04.11.2020 09:26 Ответить
А що він зробив, крім піару і крім того, що мав зробити як міністр?
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04.11.2020 09:30 Ответить
Марків подякував українцям за підтримку: "Без вашої допомоги я б не вистояв" - Цензор.НЕТ 1825
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04.11.2020 08:42 Ответить
Велика подяка присяжним та суддям Міланського апеляційного суду. І, само собою, італійським адвокатам, які сердечно переживали за свого підзахисного. Це було дуже помітно з тих відео на "суді" з недолугою бабою в рясі та мерзенними присяжними, які, не маючи ніяких доказів, "припаяли" нашому Марківу 25 років неволі.
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04.11.2020 08:48 Ответить
Молодець.... Дякую тобі.
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04.11.2020 08:49 Ответить
Мы молились Богу за Виталия и справедливость!
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04.11.2020 09:10 Ответить
Зеля уже хайпанул. Спасибо господину Авакову!
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04.11.2020 09:12 Ответить
Антон, вы всё равно узнаваемы.
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04.11.2020 09:23 Ответить
Аваков молодец, во многом именно министр добился справедливости в ситуации с Виталием , но делал он это не столько для Виталия. Министр, как человек умный и дальновидный, загасил крайней опасный правовой прецедент ведь так могли и Авакова осудить, а у него если не ошибаюсь вила в Италии. Но то все вторично, главное Виталий Маркив на Свободе!
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04.11.2020 09:25 Ответить
Для Авакяна это лишь дополнительный пиар.
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04.11.2020 10:46 Ответить
Кислый лицом Маркив, понимаю что 3 года в тюрьме не сахар, но видно есть какая то обратная сторона освобождения. Возможно одно из условий, что итальянская сторона потребовала лишения итальянского гражданства, слишком токсичный он для них... Ну это мои предположения, но договорняки какие то, не слишком приятные (хотя на фоне 24 лет отсидки нечего выбирать) были.
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04.11.2020 09:45 Ответить
Вітаємо тебе воїне!
Нехай кремлядська змія захлинеться власною жовчю!
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04.11.2020 10:17 Ответить
Молодець, всіх благ тобі!!!
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04.11.2020 10:36 Ответить
Я был бы за Маркива, даже если бы он в самом деле прикончил того тупого итальяшку, который нелегально проник на нашу территорию и лез под пули.
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04.11.2020 10:44 Ответить
ЭХ......
Даже в полуватной Италии есть реальное правосудие.....
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04.11.2020 10:51 Ответить
Слава Украине !
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04.11.2020 10:51 Ответить
Аваков, когда Антоненко выпустишь, мерзавец...?!
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04.11.2020 11:01 Ответить
Главное чтоб он не полез сейчас в украинскую политику и не замарлся в зеленом лайне.
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04.11.2020 12:40 Ответить
Щасти. друже. Вільний. Правий.
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04.11.2020 12:43 Ответить
Дякую тобі воїне...дякую всім причетним , хто боровся разом з Віталієм...ДЯКУЮ ! СЛАВА УКРАЇНІ !
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04.11.2020 13:29 Ответить
мої вітання! Щиро дякую за Українською мову промову! а то прочитав заголовок і стало сумно.. Щасти тобі СОЛДАТЕ ЗАХИСТНИКУ!
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04.11.2020 20:15 Ответить
https://twitter.com/davasko63
https://twitter.com/davasko63
https://twitter.com/davasko63 Basyo Nikonenko . https://twitter.com/davasko63 @davasko63 https://twitter.com/davasko63/status/1323903117415620608 12 ч

Марківа звільнили - це італійське правосуддя. А ось "правосуддя" українське...https://twitter.com/hashtag/%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%94%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2?src=hashtag_click #******************************

Марків подякував українцям за підтримку: "Без вашої допомоги я б не вистояв" - Цензор.НЕТ 409
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04.11.2020 23:11 Ответить
 
 