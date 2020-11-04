Маркив поблагодарил украинцев за поддержку: "Без вашей помощи я бы не выстоял". ВИДЕО

Украинский нацгвардеец Виталий Маркив поблагодарил украинскую громаду Италии за поддержку во время судебных процессов.

Слова благодарности он сказал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Искренне благодарен. Без вашей помощи, без вашей поддержки, я скажу честно, я бы не выстоял", - обратился Маркив к украинцам Италии.

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Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года нацгвардеец Маркив оправдан апелляционным судом Милана.