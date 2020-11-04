Богдан: Слава Богу, что Нацгвардию не получилось подчинить президенту
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил о том, что он не жалеет о сохранении Нацгвардии под контролем МВД.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале УП "Андрей Богдан: Они ищут, где был системный сбой на выборах. Ребята, системный сбой – это вы".
"У меня же был там конфликт с Аваковым, о Национальной гвардии, так же, как у Ющенко был, так всегда было, что милиция-полиция была у министра внутренних дел, а гвардия была у президента. Тогда это внутренние войска называлось, ну так оно было", - отметил Богдан.
По его словам, он говорил: "Владимир Александрович, а вдруг Майдан? А кто нас защищать будет? УГО? 2000 человек. Или кто?" Так слава Богу, что не получилось. Хорошо, что у меня не получилось с Нацгвардией!"
Напомним, в прошлом году президент Владимир Зеленский предлагал Верховной Раде вывести Национальную гвардию из подчинения МВД.
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Интересно, с чьего голоса?
Куда он свою пятую точку примостить пытается?
та він її там й тримає, де вона була з самого початку - коломойський, портнов.
головне нам всім зараз не зробити з нього такого собі борця за справедливість, бо занадто багато щось цього покидька стало останнім часом.
т.е. они изначально знали что идут грабить Украину... Майдан не возникает просто так.
Зебілів впишуть імена...»
Тобто із самого початку розуміли, що Україна вам ворожа, с-с-суки?
А так придётся в Польшу уезжать,
Хотя Богдану шо тут, шо на канарах,
Везде хорошо
А зачем вам защищаться от Майдана?
Источник:https://censor.net/ru/n3229035
Граждан взять оружие и разогнать судейский гадючник,
Нацгвардия по сути это охрана награбленного мусорами
и как вроде не при делах )))) и критиковать моно ))))