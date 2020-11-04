Богдан: Слава Богу, что Нацгвардию не получилось подчинить президенту

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил о том, что он не жалеет о сохранении Нацгвардии под контролем МВД.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале УП "Андрей Богдан: Они ищут, где был системный сбой на выборах. Ребята, системный сбой – это вы".

"У меня же был там конфликт с Аваковым, о Национальной гвардии, так же, как у Ющенко был, так всегда было, что милиция-полиция была у министра внутренних дел, а гвардия была у президента. Тогда это внутренние войска называлось, ну так оно было", - отметил Богдан.

По его словам, он говорил: "Владимир Александрович, а вдруг Майдан? А кто нас защищать будет? УГО? 2000 человек. Или кто?" Так слава Богу, что не получилось. Хорошо, что у меня не получилось с Нацгвардией!"

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Напомним, в прошлом году президент Владимир Зеленский предлагал Верховной Раде вывести Национальную гвардию из подчинения МВД.