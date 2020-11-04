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Богдан: Слава Богу, что Нацгвардию не получилось подчинить президенту

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Богдан: Слава Богу, что Нацгвардию не получилось подчинить президенту

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил о том, что он не жалеет о сохранении Нацгвардии под контролем МВД.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале УП "Андрей Богдан: Они ищут, где был системный сбой на выборах. Ребята, системный сбой – это вы".

"У меня же был там конфликт с Аваковым, о Национальной гвардии, так же, как у Ющенко был, так всегда было, что милиция-полиция была у министра внутренних дел, а гвардия была у президента. Тогда это внутренние войска называлось, ну так оно было", - отметил Богдан.

По его словам, он говорил: "Владимир Александрович, а вдруг Майдан? А кто нас защищать будет? УГО? 2000 человек. Или кто?" Так слава Богу, что не получилось. Хорошо, что у меня не получилось с Нацгвардией!"

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Напомним, в прошлом году президент Владимир Зеленский предлагал Верховной Раде вывести Национальную гвардию из подчинения МВД.

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Топ комментарии
+51
"Владимир Александрович, а вдруг Майдан? А кто нас защищать будет?"..

т.е. они изначально знали что идут грабить Украину... Майдан не возникает просто так.
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04.11.2020 14:41
+41
А чого ж це ви, тварюки зелені, боялися Майдану?
Тобто із самого початку розуміли, що Україна вам ворожа, с-с-суки? Богдан: Слава Богу, что Нацгвардию не получилось подчинить президенту - Цензор.НЕТ 5676
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04.11.2020 14:45
+17
Вот кондом как запел...
Интересно, с чьего голоса?
Куда он свою пятую точку примостить пытается?
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04.11.2020 14:41
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а мы-то как рады.
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04.11.2020 14:41 Ответить
Вот кондом как запел...
Интересно, с чьего голоса?
Куда он свою пятую точку примостить пытается?
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04.11.2020 14:41 Ответить
Навпаки: він намагається робити все, щоб після "дорадчої_кімнати" його dupa не опинилася на лаві підсудних Богдан: Слава Богу, що Національну гвардію не вийшло підкорити президенту - Цензор.НЕТ 5734
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04.11.2020 14:53 Ответить
"Куда он свою пятую точку примостить пытается?"

та він її там й тримає, де вона була з самого початку - коломойський, портнов.
головне нам всім зараз не зробити з нього такого собі борця за справедливість, бо занадто багато щось цього покидька стало останнім часом.
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04.11.2020 15:07 Ответить
На бутылку
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04.11.2020 22:27 Ответить
"Владимир Александрович, а вдруг Майдан? А кто нас защищать будет?"..

т.е. они изначально знали что идут грабить Украину... Майдан не возникает просто так.
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04.11.2020 14:41 Ответить
Ну грабили Украину все годы независимости , а вот когда сдают национальные интересы - вот тогда и возникает майдан
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04.11.2020 15:02 Ответить
Нацменгвардию, если точнее...
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04.11.2020 14:42 Ответить
«І на уламках України,
Зебілів впишуть імена...»
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04.11.2020 14:43 Ответить
Угараете вы там!!!! Весело!!!
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04.11.2020 14:44 Ответить
Ой Богдаша-богдаша, наша ты Маша! *Хорошо хоть Нац-гвардию оставили в МВД...*. Там в МВД хлопец ещё покажет вам стрыбунам пионерским---и скоро. Не кругло у вас в одном укромном месте, причём у всех вместе, прыгать выше письки! Без команды.
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04.11.2020 14:45 Ответить
А чого ж це ви, тварюки зелені, боялися Майдану?
Тобто із самого початку розуміли, що Україна вам ворожа, с-с-суки? Богдан: Слава Богу, что Нацгвардию не получилось подчинить президенту - Цензор.НЕТ 5676
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04.11.2020 14:45 Ответить
что то этой бениной суки стало очень много. бутусов опять что то знает?)))
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04.11.2020 14:45 Ответить
Чего хорошего ? Так бы могли ублюдков в мантиях разогнать,
А так придётся в Польшу уезжать,
Хотя Богдану шо тут, шо на канарах,
Везде хорошо
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04.11.2020 14:48 Ответить
Богдан чомусь дуже нагадує портнова,вони не рідня часом по батьку бені?
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04.11.2020 14:50 Ответить
Хіба хтось питав у того Богдана його думки? А воно несе пургу як з переляку і не перестає.
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04.11.2020 14:51 Ответить
а вдруг Майдан? А кто нас защищать будет?
А зачем вам защищаться от Майдана?
Источник:https://censor.net/ru/n3229035
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04.11.2020 14:51 Ответить
Эта чурка обкуренная(обдолбанная) много говорить стала!
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04.11.2020 14:54 Ответить
По сути Зеленский может призвать
Граждан взять оружие и разогнать судейский гадючник,
Нацгвардия по сути это охрана награбленного мусорами
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04.11.2020 14:55 Ответить
Богдан: Слава Богу, що Національну гвардію не вийшло підкорити президенту - Цензор.НЕТ 4474
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04.11.2020 15:05 Ответить
Нац гвардию создавали для защиты государства от флюгерности назначеных народом президентов
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04.11.2020 15:02 Ответить
Вовремя предать значит не предать, а предвидеть....Богдан скоро назовёт себя порохоботом...хотя что те, что эти, всего лишь разные сорта одной субстанции !
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04.11.2020 15:04 Ответить
а ты значит,сорт "экстра" Богдан: Слава Богу, що Національну гвардію не вийшло підкорити президенту - Цензор.НЕТ 1263
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04.11.2020 15:08 Ответить
Ага, а у Жванії сталася чергова істерика "парахаботи гатовят переварот!"... Богдан: Слава Богу, що Національну гвардію не вийшло підкорити президенту - Цензор.НЕТ 5517
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04.11.2020 15:04 Ответить
Обидели Богдана ,плачет бедняжка😀
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04.11.2020 15:05 Ответить
главное было вовремя сдрыснуть, да богдан?
и как вроде не при делах )))) и критиковать моно ))))
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04.11.2020 15:06 Ответить
лучше б у тебя с зелей не получилось...
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04.11.2020 15:07 Ответить
Лучше бы у них получалось ( но только в кафе ,,Голубая устрица,,)
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04.11.2020 18:41 Ответить
Понятно. Тоесть в Украине армия только чтобы защищать гавнокомандующего и кучку воров от народа?
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04.11.2020 15:10 Ответить
слава Богу. шо ты на малдивах!)))
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04.11.2020 15:45 Ответить
А то розвалив би, як армію.
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04.11.2020 16:21 Ответить
Богда друг!!!!!!!!! или уже нет?
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04.11.2020 16:22 Ответить
Майдан це такє явище, яке не в змозі і головне не захоче зупиняти НГУ. Та й поліція вже набралась досвіду, знає чим закінчується "особенное рвение" в службі. Тобто щоб зарплату відбити вони звісно будуть працювати, ну ще й присяга, але класти життя за Зе ніхто не збирається. Так що краще до Майданів не доводити.
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04.11.2020 16:29 Ответить
бодя обидывся и мелко гадит.
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04.11.2020 16:38 Ответить
Так ведь на гада гадит...
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04.11.2020 18:42 Ответить
точно. та потужная пятая гада гадит..
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04.11.2020 19:34 Ответить
Ну что сказать - мудак. Ты же был ВМЕСТЕ с ним, а теперь обсираешь. Не сошлись - уйди, а выть ПОСЛЕ как тебя ушли дурной тон. Лепить из себя святого борца не надо
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04.11.2020 19:05 Ответить
 
 