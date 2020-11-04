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Богдан сомневается, стоило ли ему уговаривать Зеленского идти в президенты

Богдан сомневается, стоило ли ему уговаривать Зеленского идти в президенты

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан уже не уверен в том, стоило ли Владимиру Зеленским становиться президентом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале УП "Андрей Богдан: Они ищут, где был системный сбой на выборах. Ребята, системный сбой – это вы".

"Не знаю (длинная пауза). Сейчас уже не знаю. Сейчас мне Вову уже жалко, ну реально", - сказал Богдан, отвечая на вопрос стал ли он, учитывая нынешнюю ситуацию, подталкивать Зеленского к президентству.

По мнению Богдана, в случае с Зеленским имеет место "борьба разума и самоудовлетворения".

"Он выбрал эту теплую ванну, отсутствие этих раздражителей. Это моментальное, когда тебе дают теплую ванну, ты в нее залезаешь - и классно.

Но она очень быстро остывает, она тебе уже не комфортная, тебе мокро, у тебя кожа набрякла, ты бы уже и вылез - но уже все! Уже "приехали". Уж не вылезешь", - считает экс-глава ОП.

Читайте также: Зеленский не мог не знать о подготовке КС скандального решения, а его инициатива о роспуске суда может быть основанием для импичмента, - Богдан

Зеленский Владимир (20224) Президент (4424) Богдан Андрей (384)


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Топ комментарии
+34
зачем пиарят этого Бурята?!.. я лично знаком с Богданом с 2005 года.. это редкостная коррумпированная мразь, с моральными вывихами и огромным комплексом неполноценности, который он компенсирует дорогими игрушками..
и когда, я услышал в апреле 2019 года слова Богдана о том, что он "Пришел менять систему".. Это циничная тупая ложь!.. Циничная!!!
ничего другого, как брать взятки и давать взятки, Богдан не умеет..
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04.11.2020 10:29
+33
Ну, Андруша, ты же на этом не хило бабла рубанул, так, что не криви своей паскудной душонкой.
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04.11.2020 10:19
+30
"борьба разума и самоудовлетворения"

Самоудоветворятся мог бы и среди своих, квартальных.
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04.11.2020 10:19
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От 🤢🤡осины не растут 🍊 апельсины
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04.11.2020 10:18 Ответить
Обиделась обиженка ...
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04.11.2020 10:19 Ответить
этот удмурт-профурсетка просто решил всем напомнить,что он еще живой
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04.11.2020 11:46 Ответить
"борьба разума и самоудовлетворения"

Самоудоветворятся мог бы и среди своих, квартальных.
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04.11.2020 10:19 Ответить
как то неоднозначно это звучит
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04.11.2020 10:26 Ответить
Так и персонажи неоднозначые, оба.
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04.11.2020 10:30 Ответить
Это намёк на киву ?
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04.11.2020 12:55 Ответить
Ну, Андруша, ты же на этом не хило бабла рубанул, так, что не криви своей паскудной душонкой.
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04.11.2020 10:19 Ответить
У клоуна душонка ещё паскуднее
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04.11.2020 12:56 Ответить
Богдан сомневается, стоило ли ему уговаривать Зеленского идти в президенты - Цензор.НЕТ 3231
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04.11.2020 10:21 Ответить
Свято закінчилось...
Богдан сумнівається, чи варто було йому вмовляти Зеленського йти в президенти - Цензор.НЕТ 4607

Богдан сумнівається, чи варто було йому вмовляти Зеленського йти в президенти - Цензор.НЕТ 2548
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04.11.2020 10:39 Ответить
Так вот кого Вова по ночам проклинает, грызя мокрую от слез подушку и бегая через каждый час на горшок. А страна замерла в подвешенном состоянии не зная свою судьбу не то что на месяц или год, а на неделю. Богдан так это ТЫ.. (Брут)
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04.11.2020 10:27 Ответить
Не треба було думати ...опаю, а головою, а тепер по приколу вся країна в шоці!!!
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04.11.2020 10:28 Ответить
зачем пиарят этого Бурята?!.. я лично знаком с Богданом с 2005 года.. это редкостная коррумпированная мразь, с моральными вывихами и огромным комплексом неполноценности, который он компенсирует дорогими игрушками..
и когда, я услышал в апреле 2019 года слова Богдана о том, что он "Пришел менять систему".. Это циничная тупая ложь!.. Циничная!!!
ничего другого, как брать взятки и давать взятки, Богдан не умеет..
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04.11.2020 10:29 Ответить
Ничего не выдавало Штирлица, кроме "у вас ..." и самолайка.
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04.11.2020 10:43 Ответить
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04.11.2020 10:54 Ответить
Чтобы 73% легковерных осознали , что зеленский - враг Украины , годовой подарить ***** все , что тот пожелает
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04.11.2020 13:00 Ответить
Он наполовину еврей
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04.11.2020 17:53 Ответить
До сраки ця його типу озабоченість, він отримав що хотів.
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04.11.2020 10:30 Ответить
А *************!? Я не хочу слышать его комментарии, только показания...
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04.11.2020 10:30 Ответить
он в теплой ванне а нарід моржує
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04.11.2020 10:31 Ответить
В интервью есть кое-что интересное.Как вам такое :"Але коли я був на посаді, я ж не собі концентрував повноваження. У мене повноважень, як у секретарки - нуль. Я ж концентрував їх під президента." вот такой он архЫтектор полномочий, вот то, то задумывалось, а в итоге получается кусок Президента
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04.11.2020 10:32 Ответить
Смотрели бы не под ноги себе, а хотя бы на два шага вперед, то такой дурной мысли у вашей кАмпашки не возникло бы. Аудитории побольше возжелал? Только это не значит, что и аплодисментов побольше. Могут и освистать, и тухлыми яйцами забросать... Плохая игра вызывает соответствующие эмоции.
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04.11.2020 10:33 Ответить
А, что говорит Богдан Титомир?
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04.11.2020 10:34 Ответить
Не тому этот вопрос задали. У Игоря Валерича спросите ...
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04.11.2020 10:36 Ответить
Если сомневаешься, спроси у вовка. Тот все сомнения развеет.
https://censor.net/ru/comments/locate/3228963/019214a6-5547-7021-8a74-f70596316039
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04.11.2020 10:38 Ответить
Так це ти, падло, винен!!! Горіти тобі в пеклі Богдан з твоїм Зе!
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04.11.2020 10:49 Ответить
О Небо!!!
Схоже на те, що Бодя і Зеля це помилки двох сперматозоїдів і двох яйцеклітин!!!
Тільки на омлет придатні!!!
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04.11.2020 11:06 Ответить
А я никогда не сомневался, что не стоило Володе влезать в ванную, которая изначально была для ннго слишком глубока.
Но тогда Порошенка во втором туре умыл бы кто-то другой. И сейчас этого другого(ую) полоскали бы на этом форуме точно так же, как с рстервенением полощут володю. Ведь в порохоботстве нет логики и здравого смысла, одна рефлексия!
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04.11.2020 11:09 Ответить
Богдан, хватить»скігліті» їдь нахер в Польшу на заробітки!!!
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04.11.2020 11:19 Ответить
Богдан! Такое впечатление, что команда Зеленского подбиралась в основном из одной песочницы/ шашлычной компании/клубной тусовки вокруг "95-тый квартал"... - выросшие дети из потерянного поколения... что и сказалось...
https://censor.net/ru/comments/locate/3228969/019214a6-514f-71bb-9***-b58aa631131f
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04.11.2020 11:24 Ответить
На счёт "клубной тусовки" это ведь факт, который никто не скрывает.
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04.11.2020 11:38 Ответить
І одне й друге-підлі,дурні тварюки.
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04.11.2020 11:30 Ответить
Голова (не зовсім дурна у Богдана) для того щоб думати, а ось лікті діставай не діставай, а не вкусиш.
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04.11.2020 11:57 Ответить
Пізно Андрійку пити боржомі та пускати сльозу, ти разом з Коломойським привів до влади цю мерзотну "владну команду" (стадо овець та пройдисвітів) більше коміків із 95-го кварталу, так що спитати треба більше у тебе : Що ж ти, друже, сотворив і куди ти кинув Україну? Блазні, окрилені успіхом, рвонули та таке витворили, що януковицька команда хіба могла би позаздрити та дивувалася б: "А що, так можна було рулити". Зе-команда відродила та стимулювала реванш медведчуковсько-путінських прокацапських сил ОПЗЖ, які з твоїми колишніми соратниками знищують Україну. За продаж української землі тобі також ніхто не пробачить.
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04.11.2020 12:31 Ответить
Подельники начали топить ,ждем Бененых друзей
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04.11.2020 13:38 Ответить
богдан - пнутая под зад нарциссическая обиженка-алкач.
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04.11.2020 14:25 Ответить
 
 