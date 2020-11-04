Богдан сомневается, стоило ли ему уговаривать Зеленского идти в президенты

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан уже не уверен в том, стоило ли Владимиру Зеленским становиться президентом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале УП "Андрей Богдан: Они ищут, где был системный сбой на выборах. Ребята, системный сбой – это вы".

"Не знаю (длинная пауза). Сейчас уже не знаю. Сейчас мне Вову уже жалко, ну реально", - сказал Богдан, отвечая на вопрос стал ли он, учитывая нынешнюю ситуацию, подталкивать Зеленского к президентству.

По мнению Богдана, в случае с Зеленским имеет место "борьба разума и самоудовлетворения".

"Он выбрал эту теплую ванну, отсутствие этих раздражителей. Это моментальное, когда тебе дают теплую ванну, ты в нее залезаешь - и классно.

Но она очень быстро остывает, она тебе уже не комфортная, тебе мокро, у тебя кожа набрякла, ты бы уже и вылез - но уже все! Уже "приехали". Уж не вылезешь", - считает экс-глава ОП.

Читайте также: Зеленский не мог не знать о подготовке КС скандального решения, а его инициатива о роспуске суда может быть основанием для импичмента, - Богдан