Богдан сомневается, стоило ли ему уговаривать Зеленского идти в президенты
Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан уже не уверен в том, стоило ли Владимиру Зеленским становиться президентом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале УП "Андрей Богдан: Они ищут, где был системный сбой на выборах. Ребята, системный сбой – это вы".
"Не знаю (длинная пауза). Сейчас уже не знаю. Сейчас мне Вову уже жалко, ну реально", - сказал Богдан, отвечая на вопрос стал ли он, учитывая нынешнюю ситуацию, подталкивать Зеленского к президентству.
По мнению Богдана, в случае с Зеленским имеет место "борьба разума и самоудовлетворения".
"Он выбрал эту теплую ванну, отсутствие этих раздражителей. Это моментальное, когда тебе дают теплую ванну, ты в нее залезаешь - и классно.
Но она очень быстро остывает, она тебе уже не комфортная, тебе мокро, у тебя кожа набрякла, ты бы уже и вылез - но уже все! Уже "приехали". Уж не вылезешь", - считает экс-глава ОП.
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Самоудоветворятся мог бы и среди своих, квартальных.
и когда, я услышал в апреле 2019 года слова Богдана о том, что он "Пришел менять систему".. Это циничная тупая ложь!.. Циничная!!!
ничего другого, как брать взятки и давать взятки, Богдан не умеет..
https://censor.net/ru/comments/locate/3228963/019214a6-5547-7021-8a74-f70596316039
Схоже на те, що Бодя і Зеля це помилки двох сперматозоїдів і двох яйцеклітин!!!
Тільки на омлет придатні!!!
Но тогда Порошенка во втором туре умыл бы кто-то другой. И сейчас этого другого(ую) полоскали бы на этом форуме точно так же, как с рстервенением полощут володю. Ведь в порохоботстве нет логики и здравого смысла, одна рефлексия!
https://censor.net/ru/comments/locate/3228969/019214a6-514f-71bb-9***-b58aa631131f