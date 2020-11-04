Богдан сумнівається, чи варто було йому вмовляти Зеленського йти в президенти
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан вже не впевнений в тому, чи варто було Володимиру Зеленському ставати президентом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі УП "Андрій Богдан: Вони шукають, де був системний збій на виборах. Ребята, системний збій - це ви".
"Не знаю (довга пауза). Зараз уже не знаю. Зараз мені Вову вже жалко, ну реально", - сказав Богдан, відповідаючи на запитання чи став би він, з огляду на нинішню ситуацію, підштовхувати Зеленського до президентства.
На думку Богдана, у випадку із Зеленським має місце "боротьба розуму і самозадоволення".
"Він вибрав цю теплу ванну, відсутність оцих подразників. Оце моментальне, коли тобі дають теплу ванну, ти в неї залазиш – і класно.
Але вона дуже швидко вистигає, вона тобі вже не комфортна, тобі мокро, в тебе шкіра набрякла, ти би вже і виліз – але вже всьо! Вже "прієхалі". Уже не вилізеш", - вважає ексглава ОП.
Будь ласка, зачекайте...
Самоудоветворятся мог бы и среди своих, квартальных.
и когда, я услышал в апреле 2019 года слова Богдана о том, что он "Пришел менять систему".. Это циничная тупая ложь!.. Циничная!!!
ничего другого, как брать взятки и давать взятки, Богдан не умеет..
Схоже на те, що Бодя і Зеля це помилки двох сперматозоїдів і двох яйцеклітин!!!
Тільки на омлет придатні!!!
Но тогда Порошенка во втором туре умыл бы кто-то другой. И сейчас этого другого(ую) полоскали бы на этом форуме точно так же, как с рстервенением полощут володю. Ведь в порохоботстве нет логики и здравого смысла, одна рефлексия!