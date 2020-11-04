Богдан: Слава Богу, що Національну гвардію не вийшло підкорити президенту
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Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан заявив про те, що він не шкодує про збереження Нацгвардії під контролем МВС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі УП "Андрій Богдан: Вони шукають, де був системний збій на виборах. Ребята, системний збій - це ви".
"У мене ж був там конфлікт з Аваковим, про Національну гвардію, так само, як у Ющенка був, так завжди було, що міліція-поліція була у міністра внутрішніх справ, а гвардія була у президента. Тоді це внутрішні війська називалося, ну так воно було", - зазначив Богдан.
За його словами, він говорив: "Володимире Олександровичу, а раптом Майдан? А хто нас захищати буде? УДО? 2000 осіб. Чи хто?" Так слава Богу, що не вийшло. Добре, що у мене не вийшло з Нацгвардією!"
Нагадаємо, минулого року президент Володимир Зеленський пропонував Верховній Раді вивести Національну гвардію з підпорядкування МВС.
Будь ласка, зачекайте...
Интересно, с чьего голоса?
Куда он свою пятую точку примостить пытается?
та він її там й тримає, де вона була з самого початку - коломойський, портнов.
головне нам всім зараз не зробити з нього такого собі борця за справедливість, бо занадто багато щось цього покидька стало останнім часом.
т.е. они изначально знали что идут грабить Украину... Майдан не возникает просто так.
Зебілів впишуть імена...»
Тобто із самого початку розуміли, що Україна вам ворожа, с-с-суки?
А так придётся в Польшу уезжать,
Хотя Богдану шо тут, шо на канарах,
Везде хорошо
А зачем вам защищаться от Майдана?
Источник:https://censor.net/ru/n3229035
Граждан взять оружие и разогнать судейский гадючник,
Нацгвардия по сути это охрана награбленного мусорами
и как вроде не при делах )))) и критиковать моно ))))