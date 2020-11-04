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Богдан: Слава Богу, що Національну гвардію не вийшло підкорити президенту

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Богдан: Слава Богу, що Національну гвардію не вийшло підкорити президенту

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан заявив про те, що він не шкодує про збереження Нацгвардії під контролем МВС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі УП "Андрій Богдан: Вони шукають, де був системний збій на виборах. Ребята, системний збій - це ви".

"У мене ж був там конфлікт з Аваковим, про Національну гвардію, так само, як у Ющенка був, так завжди було, що міліція-поліція була у міністра внутрішніх справ, а гвардія була у президента. Тоді це внутрішні війська називалося, ну так воно було", - зазначив Богдан.

За його словами, він говорив: "Володимире Олександровичу, а раптом Майдан? А хто нас захищати буде? УДО? 2000 осіб. Чи хто?" Так слава Богу, що не вийшло. Добре, що у мене не вийшло з Нацгвардією!"

Нагадаємо, минулого року президент Володимир Зеленський пропонував Верховній Раді вивести Національну гвардію з підпорядкування МВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленського маса відкладених проблем, щодо яких потрібно ухвалювати рішення. Він цього не робить, - Богдан

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Топ коментарі
+51
"Владимир Александрович, а вдруг Майдан? А кто нас защищать будет?"..

т.е. они изначально знали что идут грабить Украину... Майдан не возникает просто так.
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04.11.2020 14:41
+41
А чого ж це ви, тварюки зелені, боялися Майдану?
Тобто із самого початку розуміли, що Україна вам ворожа, с-с-суки? Богдан: Слава Богу, что Нацгвардию не получилось подчинить президенту - Цензор.НЕТ 5676
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04.11.2020 14:45
+17
Вот кондом как запел...
Интересно, с чьего голоса?
Куда он свою пятую точку примостить пытается?
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04.11.2020 14:41
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а мы-то как рады.
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04.11.2020 14:41 Відповісти
Вот кондом как запел...
Интересно, с чьего голоса?
Куда он свою пятую точку примостить пытается?
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04.11.2020 14:41 Відповісти
Навпаки: він намагається робити все, щоб після "дорадчої_кімнати" його dupa не опинилася на лаві підсудних Богдан: Слава Богу, що Національну гвардію не вийшло підкорити президенту - Цензор.НЕТ 5734
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04.11.2020 14:53 Відповісти
"Куда он свою пятую точку примостить пытается?"

та він її там й тримає, де вона була з самого початку - коломойський, портнов.
головне нам всім зараз не зробити з нього такого собі борця за справедливість, бо занадто багато щось цього покидька стало останнім часом.
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04.11.2020 15:07 Відповісти
На бутылку
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04.11.2020 22:27 Відповісти
"Владимир Александрович, а вдруг Майдан? А кто нас защищать будет?"..

т.е. они изначально знали что идут грабить Украину... Майдан не возникает просто так.
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04.11.2020 14:41 Відповісти
Ну грабили Украину все годы независимости , а вот когда сдают национальные интересы - вот тогда и возникает майдан
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04.11.2020 15:02 Відповісти
Нацменгвардию, если точнее...
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04.11.2020 14:42 Відповісти
«І на уламках України,
Зебілів впишуть імена...»
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04.11.2020 14:43 Відповісти
Угараете вы там!!!! Весело!!!
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04.11.2020 14:44 Відповісти
Ой Богдаша-богдаша, наша ты Маша! *Хорошо хоть Нац-гвардию оставили в МВД...*. Там в МВД хлопец ещё покажет вам стрыбунам пионерским---и скоро. Не кругло у вас в одном укромном месте, причём у всех вместе, прыгать выше письки! Без команды.
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04.11.2020 14:45 Відповісти
А чого ж це ви, тварюки зелені, боялися Майдану?
Тобто із самого початку розуміли, що Україна вам ворожа, с-с-суки? Богдан: Слава Богу, что Нацгвардию не получилось подчинить президенту - Цензор.НЕТ 5676
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04.11.2020 14:45 Відповісти
что то этой бениной суки стало очень много. бутусов опять что то знает?)))
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04.11.2020 14:45 Відповісти
Чего хорошего ? Так бы могли ублюдков в мантиях разогнать,
А так придётся в Польшу уезжать,
Хотя Богдану шо тут, шо на канарах,
Везде хорошо
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04.11.2020 14:48 Відповісти
Богдан чомусь дуже нагадує портнова,вони не рідня часом по батьку бені?
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04.11.2020 14:50 Відповісти
Хіба хтось питав у того Богдана його думки? А воно несе пургу як з переляку і не перестає.
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04.11.2020 14:51 Відповісти
а вдруг Майдан? А кто нас защищать будет?
А зачем вам защищаться от Майдана?
Источник:https://censor.net/ru/n3229035
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04.11.2020 14:51 Відповісти
Эта чурка обкуренная(обдолбанная) много говорить стала!
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04.11.2020 14:54 Відповісти
По сути Зеленский может призвать
Граждан взять оружие и разогнать судейский гадючник,
Нацгвардия по сути это охрана награбленного мусорами
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04.11.2020 14:55 Відповісти
Богдан: Слава Богу, що Національну гвардію не вийшло підкорити президенту - Цензор.НЕТ 4474
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04.11.2020 15:05 Відповісти
Нац гвардию создавали для защиты государства от флюгерности назначеных народом президентов
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04.11.2020 15:02 Відповісти
Вовремя предать значит не предать, а предвидеть....Богдан скоро назовёт себя порохоботом...хотя что те, что эти, всего лишь разные сорта одной субстанции !
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04.11.2020 15:04 Відповісти
а ты значит,сорт "экстра" Богдан: Слава Богу, що Національну гвардію не вийшло підкорити президенту - Цензор.НЕТ 1263
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04.11.2020 15:08 Відповісти
Ага, а у Жванії сталася чергова істерика "парахаботи гатовят переварот!"... Богдан: Слава Богу, що Національну гвардію не вийшло підкорити президенту - Цензор.НЕТ 5517
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04.11.2020 15:04 Відповісти
Обидели Богдана ,плачет бедняжка😀
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04.11.2020 15:05 Відповісти
главное было вовремя сдрыснуть, да богдан?
и как вроде не при делах )))) и критиковать моно ))))
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04.11.2020 15:06 Відповісти
лучше б у тебя с зелей не получилось...
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04.11.2020 15:07 Відповісти
Лучше бы у них получалось ( но только в кафе ,,Голубая устрица,,)
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04.11.2020 18:41 Відповісти
Понятно. Тоесть в Украине армия только чтобы защищать гавнокомандующего и кучку воров от народа?
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04.11.2020 15:10 Відповісти
слава Богу. шо ты на малдивах!)))
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04.11.2020 15:45 Відповісти
А то розвалив би, як армію.
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04.11.2020 16:21 Відповісти
Богда друг!!!!!!!!! или уже нет?
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04.11.2020 16:22 Відповісти
Майдан це такє явище, яке не в змозі і головне не захоче зупиняти НГУ. Та й поліція вже набралась досвіду, знає чим закінчується "особенное рвение" в службі. Тобто щоб зарплату відбити вони звісно будуть працювати, ну ще й присяга, але класти життя за Зе ніхто не збирається. Так що краще до Майданів не доводити.
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04.11.2020 16:29 Відповісти
бодя обидывся и мелко гадит.
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04.11.2020 16:38 Відповісти
Так ведь на гада гадит...
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04.11.2020 18:42 Відповісти
точно. та потужная пятая гада гадит..
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04.11.2020 19:34 Відповісти
Ну что сказать - мудак. Ты же был ВМЕСТЕ с ним, а теперь обсираешь. Не сошлись - уйди, а выть ПОСЛЕ как тебя ушли дурной тон. Лепить из себя святого борца не надо
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04.11.2020 19:05 Відповісти
 
 