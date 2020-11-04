Кабмин назначил Абромавичуса членом набсовета Ощадбанка по квоте Зеленского

Кабинет Министров Украины на заседании в среду принял решение ввести экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса в наблюдательный совет государственного Ощадбанка (Киев) по квоте президента вместо Юрия Храмова.

Согласно тексту проекта, обнародованному на сайте Кабмина, президент Украины Владимир Зеленский письмом от 12 октября №01-01/383 внес представление в Кабмин относительно прекращения полномочий Храмова и назначения Абромавичуса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Абромавичус в 2014-2016 гг. возглавлял Министерство экономического развития Украины, в июле 2019 года занимал должность главы наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром", в состав которого был введен за месяц до того также указом Зеленского, а с 30 августа 2019 года по начало октября 2020 года работал генеральным директором "Укроборонпрома".

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Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал 2-е место (271,68 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.