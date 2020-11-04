Кабмин назначил Абромавичуса членом набсовета Ощадбанка по квоте Зеленского
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Кабинет Министров Украины на заседании в среду принял решение ввести экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса в наблюдательный совет государственного Ощадбанка (Киев) по квоте президента вместо Юрия Храмова.
Согласно тексту проекта, обнародованному на сайте Кабмина, президент Украины Владимир Зеленский письмом от 12 октября №01-01/383 внес представление в Кабмин относительно прекращения полномочий Храмова и назначения Абромавичуса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Абромавичус в 2014-2016 гг. возглавлял Министерство экономического развития Украины, в июле 2019 года занимал должность главы наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром", в состав которого был введен за месяц до того также указом Зеленского, а с 30 августа 2019 года по начало октября 2020 года работал генеральным директором "Укроборонпрома".
Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал 2-е место (271,68 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.
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Хоча у Айвараса Абромавічуса є квартира на Хрещатику, литовець з сім'єю проживає в заміському будинку під Києвом в селищі Лебедівка.
Особняк з 7-ми кімнат площею 302 кв. м знаходиться в котеджному містечку Riviera Villas. Ця нерухомість і земельна ділянка в 13 соток оформлені на дружину Абромавічуса Катерину.
Котеджне селище Riviera Villas розміщене в природоохоронній лісовій території і отримати законно землю для будівництва котеджів тут неможливо. Проте котеджі були побудовані.
Правоохоронці вважають, що земля раніше була видана незаконно.
Зампрокурора Київської області Ігор Грабець і. скаржився своєму начальнику на міністра економічного розвитку Айвараса Абромавічуса, який чинив на прокурора тиск.
Литовський міністр-«реформатор» відзначився в Україні і відстоюванням інтересів свого бізнесу.
Для цього вирішено було залучити на український ринок литовську компанію Baltic Ground Services (BGS). . У зв'язку з цим СБУ навіть відкрило досудове розслідування.
Жінка володіє двома квартирами в Києві, квартирою в анексованому Криму і квартирою в окупованому Донецьку. На Катерину записаний згаданий вище котедж в Лебедівці Київської області та земельні ділянки.
Загальний дохід дружини Абромавічуса в 2016 році склав 11 786 536 грн. Крім іншого у сім'ї є великі грошові вклади.
Раньше бегал по всем митингам и реагировал на все политсобытия. А теперь ни гугу.
Ни видать и не слыхать нашего громадського активиста.
Пристроил его Зюзий на теплое местечко и пофиг теперь пламенному активизду на всех и на вся
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·3 ч
Из последних новостей -капитуляция продолжается,разведение войск/сдача территорий на 4-х участках -ФОПы киданули -Коломойскому законом простили долги -непотопляемое говно/грантоеда,коррупционера,замешанного в связях с кремлем Абромавичуса пристроили в ********* раду