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Новости Политика Украины
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Кабмин (5019) назначение (784) Ощадбанк (79) Абромавичус (169)

Кабмин назначил Абромавичуса членом набсовета Ощадбанка по квоте Зеленского

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин назначил Абромавичуса членом набсовета Ощадбанка по квоте Зеленского

Кабинет Министров Украины на заседании в среду принял решение ввести экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса в наблюдательный совет государственного Ощадбанка (Киев) по квоте президента вместо Юрия Храмова.

Согласно тексту проекта, обнародованному на сайте Кабмина, президент Украины Владимир Зеленский письмом от 12 октября №01-01/383 внес представление в Кабмин относительно прекращения полномочий Храмова и назначения Абромавичуса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Абромавичус в 2014-2016 гг. возглавлял Министерство экономического развития Украины, в июле 2019 года занимал должность главы наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром", в состав которого был введен за месяц до того также указом Зеленского, а с 30 августа 2019 года по начало октября 2020 года работал генеральным директором "Укроборонпрома".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Абромавичус об увольнении из "Укроборонпрома": Это было запланировано с самого начала. У меня была договоренность с Зеленским

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал 2-е место (271,68 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

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Топ комментарии
+8
Довалив Укробонпром, тепер от за Ощадбанк взявся..
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04.11.2020 15:56
+6
Знову крісло з лавою переплутали Кабмин назначил Абромавичуса членом набсовета Ощадбанка по квоте Зеленского - Цензор.НЕТ 3997 Кабмин назначил Абромавичуса членом набсовета Ощадбанка по квоте Зеленского - Цензор.НЕТ 3937
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04.11.2020 15:53
+4
Будучи мажоритарним акціонером «Сбербанка» (Росія) АБРОМАВИЧУС співпрацює з найбільшими російськими корпораціями«Газпром» і «РусГідро».
Хоча у Айвараса Абромавічуса є квартира на Хрещатику, литовець з сім'єю проживає в заміському будинку під Києвом в селищі Лебедівка.
Особняк з 7-ми кімнат площею 302 кв. м знаходиться в котеджному містечку Riviera Villas. Ця нерухомість і земельна ділянка в 13 соток оформлені на дружину Абромавічуса Катерину.
Котеджне селище Riviera Villas розміщене в природоохоронній лісовій території і отримати законно землю для будівництва котеджів тут неможливо. Проте котеджі були побудовані.
Правоохоронці вважають, що земля раніше була видана незаконно.
Зампрокурора Київської області Ігор Грабець і. скаржився своєму начальнику на міністра економічного розвитку Айвараса Абромавічуса, який чинив на прокурора тиск.
Литовський міністр-«реформатор» відзначився в Україні і відстоюванням інтересів свого бізнесу.
Для цього вирішено було залучити на український ринок литовську компанію Baltic Ground Services (BGS). . У зв'язку з цим СБУ навіть відкрило досудове розслідування.
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04.11.2020 15:50
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Опять новости Украины нам сообщает путинский интерфакс.
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04.11.2020 15:48 Ответить
Будучи мажоритарним акціонером «Сбербанка» (Росія) АБРОМАВИЧУС співпрацює з найбільшими російськими корпораціями«Газпром» і «РусГідро».
Хоча у Айвараса Абромавічуса є квартира на Хрещатику, литовець з сім'єю проживає в заміському будинку під Києвом в селищі Лебедівка.
Особняк з 7-ми кімнат площею 302 кв. м знаходиться в котеджному містечку Riviera Villas. Ця нерухомість і земельна ділянка в 13 соток оформлені на дружину Абромавічуса Катерину.
Котеджне селище Riviera Villas розміщене в природоохоронній лісовій території і отримати законно землю для будівництва котеджів тут неможливо. Проте котеджі були побудовані.
Правоохоронці вважають, що земля раніше була видана незаконно.
Зампрокурора Київської області Ігор Грабець і. скаржився своєму начальнику на міністра економічного розвитку Айвараса Абромавічуса, який чинив на прокурора тиск.
Литовський міністр-«реформатор» відзначився в Україні і відстоюванням інтересів свого бізнесу.
Для цього вирішено було залучити на український ринок литовську компанію Baltic Ground Services (BGS). . У зв'язку з цим СБУ навіть відкрило досудове розслідування.
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04.11.2020 15:50 Ответить
Останній фінансовий звіт як державний службовець Айварас Абромавічус надав в 2016 році. Як випливає з декларації екс-міністра велика частина активів належить його дружині Катерині Рибаченко.
Жінка володіє двома квартирами в Києві, квартирою в анексованому Криму і квартирою в окупованому Донецьку. На Катерину записаний згаданий вище котедж в Лебедівці Київської області та земельні ділянки.
Загальний дохід дружини Абромавічуса в 2016 році склав 11 786 536 грн. Крім іншого у сім'ї є великі грошові вклади.
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04.11.2020 15:51 Ответить
Скока скока у него будет зряплата? Цифра 6 или 7 знаков?
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04.11.2020 15:53 Ответить
Какая разница? Я думаю он с его талантами туда не на зарплату шел!
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04.11.2020 15:58 Ответить
Знову крісло з лавою переплутали Кабмин назначил Абромавичуса членом набсовета Ощадбанка по квоте Зеленского - Цензор.НЕТ 3997 Кабмин назначил Абромавичуса членом набсовета Ощадбанка по квоте Зеленского - Цензор.НЕТ 3937
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04.11.2020 15:53 Ответить
Довалив Укробонпром, тепер от за Ощадбанк взявся..
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04.11.2020 15:56 Ответить
Козла запустили в огород с капустой!
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04.11.2020 15:57 Ответить
Укроборонпром вже розвалив, прийшов час нової галузі.
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04.11.2020 15:57 Ответить
Спаситель блин.. Кабмін призначив Абромавичуса членом наглядової ради Ощадбанку за квотою Зеленського - Цензор.НЕТ 3570
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04.11.2020 15:57 Ответить
Оборонпром вывел на новый уровень - взялся за Ощад))))
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04.11.2020 15:59 Ответить
кругообіг зебуїнів в природі.
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04.11.2020 15:59 Ответить
Абромавичус оставил Укроборонпром в надежных руках - соратник Сердеща Найом там все порешает.
Раньше бегал по всем митингам и реагировал на все политсобытия. А теперь ни гугу.
Ни видать и не слыхать нашего громадського активиста.
Пристроил его Зюзий на теплое местечко и пофиг теперь пламенному активизду на всех и на вся
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04.11.2020 16:05 Ответить
Укроборонпром уделал, теперь задача - ликвидировать Ощадбанк.
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04.11.2020 16:08 Ответить
Геніальних хід від президента. Молодець.
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04.11.2020 16:08 Ответить
Неужели этот человек насколько ценен что от него ну никак не могут избавиться Очевидно он что-то знает такое что украинцам это не доступно
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04.11.2020 16:09 Ответить
Oleksiy K Вопрос к кураторам, но никто не ответит.
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04.11.2020 21:29 Ответить
по указанию рашиста , назначают его то там то сям,а толку и пользы Украине и ее народу -ноль от его деятельности.за исключение вреда.который наносится его содержание.как и содержанием тех.кого он затаскивает вместе с собой
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04.11.2020 16:22 Ответить
Ні, щоб у наглядову раду Кварталу 95 Кабмін призначив Абромавичуса членом наглядової ради Ощадбанку за квотою Зеленського - Цензор.НЕТ 6734
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04.11.2020 16:24 Ответить
готовят к продаже
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04.11.2020 16:42 Ответить
Укроборонпром развалили - пора взяться за Ощадбанк зебилы ?))
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04.11.2020 16:45 Ответить
І щуку вкинули в річку, замість тюрми. Тварини!
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04.11.2020 16:46 Ответить
На х... Украине нужен этот литовец? У нас есть один друг из Литвы экс-президент Даля и больше никого не надо!
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04.11.2020 18:42 Ответить



jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·3 ч

Из последних новостей -капитуляция продолжается,разведение войск/сдача территорий на 4-х участках -ФОПы киданули -Коломойскому законом простили долги -непотопляемое говно/грантоеда,коррупционера,замешанного в связях с кремлем Абромавичуса пристроили в ********* раду
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04.11.2020 21:43 Ответить
это уже не полный пипец.. полнейший... куда бы этого "ыхвыктивнага" мэнэджэра ни назначили - везде все профукает... прямо таки по Черномырдину - такого никогда не было и вот опять... жаль, что Зеленский-болтун, а не Пиночет...
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05.11.2020 04:40 Ответить
 
 