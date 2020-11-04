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Новини Політика України
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Кабмін (3917) призначення (634) Ощадбанк (58) Абромавичус (73)

Кабмін призначив Абромавичуса членом наглядової ради Ощадбанку за квотою Зеленського

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін призначив Абромавичуса членом наглядової ради Ощадбанку за квотою Зеленського

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу ухвалив рішення ввести ексміністра економіки Айвараса Абромавичуса до наглядової ради державного Ощадбанку (Київ) за квотою президента замість Юрія Храмова.

Згідно з текстом проєкту, оприлюдненого на сайті Кабміну, президент України Володимир Зеленський листом від 12 жовтня №01-01 / 383 вніс подання до Кабміну щодо припинення повноважень Храмова і призначення Абромавичуса, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Абромавичус в 2014-2016 рр. очолював Міністерство економічного розвитку України, в липні 2019 року обіймав посаду голови наглядової ради держконцерну "Укроборонпром", до складу якого був введений за місяць до того також указом Зеленського, а з 30 серпня 2019 року по початок жовтня 2020 року працював генеральним директором "Укроборонпрому".

Читайте: Зеленський планує призначити Абромавичуса до наглядової ради "Ощадбанку", - "слуга народу" Дубінський. ДОКУМЕНТ

Ощадбанк заснований в 1991 році. Його єдиним власником є ​​держава.

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 вересня 2020 року розміром загальних активів Ощадбанк посідав 2-ге місце (271,68 млрд грн) серед 75 банків, що діяли в країні банків.

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Топ коментарі
+8
Довалив Укробонпром, тепер от за Ощадбанк взявся..
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04.11.2020 15:56
+6
Знову крісло з лавою переплутали Кабмин назначил Абромавичуса членом набсовета Ощадбанка по квоте Зеленского - Цензор.НЕТ 3997 Кабмин назначил Абромавичуса членом набсовета Ощадбанка по квоте Зеленского - Цензор.НЕТ 3937
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04.11.2020 15:53
+4
Будучи мажоритарним акціонером «Сбербанка» (Росія) АБРОМАВИЧУС співпрацює з найбільшими російськими корпораціями«Газпром» і «РусГідро».
Хоча у Айвараса Абромавічуса є квартира на Хрещатику, литовець з сім'єю проживає в заміському будинку під Києвом в селищі Лебедівка.
Особняк з 7-ми кімнат площею 302 кв. м знаходиться в котеджному містечку Riviera Villas. Ця нерухомість і земельна ділянка в 13 соток оформлені на дружину Абромавічуса Катерину.
Котеджне селище Riviera Villas розміщене в природоохоронній лісовій території і отримати законно землю для будівництва котеджів тут неможливо. Проте котеджі були побудовані.
Правоохоронці вважають, що земля раніше була видана незаконно.
Зампрокурора Київської області Ігор Грабець і. скаржився своєму начальнику на міністра економічного розвитку Айвараса Абромавічуса, який чинив на прокурора тиск.
Литовський міністр-«реформатор» відзначився в Україні і відстоюванням інтересів свого бізнесу.
Для цього вирішено було залучити на український ринок литовську компанію Baltic Ground Services (BGS). . У зв'язку з цим СБУ навіть відкрило досудове розслідування.
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04.11.2020 15:50
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Опять новости Украины нам сообщает путинский интерфакс.
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04.11.2020 15:48 Відповісти
Будучи мажоритарним акціонером «Сбербанка» (Росія) АБРОМАВИЧУС співпрацює з найбільшими російськими корпораціями«Газпром» і «РусГідро».
Хоча у Айвараса Абромавічуса є квартира на Хрещатику, литовець з сім'єю проживає в заміському будинку під Києвом в селищі Лебедівка.
Особняк з 7-ми кімнат площею 302 кв. м знаходиться в котеджному містечку Riviera Villas. Ця нерухомість і земельна ділянка в 13 соток оформлені на дружину Абромавічуса Катерину.
Котеджне селище Riviera Villas розміщене в природоохоронній лісовій території і отримати законно землю для будівництва котеджів тут неможливо. Проте котеджі були побудовані.
Правоохоронці вважають, що земля раніше була видана незаконно.
Зампрокурора Київської області Ігор Грабець і. скаржився своєму начальнику на міністра економічного розвитку Айвараса Абромавічуса, який чинив на прокурора тиск.
Литовський міністр-«реформатор» відзначився в Україні і відстоюванням інтересів свого бізнесу.
Для цього вирішено було залучити на український ринок литовську компанію Baltic Ground Services (BGS). . У зв'язку з цим СБУ навіть відкрило досудове розслідування.
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04.11.2020 15:50 Відповісти
Останній фінансовий звіт як державний службовець Айварас Абромавічус надав в 2016 році. Як випливає з декларації екс-міністра велика частина активів належить його дружині Катерині Рибаченко.
Жінка володіє двома квартирами в Києві, квартирою в анексованому Криму і квартирою в окупованому Донецьку. На Катерину записаний згаданий вище котедж в Лебедівці Київської області та земельні ділянки.
Загальний дохід дружини Абромавічуса в 2016 році склав 11 786 536 грн. Крім іншого у сім'ї є великі грошові вклади.
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04.11.2020 15:51 Відповісти
Скока скока у него будет зряплата? Цифра 6 или 7 знаков?
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04.11.2020 15:53 Відповісти
Какая разница? Я думаю он с его талантами туда не на зарплату шел!
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04.11.2020 15:58 Відповісти
Знову крісло з лавою переплутали Кабмин назначил Абромавичуса членом набсовета Ощадбанка по квоте Зеленского - Цензор.НЕТ 3997 Кабмин назначил Абромавичуса членом набсовета Ощадбанка по квоте Зеленского - Цензор.НЕТ 3937
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04.11.2020 15:53 Відповісти
Довалив Укробонпром, тепер от за Ощадбанк взявся..
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04.11.2020 15:56 Відповісти
Козла запустили в огород с капустой!
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04.11.2020 15:57 Відповісти
Укроборонпром вже розвалив, прийшов час нової галузі.
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04.11.2020 15:57 Відповісти
Спаситель блин.. Кабмін призначив Абромавичуса членом наглядової ради Ощадбанку за квотою Зеленського - Цензор.НЕТ 3570
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04.11.2020 15:57 Відповісти
Оборонпром вывел на новый уровень - взялся за Ощад))))
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04.11.2020 15:59 Відповісти
кругообіг зебуїнів в природі.
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04.11.2020 15:59 Відповісти
Абромавичус оставил Укроборонпром в надежных руках - соратник Сердеща Найом там все порешает.
Раньше бегал по всем митингам и реагировал на все политсобытия. А теперь ни гугу.
Ни видать и не слыхать нашего громадського активиста.
Пристроил его Зюзий на теплое местечко и пофиг теперь пламенному активизду на всех и на вся
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04.11.2020 16:05 Відповісти
Укроборонпром уделал, теперь задача - ликвидировать Ощадбанк.
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04.11.2020 16:08 Відповісти
Геніальних хід від президента. Молодець.
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04.11.2020 16:08 Відповісти
Неужели этот человек насколько ценен что от него ну никак не могут избавиться Очевидно он что-то знает такое что украинцам это не доступно
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04.11.2020 16:09 Відповісти
Oleksiy K Вопрос к кураторам, но никто не ответит.
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04.11.2020 21:29 Відповісти
по указанию рашиста , назначают его то там то сям,а толку и пользы Украине и ее народу -ноль от его деятельности.за исключение вреда.который наносится его содержание.как и содержанием тех.кого он затаскивает вместе с собой
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04.11.2020 16:22 Відповісти
Ні, щоб у наглядову раду Кварталу 95 Кабмін призначив Абромавичуса членом наглядової ради Ощадбанку за квотою Зеленського - Цензор.НЕТ 6734
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04.11.2020 16:24 Відповісти
готовят к продаже
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04.11.2020 16:42 Відповісти
Укроборонпром развалили - пора взяться за Ощадбанк зебилы ?))
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04.11.2020 16:45 Відповісти
І щуку вкинули в річку, замість тюрми. Тварини!
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04.11.2020 16:46 Відповісти
На х... Украине нужен этот литовец? У нас есть один друг из Литвы экс-президент Даля и больше никого не надо!
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04.11.2020 18:42 Відповісти



jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·3 ч

Из последних новостей -капитуляция продолжается,разведение войск/сдача территорий на 4-х участках -ФОПы киданули -Коломойскому законом простили долги -непотопляемое говно/грантоеда,коррупционера,замешанного в связях с кремлем Абромавичуса пристроили в ********* раду
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04.11.2020 21:43 Відповісти
это уже не полный пипец.. полнейший... куда бы этого "ыхвыктивнага" мэнэджэра ни назначили - везде все профукает... прямо таки по Черномырдину - такого никогда не было и вот опять... жаль, что Зеленский-болтун, а не Пиночет...
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05.11.2020 04:40 Відповісти
 
 