Кабмін призначив Абромавичуса членом наглядової ради Ощадбанку за квотою Зеленського

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу ухвалив рішення ввести ексміністра економіки Айвараса Абромавичуса до наглядової ради державного Ощадбанку (Київ) за квотою президента замість Юрія Храмова.

Згідно з текстом проєкту, оприлюдненого на сайті Кабміну, президент України Володимир Зеленський листом від 12 жовтня №01-01 / 383 вніс подання до Кабміну щодо припинення повноважень Храмова і призначення Абромавичуса, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Абромавичус в 2014-2016 рр. очолював Міністерство економічного розвитку України, в липні 2019 року обіймав посаду голови наглядової ради держконцерну "Укроборонпром", до складу якого був введений за місяць до того також указом Зеленського, а з 30 серпня 2019 року по початок жовтня 2020 року працював генеральним директором "Укроборонпрому".

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Ощадбанк заснований в 1991 році. Його єдиним власником є ​​держава.

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 вересня 2020 року розміром загальних активів Ощадбанк посідав 2-ге місце (271,68 млрд грн) серед 75 банків, що діяли в країні банків.