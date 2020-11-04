Кабмін призначив Абромавичуса членом наглядової ради Ощадбанку за квотою Зеленського
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Кабінет Міністрів України на засіданні в середу ухвалив рішення ввести ексміністра економіки Айвараса Абромавичуса до наглядової ради державного Ощадбанку (Київ) за квотою президента замість Юрія Храмова.
Згідно з текстом проєкту, оприлюдненого на сайті Кабміну, президент України Володимир Зеленський листом від 12 жовтня №01-01 / 383 вніс подання до Кабміну щодо припинення повноважень Храмова і призначення Абромавичуса, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Абромавичус в 2014-2016 рр. очолював Міністерство економічного розвитку України, в липні 2019 року обіймав посаду голови наглядової ради держконцерну "Укроборонпром", до складу якого був введений за місяць до того також указом Зеленського, а з 30 серпня 2019 року по початок жовтня 2020 року працював генеральним директором "Укроборонпрому".
Ощадбанк заснований в 1991 році. Його єдиним власником є держава.
Згідно з даними Нацбанку України, на 1 вересня 2020 року розміром загальних активів Ощадбанк посідав 2-ге місце (271,68 млрд грн) серед 75 банків, що діяли в країні банків.
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Хоча у Айвараса Абромавічуса є квартира на Хрещатику, литовець з сім'єю проживає в заміському будинку під Києвом в селищі Лебедівка.
Особняк з 7-ми кімнат площею 302 кв. м знаходиться в котеджному містечку Riviera Villas. Ця нерухомість і земельна ділянка в 13 соток оформлені на дружину Абромавічуса Катерину.
Котеджне селище Riviera Villas розміщене в природоохоронній лісовій території і отримати законно землю для будівництва котеджів тут неможливо. Проте котеджі були побудовані.
Правоохоронці вважають, що земля раніше була видана незаконно.
Зампрокурора Київської області Ігор Грабець і. скаржився своєму начальнику на міністра економічного розвитку Айвараса Абромавічуса, який чинив на прокурора тиск.
Литовський міністр-«реформатор» відзначився в Україні і відстоюванням інтересів свого бізнесу.
Для цього вирішено було залучити на український ринок литовську компанію Baltic Ground Services (BGS). . У зв'язку з цим СБУ навіть відкрило досудове розслідування.
Жінка володіє двома квартирами в Києві, квартирою в анексованому Криму і квартирою в окупованому Донецьку. На Катерину записаний згаданий вище котедж в Лебедівці Київської області та земельні ділянки.
Загальний дохід дружини Абромавічуса в 2016 році склав 11 786 536 грн. Крім іншого у сім'ї є великі грошові вклади.
Раньше бегал по всем митингам и реагировал на все политсобытия. А теперь ни гугу.
Ни видать и не слыхать нашего громадського активиста.
Пристроил его Зюзий на теплое местечко и пофиг теперь пламенному активизду на всех и на вся
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·3 ч
Из последних новостей -капитуляция продолжается,разведение войск/сдача территорий на 4-х участках -ФОПы киданули -Коломойскому законом простили долги -непотопляемое говно/грантоеда,коррупционера,замешанного в связях с кремлем Абромавичуса пристроили в ********* раду