Зеленський планує призначити Абромавичуса до наглядової ради "Ощадбанку", - "слуга народу" Дубінський. ДОКУМЕНТ

Президент України Володимир Зеленський пропонує призначити ексгендиректора "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичуса представником держави в наглядовій раді "Ощадбанку".

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний документ на сторінці в мережі Facebook опублікував нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський.

Згідно з документом, Зеленський відкликає з наглядової ради "Ощадбанку" Юрія Храмова.

Також президент вносить подання про призначення представником держави в наглядовій раді "Ощадбанку" Айвараса Абромавичуса.

Нагадаємо, раніше Зеленський звільнив Абромавичуса з поста гендиректора "Укроборонпрому".

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