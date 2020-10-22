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Зеленський планує призначити Абромавичуса до наглядової ради "Ощадбанку", - "слуга народу" Дубінський. ДОКУМЕНТ

Зеленський планує призначити Абромавичуса до наглядової ради

Президент України Володимир Зеленський пропонує призначити ексгендиректора "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичуса представником держави в наглядовій раді "Ощадбанку".

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний документ на сторінці в мережі Facebook опублікував нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський.

Згідно з документом, Зеленський відкликає з наглядової ради "Ощадбанку" Юрія Храмова.

Також президент вносить подання про призначення представником держави в наглядовій раді "Ощадбанку" Айвараса Абромавичуса.

Нагадаємо, раніше Зеленський звільнив Абромавичуса з поста гендиректора "Укроборонпрому".

Також читайте: Команда "Укроборонпрому" працює в штатному режимі, відставка Абромавичуса була запланованою, - Найєм

Зеленський планує призначити Абромавичуса до наглядової ради Ощадбанку, - слуга народу Дубінський 01

Автор: 

Зеленський (23653) Ощадбанк (758) Абромавичус (211) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+11
Наступний об'єкт для розвалу?
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22.10.2020 14:07
+4
Молодца !!! Завалили оборонку, добьем и Ощадбанк. Ценный кадр.
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22.10.2020 14:15
+3
Таки да. Добьем еще недобитое.
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22.10.2020 14:16
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22.10.2020 14:07 Відповісти
Таки да. Добьем еще недобитое.
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22.10.2020 14:16 Відповісти
построил оборону, пойдет строить ощад.... чудны дела твои!, Господи!)))
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22.10.2020 14:09 Відповісти
Ще там його не вистачало.
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22.10.2020 14:11 Відповісти
Кому Ощадбанк выдал левые кредиты? За последние лет пять. Таких историй практически нет. Все обеспечено залогом. Зачем было что-то менять
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22.10.2020 14:12 Відповісти
С одного "хлебного" места погнали, чтобы пристроить на другое такое же? Что б не делать, лишь бы ничего не делать!
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22.10.2020 14:14 Відповісти
Найтупіший банк країни.
З нього втікають усі бюджетники, ну ті кому дозволяють державні роботодавці.
Він стане ще більш ... ну ви зрозуміои...
Обмеження по видачі налу, какожну бумазейку гроші, онлайн тупий як 100 дверей, таке враження, що совкові принципи тут і залишилися.
Я з нього втік, вдалося, на відразу, але вдалося. Вдихнув спокійно, відносно спокійно, бо такий час, така влада.
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22.10.2020 14:14 Відповісти
Молодца !!! Завалили оборонку, добьем и Ощадбанк. Ценный кадр.
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22.10.2020 14:15 Відповісти
зробили успішним *укроборонпром*- зробимо і ощад банк! мустафа не дасть збрехати
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22.10.2020 14:21 Відповісти
А Наєма куди? Треба теж високооплачувану посаду, щоб не гавкав...
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22.10.2020 14:53 Відповісти
Ну а чьо ! Рєзультат на ліцо !
Зеленський планує призначити Абромавичуса до наглядової ради "Ощадбанку", - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 3100
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22.10.2020 15:33 Відповісти
 
 