Зеленський планує призначити Абромавичуса до наглядової ради "Ощадбанку", - "слуга народу" Дубінський. ДОКУМЕНТ
Президент України Володимир Зеленський пропонує призначити ексгендиректора "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичуса представником держави в наглядовій раді "Ощадбанку".
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний документ на сторінці в мережі Facebook опублікував нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський.
Згідно з документом, Зеленський відкликає з наглядової ради "Ощадбанку" Юрія Храмова.
Також президент вносить подання про призначення представником держави в наглядовій раді "Ощадбанку" Айвараса Абромавичуса.
Нагадаємо, раніше Зеленський звільнив Абромавичуса з поста гендиректора "Укроборонпрому".
Топ коментарі
+11 Алла Новосад #194524
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+3 18c49ed2
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З нього втікають усі бюджетники, ну ті кому дозволяють державні роботодавці.
Він стане ще більш ... ну ви зрозуміои...
Обмеження по видачі налу, какожну бумазейку гроші, онлайн тупий як 100 дверей, таке враження, що совкові принципи тут і залишилися.
Я з нього втік, вдалося, на відразу, але вдалося. Вдихнув спокійно, відносно спокійно, бо такий час, така влада.