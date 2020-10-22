РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4399 посетителей онлайн
Новости
1 918 11

Зеленский планирует назначить Абромавичуса в набсовет "Ощадбанка", - "слуга народа" Дубинский. ДОКУМЕНТ

Зеленский планирует назначить Абромавичуса в набсовет

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает назначить экс-гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса представителем государства в наблюдательном совете "Ощадбанка".

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий документ на странице в сети Facebook опубликовал нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский.

Согласно документу, Зеленский отзывает из набсовета "Ощадбанка" Юрия Храмова.

Также президент вносит представление о назначении представителем государства в наблюдательном совете "Ощадбанка" Айвараса Абромавичуса.

Напомним, ранее Зеленский уволил Абромавичуса с поста гендиректора "Укроборонпрома".

Также читайте: Команда "Укроборонпрома" работает в штатном режиме, отставка Абромавичуса была запланированной, - Найем

Зеленский планирует назначить Абромавичуса в набсовет Ощадбанка, - слуга народа Дубинский 01

Автор: 

Зеленский (20196) Ощадбанк (219) Абромавичус (481) Дубинский Александр (429)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Наступний об'єкт для розвалу?
показать весь комментарий
22.10.2020 14:07
+4
Молодца !!! Завалили оборонку, добьем и Ощадбанк. Ценный кадр.
показать весь комментарий
22.10.2020 14:15
+3
Таки да. Добьем еще недобитое.
показать весь комментарий
22.10.2020 14:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наступний об'єкт для розвалу?
показать весь комментарий
22.10.2020 14:07 Ответить
Таки да. Добьем еще недобитое.
показать весь комментарий
22.10.2020 14:16 Ответить
построил оборону, пойдет строить ощад.... чудны дела твои!, Господи!)))
показать весь комментарий
22.10.2020 14:09 Ответить
Ще там його не вистачало.
показать весь комментарий
22.10.2020 14:11 Ответить
Кому Ощадбанк выдал левые кредиты? За последние лет пять. Таких историй практически нет. Все обеспечено залогом. Зачем было что-то менять
показать весь комментарий
22.10.2020 14:12 Ответить
С одного "хлебного" места погнали, чтобы пристроить на другое такое же? Что б не делать, лишь бы ничего не делать!
показать весь комментарий
22.10.2020 14:14 Ответить
Найтупіший банк країни.
З нього втікають усі бюджетники, ну ті кому дозволяють державні роботодавці.
Він стане ще більш ... ну ви зрозуміои...
Обмеження по видачі налу, какожну бумазейку гроші, онлайн тупий як 100 дверей, таке враження, що совкові принципи тут і залишилися.
Я з нього втік, вдалося, на відразу, але вдалося. Вдихнув спокійно, відносно спокійно, бо такий час, така влада.
показать весь комментарий
22.10.2020 14:14 Ответить
Молодца !!! Завалили оборонку, добьем и Ощадбанк. Ценный кадр.
показать весь комментарий
22.10.2020 14:15 Ответить
зробили успішним *укроборонпром*- зробимо і ощад банк! мустафа не дасть збрехати
показать весь комментарий
22.10.2020 14:21 Ответить
А Наєма куди? Треба теж високооплачувану посаду, щоб не гавкав...
показать весь комментарий
22.10.2020 14:53 Ответить
Ну а чьо ! Рєзультат на ліцо !
Зеленський планує призначити Абромавичуса до наглядової ради "Ощадбанку", - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 3100
показать весь комментарий
22.10.2020 15:33 Ответить
 
 