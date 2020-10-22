Зеленский планирует назначить Абромавичуса в набсовет "Ощадбанка", - "слуга народа" Дубинский. ДОКУМЕНТ
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает назначить экс-гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса представителем государства в наблюдательном совете "Ощадбанка".
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий документ на странице в сети Facebook опубликовал нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский.
Согласно документу, Зеленский отзывает из набсовета "Ощадбанка" Юрия Храмова.
Также президент вносит представление о назначении представителем государства в наблюдательном совете "Ощадбанка" Айвараса Абромавичуса.
Напомним, ранее Зеленский уволил Абромавичуса с поста гендиректора "Укроборонпрома".
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+11 Алла Новосад #194524
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З нього втікають усі бюджетники, ну ті кому дозволяють державні роботодавці.
Він стане ще більш ... ну ви зрозуміои...
Обмеження по видачі налу, какожну бумазейку гроші, онлайн тупий як 100 дверей, таке враження, що совкові принципи тут і залишилися.
Я з нього втік, вдалося, на відразу, але вдалося. Вдихнув спокійно, відносно спокійно, бо такий час, така влада.