Зеленский планирует назначить Абромавичуса в набсовет "Ощадбанка", - "слуга народа" Дубинский. ДОКУМЕНТ

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает назначить экс-гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса представителем государства в наблюдательном совете "Ощадбанка".

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий документ на странице в сети Facebook опубликовал нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский.

Согласно документу, Зеленский отзывает из набсовета "Ощадбанка" Юрия Храмова.

Также президент вносит представление о назначении представителем государства в наблюдательном совете "Ощадбанка" Айвараса Абромавичуса.

Напомним, ранее Зеленский уволил Абромавичуса с поста гендиректора "Укроборонпрома".

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