Команда "Укроборонпрома" работает в штатном режиме, отставка Абромавичуса была запланированной, - Найем

Заместитель гендиректора концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем прокомментировал отставку Айвараса Абромавичуса с поста генерального директора концерна.

Об этом Найем написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Извините, что без интриг, скандалов и громких заявлений - в принципе, как и должно быть в оборонной компании", - отметил он.

По словам Найема, в увольнении Абромавичуса "нет никакой загадки".

"Как вы помните, Айварас пришел на должность Генерального директора, находясь в Наблюдательном совете Концерна. И ни он сам, ни наша команда не скрывали, что его пребывание на исполнительной должности является временным", - написал Найем.

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Команда концерна продолжает работу и не собирается увольняться, подчеркнул он.

"Стратегия реформирования Концерна остается неизменной: мы двигаемся в сторону корпоратизации и создание шести отраслевых холдингов, что позволит привлекать прямые инвестиции. Наша ближайшая цель - принятие Верховной Радой соответствующего законопроекта", - добавил Найем.

Новый гендиректор "Укроборонпрома" Игорь Фоменко, по его словам, работал в концерне с ноября 2019 года и долго занимал должность замгендиректора по вопросам производства.

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"Игорь имеет огромный стаж и опыт работы на производстве, а также степень MBA в Institute of International Business Relations (Германия) и прошел курсы Executive Education в Harvard Business School и INSEAD", - отметил Найем.



