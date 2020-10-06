Команда "Укроборонпрома" работает в штатном режиме, отставка Абромавичуса была запланированной, - Найем
Заместитель гендиректора концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем прокомментировал отставку Айвараса Абромавичуса с поста генерального директора концерна.
Об этом Найем написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Извините, что без интриг, скандалов и громких заявлений - в принципе, как и должно быть в оборонной компании", - отметил он.
По словам Найема, в увольнении Абромавичуса "нет никакой загадки".
"Как вы помните, Айварас пришел на должность Генерального директора, находясь в Наблюдательном совете Концерна. И ни он сам, ни наша команда не скрывали, что его пребывание на исполнительной должности является временным", - написал Найем.
Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский уволил Абромавичуса с поста гендиректора "Укроборонпрома" и назначил и.о. Фоменко, - указ
Команда концерна продолжает работу и не собирается увольняться, подчеркнул он.
"Стратегия реформирования Концерна остается неизменной: мы двигаемся в сторону корпоратизации и создание шести отраслевых холдингов, что позволит привлекать прямые инвестиции. Наша ближайшая цель - принятие Верховной Радой соответствующего законопроекта", - добавил Найем.
Новый гендиректор "Укроборонпрома" Игорь Фоменко, по его словам, работал в концерне с ноября 2019 года и долго занимал должность замгендиректора по вопросам производства.
Также на Цензор.НЕТ: Зеленский вывел гендиректора "Укрпошты" Смелянского из состава набсовета "Укроборонпрома"
"Игорь имеет огромный стаж и опыт работы на производстве, а также степень MBA в Institute of International Business Relations (Германия) и прошел курсы Executive Education в Harvard Business School и INSEAD", - отметил Найем.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сало потребляет?
🤣🤣
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ
11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП
Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ