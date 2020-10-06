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Команда "Укроборонпрома" работает в штатном режиме, отставка Абромавичуса была запланированной, - Найем

Команда

Заместитель гендиректора концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем прокомментировал отставку Айвараса Абромавичуса с поста генерального директора концерна.

Об этом Найем написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Извините, что без интриг, скандалов и громких заявлений - в принципе, как и должно быть в оборонной компании", - отметил он.

По словам Найема, в увольнении Абромавичуса "нет никакой загадки".

"Как вы помните, Айварас пришел на должность Генерального директора, находясь в Наблюдательном совете Концерна. И ни он сам, ни наша команда не скрывали, что его пребывание на исполнительной должности является временным", - написал Найем.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский уволил Абромавичуса с поста гендиректора "Укроборонпрома" и назначил и.о. Фоменко, - указ

Команда концерна продолжает работу и не собирается увольняться, подчеркнул он.

"Стратегия реформирования Концерна остается неизменной: мы двигаемся в сторону корпоратизации и создание шести отраслевых холдингов, что позволит привлекать прямые инвестиции. Наша ближайшая цель - принятие Верховной Радой соответствующего законопроекта", - добавил Найем.

Новый гендиректор "Укроборонпрома" Игорь Фоменко, по его словам, работал в концерне с ноября 2019 года и долго занимал должность замгендиректора по вопросам производства.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский вывел гендиректора "Укрпошты" Смелянского из состава набсовета "Укроборонпрома"

"Игорь имеет огромный стаж и опыт работы на производстве, а также степень MBA в Institute of International Business Relations (Германия) и прошел курсы Executive Education в Harvard Business School и INSEAD", - отметил Найем.

Команда Укроборонпрома работает в штатном режиме, отставка Абромавичуса была запланированной, - Найем 01
Команда Укроборонпрома работает в штатном режиме, отставка Абромавичуса была запланированной, - Найем 02

Автор: 

отставка (3161) Найем Мустафа (569) Укроборонпром (1239) Абромавичус Айварас (481)


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Топ комментарии
+10
"Все нормально. Падаем..."
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06.10.2020 21:47 Ответить
+9
О морду нажрал, душман.
Сало потребляет?
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06.10.2020 21:48 Ответить
+8
Команда "Укроборонпрома" работает в штатном режиме, отставка Абромавичуса была запланированной, - Найем - Цензор.НЕТ 6700
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06.10.2020 21:50 Ответить
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"Все нормально. Падаем..."
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06.10.2020 21:47 Ответить
О морду нажрал, душман.
Сало потребляет?
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06.10.2020 21:48 Ответить
Пуштун.Не зря стояли-да.😂
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06.10.2020 22:08 Ответить
Команда "Укроборонпрома" работает в штатном режиме, отставка Абромавичуса была запланированной, - Найем - Цензор.НЕТ 6700
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06.10.2020 21:50 Ответить
НАЕМники с военным обреза..образованием..
🤣🤣
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06.10.2020 21:51 Ответить
Вотети "антикоррупционеры", резко потерявшие голос как только всунули рыла в корыто, вызывают омерзение даже больше чем зеленая слизь
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06.10.2020 21:56 Ответить
Вот эти "антико-ко-ко-коррупционеры" топили, чтобы безвиз Украине не давали
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07.10.2020 01:36 Ответить
кто нами рулит....
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06.10.2020 21:57 Ответить
уже больше года-шуты, лакеи, умственно отсталые дебилы и т.д.
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06.10.2020 22:04 Ответить
Оборонка в предсмертном состоянии, а у них - "четкая цель".
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06.10.2020 21:58 Ответить
«Вы знаете, Шура, - зашептал Паниковский, - я очень уважаю Бендера, но я вам должен сказать: Бендер -осел! Ей-богу, жалкая, ничтожная личность!»©
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06.10.2020 21:58 Ответить
У 2017 УкрОборонПром передав 3673 одиниць ОВТ
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ

11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП

Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ
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06.10.2020 23:04 Ответить
Не могу видеть НАйме и Лещенко живыми. Надеюсь весьма верноятно еще бует возможность принетсти им колорадские ленточки повязать на могилы.
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06.10.2020 22:02 Ответить
Повязать ленточки на могилы, вместо стопаря поставить зеркальце на нем из мела насыпать красиво десяток типа дорожек кокса, и обманок стодоларовых накидать вокруг накидать - вот это то, что реально заслужила эта парочка негодяев.
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06.10.2020 22:16 Ответить
А провести аудит в оборонпроме, слабо? Или ждать пока опять повторится история, как с Новаком из Польши?
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06.10.2020 22:05 Ответить
Давайте посмеемся Есть повод Руководителем Укроборо становится Наем !Летим в тарт тары Можно ожидать следующий шаг-руководителем жд дорог станет Серж
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06.10.2020 22:06 Ответить
Найем ,шакал запроданец 🤑 , коррупцию победил ?
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06.10.2020 22:06 Ответить
І падіння виробництва було заплановане, і криза теж, і навіть повалення Порошенка теж. І план цей має назву "Русско-імпер ький реванш".
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06.10.2020 22:06 Ответить
оу лысый пуштуний подал голос
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06.10.2020 22:18 Ответить
Афганці і інші керують різними підприємствами.І не кажіть,що це якийсь расизм.В нас є домінуючий етнос і саме він має керувати країною.
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06.10.2020 22:23 Ответить
Остается спросить лишь, почему тогда Укроборонпром проваливает все показатели работы? Что это за реформы, если работают хуже?
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06.10.2020 22:33 Ответить
Смотри выше мой пост.
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06.10.2020 23:05 Ответить
Об этом и речь.
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07.10.2020 09:23 Ответить
Бред, один говорит другому. Ни одного документа. Неназванный источник сообщил ТСН, что по тайным контрактам за покраску ларька было авансом заплачено 5 млрд грн/дол. Сколько был весь контракт???
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06.10.2020 23:28 Ответить
Режим штатный- бабло на карту!
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06.10.2020 23:24 Ответить
Это что за клоун, эксперт по оружию? За какой хер такие зарплаты?
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06.10.2020 23:46 Ответить
Верните суки свинарчуков !!!
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06.10.2020 23:48 Ответить
С 91 по сей день у власти одни шакалы, придурки и недодёпы и даже пороху это оказалось не по плечу одолеть ,он как бы лучший из этого всего говна ,но это не решило проблему
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07.10.2020 00:22 Ответить
Найем присосался к госкормушке не оторвешь.
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07.10.2020 01:18 Ответить
"В штатном режиме"? А куда-же делись сразу несколько заместителей Абромавичуса?
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07.10.2020 05:58 Ответить
Наэм став, а може він і був агентом чужих інтересів. Айвараса Абромавичус добре впакувався, він іноземець, але його наша влада поставила до керма оборонки, яка є конкурент західним і східним корпораціям виробникам зброї, тому Айваріс за методичкою, за рахунок податків зубожілих українців за заплату в 1,5 мльйони гривень в місяць, все розвалив і тепер, коли мавр зробив своє чорнге діло він може просто піти. Доки у руля України будуть креатури чужих інтересів то буде повна туфта і поразка. Де вони їх знаходять таких спеціалістив чи їм за борги підсовує МВФ?
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07.10.2020 06:30 Ответить
Ох як сильно сказав пуштун. Все в них нормально і ніяких проблем, що скоротили велику кількість спеціалістів і немає ракетних програм і немає замовлень для армії у воюючій країні. То при Порошенко вони базікали, а зараз їм роти позактивали мільйонними зарплатами грошей із бюджету і в них все добре.
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07.10.2020 08:26 Ответить
Знатно ему там в комментах напихали ))))
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07.10.2020 09:42 Ответить
На вопрос почему не ликвидирована и даже выросла задолженность по зарплате ответил, "динамика роста задолженности значительно снизилась" ))))))
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07.10.2020 09:49 Ответить
прикольно," непримеримый" борцун с коррупцией при делах и у хорошего корыта. а главное офигенный специалист по производству и разработке оружия. вот как надо устраиваться в жизни, свалил душман со своей страны и в чужой не хило пристроился. хитрожопость не порок, но большое свинситво
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07.10.2020 11:30 Ответить
 
 