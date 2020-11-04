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Новости Политика Украины
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ВР (10582) комитет (251) судебная реформа (769) Юрчишин (77)

Комитет ВР одобрил раскритикованный Венецианской комиссией президентский законопроект о судоустройстве, - Юрчишин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Комитет ВР одобрил раскритикованный Венецианской комиссией президентский законопроект о судоустройстве, - Юрчишин

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия на заседании в среду принял решение рекомендовать парламенту проголосовать президентский законопроект №3711 "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" за основу без изменений.

Об этом сообщил в фейсбуке первый заместитель главы комитета по вопросам антикоррупционной политики, нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что такое решение принято после критики законопроекта со стороны Венецианской комиссии, скандалов с ОАСК и КС. "Президентский проект не только не совершенствует, но и уничтожает любые шансы на обновление судебной ветви власти. Об отсутствии реальной судебной реформы в проектах говорит и Венецийка, и общественность, и экспертные юридические сообщества… Нет, друзья, это издевательство и имитация процессов", - написал Юрчишин.

Депутат заявил, что намерен с командой "Голоса" сделать все возможное, чтобы законопроект №3711 был отправлен на доработку, в ходе которой должны быть внесены изменения относительно проведения прозрачного конкурса в Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия с привлечением международных экспертов и учтен вывод Венецианской комиссии.

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Комитет ВР одобрил раскритикованный Венецианской комиссией президентский законопроект о судоустройстве, - Юрчишин 01

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Топ комментарии
+13
вава випускник криворізького, тож куди там тим юридичним бонзам з венеціанки до юридичного генія ЗЕ
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04.11.2020 17:27
+9
Как им махнули зеленые Чечетовы, так и голосуют.
Сосны не законопроекты читать и понимать в Раду ходят.

Букви
@Bykvu

Як "слуга" Жан Беленюк під час засідання ВР намагався вмоститися, щоб ніхто йому не заважав перегляди шедеври кінематографу.

Видео:
https://twitter.com/i/status/1323965090983518209
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04.11.2020 17:22
+6
Даже комментировать сложно.
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04.11.2020 17:22
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Комитет ВР одобрил раскритикованный Венецианской комиссией президентский законопроект о судоустройстве, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 325
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04.11.2020 17:20 Ответить
Даже комментировать сложно.
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04.11.2020 17:22 Ответить
Импортозамещение...
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04.11.2020 17:22 Ответить
Как им махнули зеленые Чечетовы, так и голосуют.
Сосны не законопроекты читать и понимать в Раду ходят.

Букви
@Bykvu

Як "слуга" Жан Беленюк під час засідання ВР намагався вмоститися, щоб ніхто йому не заважав перегляди шедеври кінематографу.

Видео:
https://twitter.com/i/status/1323965090983518209
показать весь комментарий
04.11.2020 17:22 Ответить
Комитет ВР одобрил раскритикованный Венецианской комиссией президентский законопроект о судоустройстве, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 8731
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04.11.2020 17:26 Ответить
вава випускник криворізького, тож куди там тим юридичним бонзам з венеціанки до юридичного генія ЗЕ
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04.11.2020 17:27 Ответить
"СТОПРЕВАНШ": ЗЕЛЕНСЬКОГО ПІДОЗРЮЮТЬ, ЩО ЙОГО ДИПЛОМ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ - ФАЛЬШИВИЙ

https://www.5.ua/polityka/stop-revansh-zelenskoho-pidozriuiut-shcho-ioho-dyplom-pro-vyshchu-osvitu-falshyvyi-225678.html

Комітет ВР схвалив розкритикований Венеціанською комісією президентський законопроєкт про судоустрій, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 9584
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04.11.2020 17:59 Ответить
А потім, галасують - алярм, КС скасовує наші закони. Так якщо вони ігнорують і Венеційську комісію і експертів і суспільну думку, то хто ж їм тоді дохтор...
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04.11.2020 17:29 Ответить
Так. Україні є в кого вчитись праву і демократії і без Венеціі де і засідає ця комісія!
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04.11.2020 17:31 Ответить
Вони дивляться на українських суддів як на справжніх і чесних та не розуміють чи не хочуть розуміти, що у нас більшість з них продажні хапуги і злочинці у мантіях.
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04.11.2020 19:53 Ответить
В Вилково не так дорого, как в Венеции...*)
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04.11.2020 17:33 Ответить
Вам легко критикувати! Попробуйте створити такий законопроект самі!
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04.11.2020 17:30 Ответить
Всім і так відомо хто винен у всьому! -Тупіцкій! Його фотографію можна побачити на Цензорі!
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04.11.2020 17:32 Ответить
Таких "тупицьких" півтора року тому було 73%
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04.11.2020 17:38 Ответить
...але їхні фотографії не вмістились би на Цензорі!
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04.11.2020 17:39 Ответить
Комитет ВР одобрил раскритикованный Венецианской комиссией президентский законопроект о судоустройстве, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 7258
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04.11.2020 17:38 Ответить
Наступне дніще. Цим пліснявим відморозкам ніякі Закони НЕ писані.
То куди вони нас ведуть? Думаєте в Європу? Ніхріна. В кацапську жо.у.
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04.11.2020 17:40 Ответить
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Пускай валят к себе в Венецию
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04.11.2020 17:40 Ответить
Так! -Тим більше вони із неї і не виїжджали!
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04.11.2020 17:42 Ответить
"Депутат заявил, что намерен с командой "Голоса" сделать все возможное, чтобы законопроект №3711 был отправлен на доработку,Источник: https://censor.net/ru/n3229088.."

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Пісню заспіваете..!? Комітет ВР схвалив розкритикований Венеціанською комісією президентський законопроєкт про судоустрій, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 8722
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04.11.2020 17:51 Ответить
А цей законопроект не блокує отримання транша МВФ???
Лише ліквідація КС нас врятує???
Бубочка сцить прямо в очі...
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04.11.2020 18:09 Ответить
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Юрчишин профессиональный грантоед = бездельник по жизни. Трансперенси при нем немного ожило,но по большому счет там работала эффективно только пиар служба и то... ума не надо большого релиз написать раз в месяц. И сейчас он заявляет как профессиональный западный бюрократ... А по ходу мир на волоске от Хаоса, на днях поймем насколкьо мощного.. Какие Венецианские комиссии ? им может считанные месяцы осталось работать, вот сегодня уже точно не надо на них оборачиваться, надо рубить с плеча -время такое наступает. И во впервые с 2006 года я согласен с ЗЕ - надо разгонять этих паразитов в КСУ, в коррумированной Украине они совершенно никому не подчиняются и не слушаются, у нас не развитая деморкатия, нельзя тако подлый орган оставлят они же окцаплены уже полностью ву этом суде.
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04.11.2020 19:08 Ответить
У шмаркли может получится на выходе только экскремент.
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04.11.2020 19:16 Ответить
Чому може? Він і вже на потоці. Комітет ВР схвалив розкритикований Венеціанською комісією президентський законопроєкт про судоустрій, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 7594
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04.11.2020 19:27 Ответить
А потім знову зчиниться гвалт, що КС "ураганить".
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04.11.2020 19:48 Ответить
затем и пришли. мы откатились даже не 2014, мы вернулись в 90-е. И деградация продолжается.
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04.11.2020 20:54 Ответить
ЗЕ остановил рассмотрение КС аферу тысячелетия - дерибана земли, чтобы рейдерски распустить КС до того, как он примет решение о неконституционности дерибана земли https://censor.net/ru/news/3229094.
И чтобы сделать вид что этот вопрос ни при чем в роспуске КС и занялся шантажом судей КС по принципу декларирования. КС необходимо незамедлительно рассмотреть этот вопрос и объявить дерибан земли неконституционным.
Судьи КС конечно далеко не святые, но сейчас необходимо защитить КС от роспуска и преследования. Так как после роспуска КС, ЗЕ назначит КС в составе юристов Коломойскогою. А они благословят аферу тысячелетия - дерибан земли и многие другие проделки КО+ЗЕ.
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04.11.2020 20:59 Ответить
 
 