Комитет ВР одобрил раскритикованный Венецианской комиссией президентский законопроект о судоустройстве, - Юрчишин
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия на заседании в среду принял решение рекомендовать парламенту проголосовать президентский законопроект №3711 "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" за основу без изменений.
Об этом сообщил в фейсбуке первый заместитель главы комитета по вопросам антикоррупционной политики, нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что такое решение принято после критики законопроекта со стороны Венецианской комиссии, скандалов с ОАСК и КС. "Президентский проект не только не совершенствует, но и уничтожает любые шансы на обновление судебной ветви власти. Об отсутствии реальной судебной реформы в проектах говорит и Венецийка, и общественность, и экспертные юридические сообщества… Нет, друзья, это издевательство и имитация процессов", - написал Юрчишин.
Депутат заявил, что намерен с командой "Голоса" сделать все возможное, чтобы законопроект №3711 был отправлен на доработку, в ходе которой должны быть внесены изменения относительно проведения прозрачного конкурса в Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия с привлечением международных экспертов и учтен вывод Венецианской комиссии.
Пожалуйста, подождите...
Сосны не законопроекты читать и понимать в Раду ходят.
Букви
@Bykvu
Як "слуга" Жан Беленюк під час засідання ВР намагався вмоститися, щоб ніхто йому не заважав перегляди шедеври кінематографу.
Видео:
https://twitter.com/i/status/1323965090983518209
https://www.5.ua/polityka/stop-revansh-zelenskoho-pidozriuiut-shcho-ioho-dyplom-pro-vyshchu-osvitu-falshyvyi-225678.html
То куди вони нас ведуть? Думаєте в Європу? Ніхріна. В кацапську жо.у.
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Пісню заспіваете..!?
Лише ліквідація КС нас врятує???
Бубочка сцить прямо в очі...
И чтобы сделать вид что этот вопрос ни при чем в роспуске КС и занялся шантажом судей КС по принципу декларирования. КС необходимо незамедлительно рассмотреть этот вопрос и объявить дерибан земли неконституционным.
Судьи КС конечно далеко не святые, но сейчас необходимо защитить КС от роспуска и преследования. Так как после роспуска КС, ЗЕ назначит КС в составе юристов Коломойскогою. А они благословят аферу тысячелетия - дерибан земли и многие другие проделки КО+ЗЕ.