Комітет ВР схвалив розкритикований Венеціанською комісією президентський законопроєкт про судоустрій, - Юрчишин
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Комітет Верховної Ради з питань правової політики і правосуддя на засіданні в середу ухвалив рішення рекомендувати парламенту проголосувати президентський законопроєкт №3711 "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" за основу без змін.
Про це повідомив у фейсбуці перший заступник глави комітету з питань антикорупційної політики, нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що таке рішення прийнято після критики законопроєкту з боку Венеціанської комісії, скандалів з ОАСК і КС. "Президентський проєкт не тільки не удосконалює, а й знищує будь-які шанси на оновлення судової гілки влади. Про відсутність реальної судової реформи в проєктах говорить і Венеційка, і громадськість, і експертні юридичні спільноти ... Ні, друзі, це знущання і імітація процесів", - написав Юрчишин.
Депутат заявив, що має намір з командою "Голосу" зробити все можливе, щоб законопроєкт №3711 був відправлений на доопрацювання, під час якого мають бути внесені зміни щодо проведення прозорого конкурсу у Вищій кваліфікаційній комісії суддів і Вищої ради правосуддя з залученням міжнародних експертів і врахований висновок Венеціанської комісії.
Будь ласка, зачекайте...
Сосны не законопроекты читать и понимать в Раду ходят.
Букви
@Bykvu
Як "слуга" Жан Беленюк під час засідання ВР намагався вмоститися, щоб ніхто йому не заважав перегляди шедеври кінематографу.
Видео:
https://twitter.com/i/status/1323965090983518209
https://www.5.ua/polityka/stop-revansh-zelenskoho-pidozriuiut-shcho-ioho-dyplom-pro-vyshchu-osvitu-falshyvyi-225678.html
То куди вони нас ведуть? Думаєте в Європу? Ніхріна. В кацапську жо.у.
_____________________________________________________________________________
Пісню заспіваете..!?
Лише ліквідація КС нас врятує???
Бубочка сцить прямо в очі...
И чтобы сделать вид что этот вопрос ни при чем в роспуске КС и занялся шантажом судей КС по принципу декларирования. КС необходимо незамедлительно рассмотреть этот вопрос и объявить дерибан земли неконституционным.
Судьи КС конечно далеко не святые, но сейчас необходимо защитить КС от роспуска и преследования. Так как после роспуска КС, ЗЕ назначит КС в составе юристов Коломойскогою. А они благословят аферу тысячелетия - дерибан земли и многие другие проделки КО+ЗЕ.