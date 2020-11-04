Комітет ВР схвалив розкритикований Венеціанською комісією президентський законопроєкт про судоустрій, - Юрчишин

Комітет Верховної Ради з питань правової політики і правосуддя на засіданні в середу ухвалив рішення рекомендувати парламенту проголосувати президентський законопроєкт №3711 "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" за основу без змін.

Про це повідомив у фейсбуці перший заступник глави комітету з питань антикорупційної політики, нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що таке рішення прийнято після критики законопроєкту з боку Венеціанської комісії, скандалів з ОАСК і КС. "Президентський проєкт не тільки не удосконалює, а й знищує будь-які шанси на оновлення судової гілки влади. Про відсутність реальної судової реформи в проєктах говорить і Венеційка, і громадськість, і експертні юридичні спільноти ... Ні, друзі, це знущання і імітація процесів", - написав Юрчишин.

Депутат заявив, що має намір з командою "Голосу" зробити все можливе, щоб законопроєкт №3711 був відправлений на доопрацювання, під час якого мають бути внесені зміни щодо проведення прозорого конкурсу у Вищій кваліфікаційній комісії суддів і Вищої ради правосуддя з залученням міжнародних експертів і врахований висновок Венеціанської комісії.

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