РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
24761 посетитель онлайн
Новости Общество
713 8
карантин (15793) льготы (162) образование (768) Минобразования (871) высшее образование (94) COVID-19 (17504) коронавирус (16340)

Минобразования поддерживает инициативу Зеленского о бесплатном обучении детей врачей, умерших от коронавируса, - Шкарлет

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минобразования поддерживает инициативу Зеленского о бесплатном обучении детей врачей, умерших от коронавируса, - Шкарлет

Министерство образования и науки (МОН) поддерживает инициативу президента Украины Владимира Зеленского предоставить образовательные льготы детям медиков, погибших в результате заражения COVID-19 при исполнении служебных обязанностей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет сообщил в Telegram.

"Государство всячески пытается поддерживать наших медицинских работников. И в это сложное для всех время мы должны заботиться о детях медиков, умерших от коронавируса при исполнении профессиональных обязанностей. МОН поддерживает инициативу Президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении возможности таким детям получить высшее и профессиональное перед высшими образование на льготных условиях", - сообщил Шкарлет.

Он отметил, что после принятия парламентом президентского законопроекта МОН оперативно внесет изменения в Условия приема на 2021 год.

"Государственная поддержка будет предусматривать полную или частичную оплату обучения за счет средств государственного и местных бюджетов, предоставление льготных долгосрочных кредитов для получения образования, социальную стипендию, бесплатное проживание в общежитии (интернате) и т.д.", - отметил Шкарлет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дети погибших от COVID-19 медиков должны учиться в вузах за государственный счет, - поручение Зеленского

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пиар наше все!
показать весь комментарий
04.11.2020 22:41 Ответить
пиар на смертях!((
показать весь комментарий
04.11.2020 22:43 Ответить
А я поддерживаю инициативу бесплатной отправки Зеленского и подельников на Ростов%)))))
показать весь комментарий
04.11.2020 22:43 Ответить
Это пипец - идиотизм-зебилизм....
показать весь комментарий
04.11.2020 22:57 Ответить
А почему ЗЕ и Вам гражданам Украины не сделать как в Дании, что каждый гражданин Украины имеет право на бесплатное образование?
Вед я плечу налоги так почему с этих налогов мои дети не могут получить бесплатное образование ? Как это есть в Дании. Вы же платите налоги ? Так в чем дело ?
И ещё ! Когда дети которые получили бесплатное образование, они же потом вернут эти деньги которые потратили на их образование налогами . Они потом будут платит налоги и вернут ?
показать весь комментарий
04.11.2020 23:26 Ответить
как-то всё решается, спонтанно и бездумно, по-клоунски
а как обещал, всё будем на референдумах решать, а дошёл только до опросов
показать весь комментарий
04.11.2020 23:44 Ответить
У Зели какой то фетиш на бесплатное обучение.
показать весь комментарий
05.11.2020 04:56 Ответить
А якщо воно дурне ще й ліниве, а його безоплатно тягнутимуть у виші, ще й диплом подарують? А чим діти померлих лікарів кращі за дітей померлих будівельників, токарів, водіїв? Дурний піп -- дурна його й молитва. Ці дурниці видумані для відволікання уваги до нищення держави, яке йде у турборежимі.
показать весь комментарий
05.11.2020 10:42 Ответить
 
 