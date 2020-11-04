Міносвіти підтримує ініціативу Зеленського про безкоштовне навчання дітей лікарів, які померли від коронавірусу, - Шкарлет
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Міністерство освіти і науки (МОН) підтримує ініціативу президента України Володимира Зеленського надати освітні пільги дітям медиків, які загинули внаслідок зараження COVID-19 під час виконання службових обов'язків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив у Telegram.
"Держава всіляко намагається підтримувати наших медичних працівників. І в цей складний кризовий для всіх час ми повинні піклуватися про дітей медиків, які померли від коронавірусу при виконанні професійних обов'язків. МОН підтримує ініціативу президента України Володимира Зеленського про надання можливості таким дітям здобути вищу і професійну передвищу освіту на пільгових умовах", - повідомив Шкарлет.
Він зазначив, що після прийняття парламентом президентського законопроєкту МОН оперативно внесе зміни до Умов прийому на 2021 рік.
"Державна підтримка передбачатиме повну або часткову оплату навчання за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти, соціальну стипендію, безкоштовне проживання в гуртожитку (інтернаті) і т.д.", - зазначив Шкарлет.
Будь ласка, зачекайте...
Вед я плечу налоги так почему с этих налогов мои дети не могут получить бесплатное образование ? Как это есть в Дании. Вы же платите налоги ? Так в чем дело ?
И ещё ! Когда дети которые получили бесплатное образование, они же потом вернут эти деньги которые потратили на их образование налогами . Они потом будут платит налоги и вернут ?
а как обещал, всё будем на референдумах решать, а дошёл только до опросов