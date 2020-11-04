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Міносвіти підтримує ініціативу Зеленського про безкоштовне навчання дітей лікарів, які померли від коронавірусу, - Шкарлет

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Міносвіти підтримує ініціативу Зеленського про безкоштовне навчання дітей лікарів, які померли від коронавірусу, - Шкарлет

Міністерство освіти і науки (МОН) підтримує ініціативу президента України Володимира Зеленського надати освітні пільги дітям медиків, які загинули внаслідок зараження COVID-19 під час виконання службових обов'язків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив у Telegram.

"Держава всіляко намагається підтримувати наших медичних працівників. І в цей складний кризовий для всіх час ми повинні піклуватися про дітей медиків, які померли від коронавірусу при виконанні професійних обов'язків. МОН підтримує ініціативу президента України Володимира Зеленського про надання можливості таким дітям здобути вищу і професійну передвищу освіту на пільгових умовах", - повідомив Шкарлет.

Він зазначив, що після прийняття парламентом президентського законопроєкту МОН оперативно внесе зміни до Умов прийому на 2021 рік.

"Державна підтримка передбачатиме повну або часткову оплату навчання за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти, соціальну стипендію, безкоштовне проживання в гуртожитку (інтернаті) і т.д.", - зазначив Шкарлет.

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Пиар наше все!
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04.11.2020 22:41 Відповісти
пиар на смертях!((
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04.11.2020 22:43 Відповісти
А я поддерживаю инициативу бесплатной отправки Зеленского и подельников на Ростов%)))))
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04.11.2020 22:43 Відповісти
Это пипец - идиотизм-зебилизм....
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04.11.2020 22:57 Відповісти
А почему ЗЕ и Вам гражданам Украины не сделать как в Дании, что каждый гражданин Украины имеет право на бесплатное образование?
Вед я плечу налоги так почему с этих налогов мои дети не могут получить бесплатное образование ? Как это есть в Дании. Вы же платите налоги ? Так в чем дело ?
И ещё ! Когда дети которые получили бесплатное образование, они же потом вернут эти деньги которые потратили на их образование налогами . Они потом будут платит налоги и вернут ?
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04.11.2020 23:26 Відповісти
как-то всё решается, спонтанно и бездумно, по-клоунски
а как обещал, всё будем на референдумах решать, а дошёл только до опросов
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04.11.2020 23:44 Відповісти
У Зели какой то фетиш на бесплатное обучение.
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05.11.2020 04:56 Відповісти
А якщо воно дурне ще й ліниве, а його безоплатно тягнутимуть у виші, ще й диплом подарують? А чим діти померлих лікарів кращі за дітей померлих будівельників, токарів, водіїв? Дурний піп -- дурна його й молитва. Ці дурниці видумані для відволікання уваги до нищення держави, яке йде у турборежимі.
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05.11.2020 10:42 Відповісти
 
 