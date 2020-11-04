Украина может присоединиться к производству вакцины от коронавируса, - Степанов
Новости Цензор.НЕТ Общество
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонз обсудили о вероятности производства вакцины на украинских мощностях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Степанов написал в Фейсбуке.
"Обсудили дальнейшую стратегию по обеспечению медпомощи в случае ухудшения эпидемической ситуации в Украине, потенциальное усиление карантинных мероприятий и вопросы разработки украинской вакцины против COVID-19. В частности, отметил, что Минздрав на постоянной связи с компанией AstraZeneca, которая вместе с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину против коронавируса, производство которой может быть запущен в ближайшее время. Мы также рассматриваем возможность включить украинские мощности к производству этой вакцины", - написал он.
Он отметил, что рассчитывает, что Украина получит вакцину одной из первых.
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Таня Бойко@Kharkiv_2019 2 ч
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