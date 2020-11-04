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Украина может присоединиться к производству вакцины от коронавируса, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украина может присоединиться к производству вакцины от коронавируса, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонз обсудили о вероятности производства вакцины на украинских мощностях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Степанов написал в Фейсбуке.

"Обсудили дальнейшую стратегию по обеспечению медпомощи в случае ухудшения эпидемической ситуации в Украине, потенциальное усиление карантинных мероприятий и вопросы разработки украинской вакцины против COVID-19. В частности, отметил, что Минздрав на постоянной связи с компанией AstraZeneca, которая вместе с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину против коронавируса, производство которой может быть запущен в ближайшее время. Мы также рассматриваем возможность включить украинские мощности к производству этой вакцины", - написал он.

Он отметил, что рассчитывает, что Украина получит вакцину одной из первых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине разрабатывается еще один кандидат в вакцины от коронавируса, - Ляшко

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Топ комментарии
+9
Украина может присоединиться к производству вакцины от коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 2814
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04.11.2020 23:06
+4
...на паличці верхи



Таня Бойко@Kharkiv_2019 2 ч

Борги Коломойського:
Рада підтримала законопроєкти про погашення 30 млрд грн заборгованості «Укрнафти».
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04.11.2020 23:05
+3
Вы даже не смогли обезпечить врачей средствами личной защиты ... о чём речь ?
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04.11.2020 23:04
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Правила форума Совет форумчан
Так у нас же своя почти готова, не?)))
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04.11.2020 23:04 Ответить
Украина может присоединиться к производству вакцины от коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 8639
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04.11.2020 23:07 Ответить
Ну по сути, такой же как папиредник - все пенсионеры умрут.
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04.11.2020 23:08 Ответить
Папиредник сболтнул лишнего, потом, наверное, в запой ушел. Жив ли сейчас?
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04.11.2020 23:10 Ответить
Та это все понятно, то был сарказм.
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04.11.2020 23:10 Ответить
А ты походу уже давно присоединился к пассивным лгбт
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04.11.2020 23:18 Ответить
а ты я так понимаю к активным?
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04.11.2020 23:21 Ответить
Вы даже не смогли обезпечить врачей средствами личной защиты ... о чём речь ?
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04.11.2020 23:04 Ответить
как о чем? о том чтобы выделили степанову десяток млрд.грн.. а лучше долларов.. а там уж он найдет применение..
Да и вывод денег в офшоры - освободили от налогов... вовремя! Украина может присоединиться к производству вакцины от коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 5666
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04.11.2020 23:06 Ответить
...на паличці верхи



Таня Бойко@Kharkiv_2019 2 ч

Борги Коломойського:
Рада підтримала законопроєкти про погашення 30 млрд грн заборгованості «Укрнафти».
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04.11.2020 23:05 Ответить
Украина может присоединиться к производству вакцины от коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 2814
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04.11.2020 23:06 Ответить
Брехня. Лапті п"ють брагу, а до вигону справа не доходить патамушта горять труби.
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04.11.2020 23:19 Ответить
Україна може приєднатися до виробництва вакцини проти коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 4704
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04.11.2020 23:24 Ответить
#Британскиеученые пошли в наступление.
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04.11.2020 23:09 Ответить
Обожжи. Зеля же сказал, что вакцина уже изобретена, не? И даже фонд на ее разработку потрачен вже Україна може приєднатися до виробництва вакцини проти коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 1337
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04.11.2020 23:15 Ответить
Зеля вже виробляє її з асфальту.
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04.11.2020 23:20 Ответить
Якого асфальту - зі знаків "корява дорога", шо автодори встановлюють.
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04.11.2020 23:32 Ответить
Така вакцина вже створена в Україні, але вона не матеріальна, а польова, тобто, не дає вкорінитися вірусу в організмові на польовому рівні - резонансно гальмує його множення. Інформаційна Терапія - це суто український підхід до охорони здоров'я людини, розробленй групою науковців, медиків, інженерів та програмістів. Це великий крок вперед в порівнянні з застарілою моделлю охорони здоров'я базованій на фармакології. Про Інформаційну Терапію: https://informterapia.webnode.com.ua
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04.11.2020 23:17 Ответить
Вакцину еще не изобрели, а зелескот уже хочет ее производить.
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04.11.2020 23:20 Ответить
да с клоунами при власти Украина скоро может присоединиться вообще к любому, кто что-то производит
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04.11.2020 23:24 Ответить
к сожалению, действительно так((
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04.11.2020 23:28 Ответить
Вакцина от того, к чему нет иммунитета - это мощно!
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04.11.2020 23:38 Ответить
Чекайте навіщо це нам, у нас є своє

Україна може приєднатися до виробництва вакцини проти коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 7926
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04.11.2020 23:42 Ответить
этот жулик только болтать может, оно не на своем месте..
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05.11.2020 00:17 Ответить
Україна може приєднатися до виробництва вакцини проти коронавірусу, а може й і не приєднатися...
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05.11.2020 01:37 Ответить
максик, береги руку... или руки... с чем Украина присоединится к производству - с политической болтологией или упадком экономики?
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05.11.2020 05:10 Ответить
 
 