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Україна може приєднатися до виробництва вакцини проти коронавірусу, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Україна може приєднатися до виробництва вакцини проти коронавірусу, - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов і посол Великої Британії в Україні Мелінда Симмонз обговорили про ймовірність виробництва вакцини на українських потужностях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Степанов написав у Фейсбуці.

"Обговорили подальшу стратегію щодо забезпечення медичної допомоги в разі погіршення епідемічної ситуації в Україні, потенційне посилення карантинних заходів та питання розробки української вакцини проти COVID-19. Зокрема, зазначив, що МОЗ на постійному зв'язку з компанією AstraZeneca, яка разом з Оксфордським університетом розробляє вакцину проти коронавірусу, виробництво якої може бути запущено найближчим часом. Ми також розглядаємо можливість включити українські потужності до виробництва цієї вакцини", - написав він.

Він зазначив, що розраховує, що Україна отримає вакцину однією з перших.

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Топ коментарі
+9
Украина может присоединиться к производству вакцины от коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 2814
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04.11.2020 23:06
+4
...на паличці верхи



Таня Бойко@Kharkiv_2019 2 ч

Борги Коломойського:
Рада підтримала законопроєкти про погашення 30 млрд грн заборгованості «Укрнафти».
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04.11.2020 23:05
+3
Вы даже не смогли обезпечить врачей средствами личной защиты ... о чём речь ?
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04.11.2020 23:04
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Так у нас же своя почти готова, не?)))
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04.11.2020 23:04 Відповісти
Украина может присоединиться к производству вакцины от коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 8639
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04.11.2020 23:07 Відповісти
Ну по сути, такой же как папиредник - все пенсионеры умрут.
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04.11.2020 23:08 Відповісти
Папиредник сболтнул лишнего, потом, наверное, в запой ушел. Жив ли сейчас?
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04.11.2020 23:10 Відповісти
Та это все понятно, то был сарказм.
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04.11.2020 23:10 Відповісти
А ты походу уже давно присоединился к пассивным лгбт
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04.11.2020 23:18 Відповісти
а ты я так понимаю к активным?
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04.11.2020 23:21 Відповісти
Вы даже не смогли обезпечить врачей средствами личной защиты ... о чём речь ?
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04.11.2020 23:04 Відповісти
как о чем? о том чтобы выделили степанову десяток млрд.грн.. а лучше долларов.. а там уж он найдет применение..
Да и вывод денег в офшоры - освободили от налогов... вовремя! Украина может присоединиться к производству вакцины от коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 5666
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04.11.2020 23:06 Відповісти
...на паличці верхи



Таня Бойко@Kharkiv_2019 2 ч

Борги Коломойського:
Рада підтримала законопроєкти про погашення 30 млрд грн заборгованості «Укрнафти».
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04.11.2020 23:05 Відповісти
Украина может присоединиться к производству вакцины от коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 2814
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04.11.2020 23:06 Відповісти
Брехня. Лапті п"ють брагу, а до вигону справа не доходить патамушта горять труби.
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04.11.2020 23:19 Відповісти
Україна може приєднатися до виробництва вакцини проти коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 4704
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04.11.2020 23:24 Відповісти
#Британскиеученые пошли в наступление.
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04.11.2020 23:09 Відповісти
Обожжи. Зеля же сказал, что вакцина уже изобретена, не? И даже фонд на ее разработку потрачен вже Україна може приєднатися до виробництва вакцини проти коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 1337
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04.11.2020 23:15 Відповісти
Зеля вже виробляє її з асфальту.
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04.11.2020 23:20 Відповісти
Якого асфальту - зі знаків "корява дорога", шо автодори встановлюють.
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04.11.2020 23:32 Відповісти
Така вакцина вже створена в Україні, але вона не матеріальна, а польова, тобто, не дає вкорінитися вірусу в організмові на польовому рівні - резонансно гальмує його множення. Інформаційна Терапія - це суто український підхід до охорони здоров'я людини, розробленй групою науковців, медиків, інженерів та програмістів. Це великий крок вперед в порівнянні з застарілою моделлю охорони здоров'я базованій на фармакології. Про Інформаційну Терапію: https://informterapia.webnode.com.ua
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04.11.2020 23:17 Відповісти
Вакцину еще не изобрели, а зелескот уже хочет ее производить.
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04.11.2020 23:20 Відповісти
да с клоунами при власти Украина скоро может присоединиться вообще к любому, кто что-то производит
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04.11.2020 23:24 Відповісти
к сожалению, действительно так((
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04.11.2020 23:28 Відповісти
Вакцина от того, к чему нет иммунитета - это мощно!
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04.11.2020 23:38 Відповісти
Чекайте навіщо це нам, у нас є своє

Україна може приєднатися до виробництва вакцини проти коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 7926
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04.11.2020 23:42 Відповісти
этот жулик только болтать может, оно не на своем месте..
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05.11.2020 00:17 Відповісти
Україна може приєднатися до виробництва вакцини проти коронавірусу, а може й і не приєднатися...
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05.11.2020 01:37 Відповісти
максик, береги руку... или руки... с чем Украина присоединится к производству - с политической болтологией или упадком экономики?
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05.11.2020 05:10 Відповісти
 
 