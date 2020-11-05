Степанов: работающим с COVID-19 врачам не будут поминутно начислять надбавки
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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что врачам, которые работают с больными COVID-19, начисление 300% надбавки не происходит поминутно, посекундно или почасово.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Степанов заявил в эфире телеканала "Украина 24".
"Конечно нет, потому что, если вы посмотрите, каким именно способом платят нашим врачам в больнице непосредственно тариф за лечение больных COVID-19, то он уплачивается на соответствующую команду, которая состоит из врача-анестезиолога, с врача-терапевта, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала, и в среднем в команду входит от 12 до 13 человек. То есть на эту команду уплачиваются соответствующие средства", - отметил министр.
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Что двигало ими, призвание, альтруизм или нечто другое? Глядя на количество неучей, вымогателей и откровенных стяжателей в рядах наших "врачей-рвачей" о призвании и альтруизме речи не может быть вообще.
Резюме: назвался груздем - полезай в кузов. Иными словами, подписался на работу, зная о малой зарплате и о возможной опасности- будь добр выполняй или увольняйся и иди работать к станку.
ПыСы. А что если доплату будут требовать сталевар, за опасную работу , пожарный, за тушение пожара, полицейский за поиски маньяка , водопроводчик, за работу с дерьмом?
А ведь именно пандемия и есть тот "пожар", который необходимо тушить "пожарным" от медицины- врачам.
Степанов-тварь, иди сам полечи КОВИД за 30% от ничего.
оно само не хочет поработать в этих условиях ??
а средний мед.персонал надбавки получает?
В одеській лікарні №3, яку підпорядкували п'ятій лікарні, не виплатили за жовтень ні копійки. Люди писали колективний лист. Гроші осіли у п'ятій лікарні, хоч в них ковідного відділення нема - все у третій лікарні.
Тобто реформу зупинили і дали можливість знов головному лікарю витрачати кошти на свій розсуд - нема чіткої процедури, щоби виключити вплив держиморд...