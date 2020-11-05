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Степанов: работающим с COVID-19 врачам не будут поминутно начислять надбавки

Новости Цензор.НЕТ Общество

Степанов: работающим с COVID-19 врачам не будут поминутно начислять надбавки

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что врачам, которые работают с больными COVID-19, начисление 300% надбавки не происходит поминутно, посекундно или почасово.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Степанов заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Конечно нет, потому что, если вы посмотрите, каким именно способом платят нашим врачам в больнице непосредственно тариф за лечение больных COVID-19, то он уплачивается на соответствующую команду, которая состоит из врача-анестезиолога, с врача-терапевта, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала, и в среднем в команду входит от 12 до 13 человек. То есть на эту команду уплачиваются соответствующие средства", - отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина может присоединиться к производству вакцины от коронавируса, - Степанов

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Топ комментарии
+10
Каждая секунда это риск.
Степанов-тварь, иди сам полечи КОВИД за 30% от ничего.
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05.11.2020 00:10
+10
Хто б сумнівався. Грошики на медицину в есктремальних сьогоднішніх умовах уже давно поділені між зеленою сволотою.
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05.11.2020 01:35
+9
У зелёных мародёров уже нет ковидных денег, нечем платить врачам, вот и придумывают схемы, чтобы врачи рисковали за копейки... А зелёные паскуды будут миллиарды закапывать в "дороги", в "большие стройки" и прочую коррупционную дрянь....Если мы хотим, чтобы врачи продолжали работать и у нас была надежда дожить до конца пандемии, надо брать за горло зелёных слуг Дьявола и душить. пока не осознают, кому обязаны служить...
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05.11.2020 00:22
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Ти профан і нездара.
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05.11.2020 00:10 Ответить
Только подонки - зегниды могли додуматься до таких издевательств , над медиками !
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05.11.2020 04:27 Ответить
И недаром эти зеленые подонки поставили министром подонка и брехуна Степанова.Он из их шайки-лейки.
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05.11.2020 07:32 Ответить
Меня вряд ли кто здесь назовет сторонником зеленой власти, однако справедливости ради стоит задуматься о одном феномене. Еще с советских на протяжении многих лет конкурс в медвузы, что называется, зашкаливал и был едва ли не самым большим. Но....вместе с тем, всем желающим стать врачом было известно о низкой зарплате врачей. И все равно толпы желающих всеми правдами и неправдами осаждали медвузы, стремились оказаться в числе счастливчиков.
Что двигало ими, призвание, альтруизм или нечто другое? Глядя на количество неучей, вымогателей и откровенных стяжателей в рядах наших "врачей-рвачей" о призвании и альтруизме речи не может быть вообще.
Резюме: назвался груздем - полезай в кузов. Иными словами, подписался на работу, зная о малой зарплате и о возможной опасности- будь добр выполняй или увольняйся и иди работать к станку.
ПыСы. А что если доплату будут требовать сталевар, за опасную работу , пожарный, за тушение пожара, полицейский за поиски маньяка , водопроводчик, за работу с дерьмом?
А ведь именно пандемия и есть тот "пожар", который необходимо тушить "пожарным" от медицины- врачам.
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05.11.2020 09:19 Ответить
Что это за новая афера? Какие команды? О чём этот зелёный жулик трындит?
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05.11.2020 00:10 Ответить
Эта сатана Степанов постоянно лжет лжет и лжет. Медсестрам, которые работают с больными Ковид в поликлиниках, не выплачивают надбавки, знакомые рассказывают, что на вопрос почему им сказано - нет денег. Так что пусть эта говорящая наглая обезьяна не дурит народ.
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05.11.2020 07:29 Ответить
Каждая секунда это риск.
Степанов-тварь, иди сам полечи КОВИД за 30% от ничего.
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05.11.2020 00:10 Ответить
Степанов: работающим с COVID-19 врачам не будут поминутно начислять надбавки - Цензор.НЕТ 2602
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05.11.2020 00:12 Ответить
То больтік, а це болтяра. З гайкою.
Степанов: работающим с COVID-19 врачам не будут поминутно начислять надбавки - Цензор.НЕТ 6527
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05.11.2020 00:32 Ответить
поштучно. от колличества подхваченных врачём вирусов. не подхватил - пеняй сам на себя, никаких надбавок! )
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05.11.2020 00:12 Ответить
поминутно надбавки получает этот бездарь трындычиха степанов..
оно само не хочет поработать в этих условиях ??
а средний мед.персонал надбавки получает?
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05.11.2020 00:15 Ответить
Не получает, разве что тот , который работает в реанимациях.
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05.11.2020 07:30 Ответить
Вас, Степанов , посадят за служебную халатность
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05.11.2020 00:15 Ответить
У зелёных мародёров уже нет ковидных денег, нечем платить врачам, вот и придумывают схемы, чтобы врачи рисковали за копейки... А зелёные паскуды будут миллиарды закапывать в "дороги", в "большие стройки" и прочую коррупционную дрянь....Если мы хотим, чтобы врачи продолжали работать и у нас была надежда дожить до конца пандемии, надо брать за горло зелёных слуг Дьявола и душить. пока не осознают, кому обязаны служить...
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05.11.2020 00:22 Ответить
Странна, аднака. То обирають аж в 73%, а тепер душіть. Степанов: работающим с COVID-19 врачам не будут поминутно начислять надбавки - Цензор.НЕТ 8579
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05.11.2020 00:36 Ответить
Вы правы. Выбирали Вы и Ваши единомышленники, а душить опять придётся нам, патриотам....
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05.11.2020 07:22 Ответить
Чекаю доказів що їх обирав я і мої однодумці. Інакше - тріпло.
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05.11.2020 07:59 Ответить
Усе саме так. Зелені гниди покрали гроші.
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05.11.2020 01:38 Ответить
Брехло...
В одеській лікарні №3, яку підпорядкували п'ятій лікарні, не виплатили за жовтень ні копійки. Люди писали колективний лист. Гроші осіли у п'ятій лікарні, хоч в них ковідного відділення нема - все у третій лікарні.
Тобто реформу зупинили і дали можливість знов головному лікарю витрачати кошти на свій розсуд - нема чіткої процедури, щоби виключити вплив держиморд...
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05.11.2020 00:53 Ответить
Терпилы, голосовавшие за пузатую дедушку и его табуретку , над вами глумятся и слуги ВЫ , а не они🤢🤡💩🎪
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05.11.2020 04:33 Ответить
кста.. В Италии, весной, в период ковид-шухера врачам платили от 200 евро в ЧАС !!! Степанов: работающим с COVID-19 врачам не будут поминутно начислять надбавки - Цензор.НЕТ 8934
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05.11.2020 01:08 Ответить
😁 Лікарі закривають лікарняні листки хворим з позитивним результатом тесту на корону, без повторного тесту з негативним результатом... А потомушто дєнєг нєт платіть ім больнічниє! А потім ці люди вимушені виходити на роботу, і це майже на піку епідемії!!!
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05.11.2020 01:14 Ответить
Хто б сумнівався. Грошики на медицину в есктремальних сьогоднішніх умовах уже давно поділені між зеленою сволотою.
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05.11.2020 01:35 Ответить
Інтуїція мені підказує, що ********* з Нового року взагалі нікому не буде платить.
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05.11.2020 01:42 Ответить
У них дыра и больше денег им никто не даст ! Каломой и его марионетка недонаполеончик с рашистами из ОПЗЖ уверенно ведут 73% в стойло *****
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05.11.2020 04:38 Ответить
Странно. А интернам вы платите именно так. За часы, непосредственно проведенные с пациентами. Или интернам можно?
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05.11.2020 08:31 Ответить
 
 