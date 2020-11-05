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Степанов: лікарям, які працюють із COVID-19, не нараховуватимуть щохвилинно надбавки
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що лікарям, які працюють із хворими на COVID-19, нарахування 300% надбавки не відбувається щохвилинно, щосекундно або погодинно.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Степанов заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Звичайно ні, тому що, якщо ви подивитеся, яким саме способом платять нашим лікарям у лікарні безпосередньо тариф за лікування хворих COVID-19, то він сплачується на відповідну команду, яка складається з лікаря-анестезіолога, з лікаря-терапевта, середнього медичного персоналу, молодшого медичного персоналу, і в середньому в команду входить від 12 до 13 осіб. Тобто на цю команду сплачуються відповідні кошти", - зазначив міністр.
Топ коментарі
+10 Dmitry Ivanets
показати весь коментар05.11.2020 00:10
+10 Наталия Ермак #405533
показати весь коментар05.11.2020 01:35
+9 Александр Харченко #428858
показати весь коментар05.11.2020 00:22
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Что двигало ими, призвание, альтруизм или нечто другое? Глядя на количество неучей, вымогателей и откровенных стяжателей в рядах наших "врачей-рвачей" о призвании и альтруизме речи не может быть вообще.
Резюме: назвался груздем - полезай в кузов. Иными словами, подписался на работу, зная о малой зарплате и о возможной опасности- будь добр выполняй или увольняйся и иди работать к станку.
ПыСы. А что если доплату будут требовать сталевар, за опасную работу , пожарный, за тушение пожара, полицейский за поиски маньяка , водопроводчик, за работу с дерьмом?
А ведь именно пандемия и есть тот "пожар", который необходимо тушить "пожарным" от медицины- врачам.
Степанов-тварь, иди сам полечи КОВИД за 30% от ничего.
оно само не хочет поработать в этих условиях ??
а средний мед.персонал надбавки получает?
В одеській лікарні №3, яку підпорядкували п'ятій лікарні, не виплатили за жовтень ні копійки. Люди писали колективний лист. Гроші осіли у п'ятій лікарні, хоч в них ковідного відділення нема - все у третій лікарні.
Тобто реформу зупинили і дали можливість знов головному лікарю витрачати кошти на свій розсуд - нема чіткої процедури, щоби виключити вплив держиморд...