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Карантин в Бельгии будет действовать до вакцинации населения, - премьер-министр Де Кроо

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Карантин в Бельгии будет действовать до вакцинации населения, - премьер-министр Де Кроо

Карантинные меры в Бельгии будут продолжаться до тех пор, пока не будет доступна вакцина для всего населения страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

"Пока не будет вакцины, нам придется бороться с инфекцией гораздо строже, чем летом. Если хотим увидеть эффект, мы должны четко дать понять, что это будет долгосрочная работа", - отметил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

"Самая большая задача состоит в том, чтобы люди соблюдали эти меры в течение длительного периода времени, чтобы ситуация в больницах нормализовалась - на это потребуются месяцы", - добавил глава правительства.

Спикер правительства Бельгии Стивен Ван Гухт заявил, что "есть надежда, что первые результаты испытаний будут объявлены где-то в ноябре-декабре".

"Бельгия может рассчитывать на запуск первых крупных кампаний вакцинации "где-то весной следующего года", вероятно, в период с марта по июнь", - отметил Гухт.

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Автор: Богдан Гуньковський
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значит минимум до 2024-го года
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05.11.2020 13:29 Ответить
1194 умерших на 1М населения, наивысший показатель в мире - что, помог тебе твой карантин?
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05.11.2020 13:30 Ответить
Часть как-раз из-за карантина и умерло. Не все старики выдежержали такой стресс.
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05.11.2020 13:59 Ответить
Что и требовалось доказать. Весь смысл этого коронабесия - поголовная геноцид вакцинация.
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05.11.2020 13:37 Ответить
Если повторные инфицирования случаются и, при этом, иммунитет не формируется, то о какой вакцинации может идти речь?
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05.11.2020 13:41 Ответить
О такой из-за которой в Южной Корее уже умерло больше 40 человек после вакцинации от гриппа.
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05.11.2020 14:00 Ответить
 
 