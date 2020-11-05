УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13309 відвідувачів онлайн
Новини За кордономЗдоров'я Коронавірус і карантин
2 325 6
Бельгія (238) вакцина (3528) карантин (16095) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Карантин у Бельгії діятиме до вакцинації населення, - прем'єр-міністр Де Кроо

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Карантин у Бельгії діятиме до вакцинації населення, - прем'єр-міністр Де Кроо

Карантинні заходи в Бельгії триватимуть доти, поки не буде доступна вакцина для всього населення країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

"Поки не буде вакцини, нам доведеться боротися з інфекцією набагато суворіше, ніж влітку. Якщо хочемо побачити ефект, ми повинні чітко дати зрозуміти, що це буде довгострокова робота", - зазначив прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо.

"Найбільше завдання полягає в тому, щоб люди дотримувалися цих заходів протягом тривалого періоду часу, щоб ситуація в лікарнях нормалізувалася - на це потрібні місяці", - додав глава уряду.

Речник уряду Бельгії Стівен Ван Гухт заявив, що "є надія, що перші результати випробувань будуть оголошені десь в листопаді-грудні".

"Бельгія може розраховувати на запуск перших великих кампаній вакцинації "десь навесні наступного року", ймовірно, в період з березня до червня", - зазначив Гухт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемія COVID-19: за оптимістичним сценарієм туристи зможуть літати в Європу як раніше мінімум з 2024 року

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
значит минимум до 2024-го года
показати весь коментар
05.11.2020 13:29 Відповісти
1194 умерших на 1М населения, наивысший показатель в мире - что, помог тебе твой карантин?
показати весь коментар
05.11.2020 13:30 Відповісти
Часть как-раз из-за карантина и умерло. Не все старики выдежержали такой стресс.
показати весь коментар
05.11.2020 13:59 Відповісти
Что и требовалось доказать. Весь смысл этого коронабесия - поголовная геноцид вакцинация.
показати весь коментар
05.11.2020 13:37 Відповісти
Если повторные инфицирования случаются и, при этом, иммунитет не формируется, то о какой вакцинации может идти речь?
показати весь коментар
05.11.2020 13:41 Відповісти
О такой из-за которой в Южной Корее уже умерло больше 40 человек после вакцинации от гриппа.
показати весь коментар
05.11.2020 14:00 Відповісти
 
 