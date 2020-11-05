РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3521 посетитель онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
4 000 18
выборы (24313) Зеленский (16483) Кравчук (1226) Россия (91187) Донбасс (26944) Трехсторонняя контактная группа (842) Лозинский Роман (36)

Осуществить подготовленный украинской делегацией "План действий по Донбассу" нереально. Это фантазия, - нардеп "Голоса" Лозинский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Осуществить подготовленный украинской делегацией

Подготовленный украинской стороной план совместных шагов для Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) осуществить нереально, считает первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти Роман Лозинский (фракция "Голос").

"Осуществить этот план нереально, невозможно. Это его фантазия. Это не позиция парламента. Никаких выборов не может быть проведено сейчас немедленно. Парламент имеет свою позицию: реинтеграция по стандартам ООН – необходимое условие для проведения выборов", - сказал Лозинский в комментарии "Интерфакс-Украина" в четверг, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что одно из обязательных условий проведения выборов в ОРДЛО – возвращение временно оккупированной территории в украинское информационно-культурное пространство.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинская делегация в ТКГ представила пять основных пунктов "Плана действий по Донбассу"

"Проведение выборов сейчас – это легализация террористов, это план России. Почему этот план озвучил Кравчук (глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук. - Ред.) – непонятно. Согласно позиции депутатов из разных фракций, которую мы обсудили (в кулуарах. - Ред.), это не отвечает интересам страны, и мы готовы немедленно вызвать Кравчука на заседание комитета, чтобы он отвечал за свои слова, потому что был Фокин, теперь Кравчук, и что в целом происходит?", - сказал Лозинский.

По мнению первого замглавы комитета, озвученный Кравчуком план – это не та дорожная карта, относительно которой есть консенсус всех политических сил парламента.

По словам парламентария, ответственность за все, что говорит Кравчук, должен нести президент Украины, поскольку это его представители и они должны коммуницировать с парламентом и вместе работать над дорожной картой для ТКГ. Лозинский также подчеркнул, что в этом вопросе должна звучать "четко проукраинская позиция", чего не наблюдается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кравчук о подготовленном Украиной "Плане совместных шагов" для ТКГ: Демилитаризация ОРДЛО в начале 2021 г., контроль границы и местные выборы не позднее 31 марта 2021 г.

Ранее украинская делегация в ТКГ представила пять основных пунктов "Плана действий по Донбассу". Также по словам Леонида Кравчука данный план предусматривает: Демилитаризацию ОРДЛО в начале 2021 г., контроль границы и местные выборы не позднее 31 марта 2021 г.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
Все верно говорит а старого красножопого гея Красчука надо судить за измену!
показать весь комментарий
05.11.2020 14:40
+9
Врач-сепаратистка в Больнице им.Мечникова в Днепре Симонова Елена Владиславовна.
С такими взглядами она несет угрозу лечащимся украинским военнослужащим!!!


Здійснити підготовлений українською делегацією "План дій стосовно Донбасу" нереально. Це фантазія, - нардеп "Голосу" Лозинський - Цензор.НЕТ 7844
показать весь комментарий
05.11.2020 14:57
+5
"...и мы готовы немедленно вызвать Кравчука на заседание комитета, чтобы он отвечал за свои слова, потому что был Фокин, теперь Кравчук, и что в целом происходит?", - сказал Лозинский. Источник: https://censor.net/ru/n3229273

Ну так за чем дело стало?
показать весь комментарий
05.11.2020 14:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все верно говорит а старого красножопого гея Красчука надо судить за измену!
показать весь комментарий
05.11.2020 14:40 Ответить
Марна справа: покаже довідку про неосудність.
показать весь комментарий
05.11.2020 15:02 Ответить
"...и мы готовы немедленно вызвать Кравчука на заседание комитета, чтобы он отвечал за свои слова, потому что был Фокин, теперь Кравчук, и что в целом происходит?", - сказал Лозинский. Источник: https://censor.net/ru/n3229273

Ну так за чем дело стало?
показать весь комментарий
05.11.2020 14:40 Ответить
Основна маса за дружбу з )(уйлокацапами,це пенси-совкодрочери та нащадки завезенки з мокшаОрди.
показать весь комментарий
05.11.2020 14:45 Ответить
Рада обсудите план ПОХОРОН КРАВЧУКА И ВЫЗОВИТЕ ЕГО ДАЙТЕ ЕМУ СИНИЛЬНОЙ КИСЛОТЫ И ЗАКОПАЙТЕ ЭТУ СТАРУЮ ДЕФЕКТИВНУЮ КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ГНИДОШКУ ПОРА С КРАВЧУКОМ ПРОВЕСТИ ДЕ- КОММУНИЗАЦИЮ СОЕДИНИВ С ДЕ КРАВЧУНИЗАЦИЕЙ...
показать весь комментарий
05.11.2020 14:50 Ответить
ну да, ещё яд на эту гниду тратить. Просто закопать
показать весь комментарий
05.11.2020 15:22 Ответить
Це не фантазія, це бред старого комуняки-маразматика, падлюки, яка пустила українців по світу з кравчучками у 91-94 роках.
показать весь комментарий
05.11.2020 14:48 Ответить
После того,как кравчук тусовал в мертвечуковском "НеТак" лет 15 назад вкупе с бойками,шуфричами,суркиснёй и прочей мразью,чего ещё ждать от старой калоши,кроме лажи? Или у людей память коротка?
показать весь комментарий
05.11.2020 14:50 Ответить
План действий по Донбассу что огурец в кармане штанов опытного ё......я. У Зеленского есть план "Б" по Донбассу, - Кравчук. Она-Россия -от огурца а вот тут то её с планом Б и ждали.
показать весь комментарий
05.11.2020 14:57 Ответить
Врач-сепаратистка в Больнице им.Мечникова в Днепре Симонова Елена Владиславовна.
С такими взглядами она несет угрозу лечащимся украинским военнослужащим!!!


Здійснити підготовлений українською делегацією "План дій стосовно Донбасу" нереально. Це фантазія, - нардеп "Голосу" Лозинський - Цензор.НЕТ 7844
показать весь комментарий
05.11.2020 14:57 Ответить
Уродов хватает везде!!!! Подобных врачиц вы найдете в любой точке Украины... поношенная совковая чувырла, которая думает, что с приходом рюзьке мира станет 20-летней молодухой... жалкие унылые тетки.....
показать весь комментарий
05.11.2020 15:26 Ответить
ЖАХ!!!
показать весь комментарий
05.11.2020 18:28 Ответить
ДЕБІЛ!... Або защітнік рускава міра...
показать весь комментарий
05.11.2020 14:58 Ответить
Если он высказывает позицию как официальное лицо,то почему молчит СБУ?Кравчук опытный приспособленец,то он никогда отсебятину в данном случаи нести не будет.Эту позицию,причём неоднократно, высказывали представители ОП.Удивительно молчание Казанского и второго,как представителей Длнбаса?Да как бы отрицательно не развивались события в переговорах,то гарантирую- Зеленский будет не причём.
показать весь комментарий
05.11.2020 15:01 Ответить
Вот хорошо быть украинским политиком

Здійснити підготовлений українською делегацією "План дій стосовно Донбасу" нереально. Це фантазія, - нардеп "Голосу" Лозинський - Цензор.НЕТ 3438

Например: до 31-го марта мы сварим суп из семи гиперлуп и построим мост от Броваров до Броваров, по кольцу, через весь мир, и это будет новый шёлковый, нет даже вельветовый путь, и экономика поднимется, потому что все будут платить за транзит и все врачи будут получать миллион долларов в день и два раза по морде, а всех умерших на Донбассе я воскрешу.

Потом проходит время, ничего не происходит.

И ты такой: НУ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ.

И стадо дебилов, по какой-то нелепой причине населяющее территорию моей страны, начинает орать: ЧЕГО ВЫ ТРАВИТЕ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА, ОН ЖЕ СТАРАЛСЯ!!!

И проголосуют за Пальчевского, раз Зеленский не справился, но старался, просто ему мешал Порошенко и законы гравитации и ****** эта таблица умножения, *****, ****, как же она *******, курва, с первого класса житья от неё нет, ни бюджет ни сходится, ни кислородных концентраторов не хватает, вот бы её взять и отменить, надо внести президентский закон на рассмотрение в верховную радугу.
Vladimir Zavgorodny
показать весь комментарий
05.11.2020 15:04 Ответить
От ******** моду взяли вкидають тему і дивляться як вийде - якщо помітили, то крайнього знаходять (а ми типа не при делах), не помітили - втиху впихують.
Лозинський, ти ж нібит то цілий депутат. Он ціоий зам голови комітету. Чому нічого не робите окрім заяв у пресі. Чи ваша "Голос" тільки й здатна голосити?.
показать весь комментарий
05.11.2020 15:09 Ответить
Та, боже ж мій, цей план оголосили, щоб ніколи!!! його не виконати!!!! Кацапи кричать, що Україна нічого не пропонує - запропонували, їжте, щоб повилазило... Тепер кацапи кричать, що цей план їм не подобається....
показать весь комментарий
05.11.2020 15:23 Ответить
А кого волнует его реальность?!
Нужно срАчно запустить план,отвести ВСУ (Но не рф!),и поехать навстречу.
Поручкаться/пофоткаться с фран. и нем. лидерами,позаглядьівать в "глаз" пукина и навещать лапши зеЛОХторату, для удержания булавьі и кресла - вот цель достойная потерпевшего кривоРагульного Янелоха!
показать весь комментарий
05.11.2020 15:42 Ответить
 
 