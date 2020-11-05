Осуществить подготовленный украинской делегацией "План действий по Донбассу" нереально. Это фантазия, - нардеп "Голоса" Лозинский
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Подготовленный украинской стороной план совместных шагов для Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) осуществить нереально, считает первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти Роман Лозинский (фракция "Голос").
"Осуществить этот план нереально, невозможно. Это его фантазия. Это не позиция парламента. Никаких выборов не может быть проведено сейчас немедленно. Парламент имеет свою позицию: реинтеграция по стандартам ООН – необходимое условие для проведения выборов", - сказал Лозинский в комментарии "Интерфакс-Украина" в четверг, передает Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что одно из обязательных условий проведения выборов в ОРДЛО – возвращение временно оккупированной территории в украинское информационно-культурное пространство.
"Проведение выборов сейчас – это легализация террористов, это план России. Почему этот план озвучил Кравчук (глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук. - Ред.) – непонятно. Согласно позиции депутатов из разных фракций, которую мы обсудили (в кулуарах. - Ред.), это не отвечает интересам страны, и мы готовы немедленно вызвать Кравчука на заседание комитета, чтобы он отвечал за свои слова, потому что был Фокин, теперь Кравчук, и что в целом происходит?", - сказал Лозинский.
По мнению первого замглавы комитета, озвученный Кравчуком план – это не та дорожная карта, относительно которой есть консенсус всех политических сил парламента.
По словам парламентария, ответственность за все, что говорит Кравчук, должен нести президент Украины, поскольку это его представители и они должны коммуницировать с парламентом и вместе работать над дорожной картой для ТКГ. Лозинский также подчеркнул, что в этом вопросе должна звучать "четко проукраинская позиция", чего не наблюдается.
Ранее украинская делегация в ТКГ представила пять основных пунктов "Плана действий по Донбассу". Также по словам Леонида Кравчука данный план предусматривает: Демилитаризацию ОРДЛО в начале 2021 г., контроль границы и местные выборы не позднее 31 марта 2021 г.
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Ну так за чем дело стало?
С такими взглядами она несет угрозу лечащимся украинским военнослужащим!!!
Например: до 31-го марта мы сварим суп из семи гиперлуп и построим мост от Броваров до Броваров, по кольцу, через весь мир, и это будет новый шёлковый, нет даже вельветовый путь, и экономика поднимется, потому что все будут платить за транзит и все врачи будут получать миллион долларов в день и два раза по морде, а всех умерших на Донбассе я воскрешу.
Потом проходит время, ничего не происходит.
И ты такой: НУ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ.
И стадо дебилов, по какой-то нелепой причине населяющее территорию моей страны, начинает орать: ЧЕГО ВЫ ТРАВИТЕ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА, ОН ЖЕ СТАРАЛСЯ!!!
И проголосуют за Пальчевского, раз Зеленский не справился, но старался, просто ему мешал Порошенко и законы гравитации и ****** эта таблица умножения, *****, ****, как же она *******, курва, с первого класса житья от неё нет, ни бюджет ни сходится, ни кислородных концентраторов не хватает, вот бы её взять и отменить, надо внести президентский закон на рассмотрение в верховную радугу.
Vladimir Zavgorodny
Лозинський, ти ж нібит то цілий депутат. Он ціоий зам голови комітету. Чому нічого не робите окрім заяв у пресі. Чи ваша "Голос" тільки й здатна голосити?.
Нужно срАчно запустить план,отвести ВСУ (Но не рф!),и поехать навстречу.
Поручкаться/пофоткаться с фран. и нем. лидерами,позаглядьівать в "глаз" пукина и навещать лапши зеЛОХторату, для удержания булавьі и кресла - вот цель достойная потерпевшего кривоРагульного Янелоха!