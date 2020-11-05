Здійснити підготовлений українською делегацією "План дій стосовно Донбасу" нереально. Це фантазія, - нардеп "Голосу" Лозинський
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Підготовлений українською стороною план спільних кроків для Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на сході України (ТКГ) здійснити нереально, вважає перший заступник глави парламентського комітету з питань організації державної влади Роман Лозинський (фракція "Голос").
"Здійснити цей план нереально, неможливо. Це його фантазія. Це не позиція парламенту. Жодних виборів не може бути проведено зараз негайно. Парламент має свою позицію: реінтеграція за стандартами ООН - необхідна умова для проведення виборів", - сказав Лозинський у коментарі "Інтерфакс-Україна" в четвер, передає Цензор.НЕТ.
Він наголосив, що одна з обов'язкових умов проведення виборів в ОРДЛО - повернення тимчасово окупованої території в український інформаційно-культурний простір.
"Проведення виборів зараз - це легалізація терористів, це план Росії. Чому цей план озвучив Кравчук (голова делегації України в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук. - Ред.) - незрозуміло. Згідно з позицією депутатів із різних фракцій, яку ми обговорили (в кулуарах - ІФ), це не відповідає інтересам країни, і ми готові негайно викликати Кравчука на засідання комітету, щоб він відповідав за свої слова, тому що був Фокін, тепер Кравчук, і що загалом відбувається?" - сказав Лозинський.
На думку першого заступника голови комітету, озвучений Кравчуком план - це не та дорожня карта, щодо якої є консенсус усіх політичних сил парламенту.
За словами парламентарія, відповідальність за все, що каже Кравчук, має нести президент України, оскільки це його представники і вони мають комунікувати з парламентом і разом працювати над дорожньою картою для ТКГ. Лозинський також підкреслив, що в цьому питанні має лунати "чітко проукраїнська позиція", чого не спостерігається.
Раніше українська делегація в ТКГ представила п'ять основних пунктів "Плану дій стосовно Донбасу". Також, за словами Леоніда Кравчука, цей план передбачає: демілітаризацію ОРДЛО на початку 2021 р., контроль кордону і місцеві вибори не пізніше 31 березня 2021 р.
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Ну так за чем дело стало?
С такими взглядами она несет угрозу лечащимся украинским военнослужащим!!!
Например: до 31-го марта мы сварим суп из семи гиперлуп и построим мост от Броваров до Броваров, по кольцу, через весь мир, и это будет новый шёлковый, нет даже вельветовый путь, и экономика поднимется, потому что все будут платить за транзит и все врачи будут получать миллион долларов в день и два раза по морде, а всех умерших на Донбассе я воскрешу.
Потом проходит время, ничего не происходит.
И ты такой: НУ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ.
И стадо дебилов, по какой-то нелепой причине населяющее территорию моей страны, начинает орать: ЧЕГО ВЫ ТРАВИТЕ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА, ОН ЖЕ СТАРАЛСЯ!!!
И проголосуют за Пальчевского, раз Зеленский не справился, но старался, просто ему мешал Порошенко и законы гравитации и ****** эта таблица умножения, *****, ****, как же она *******, курва, с первого класса житья от неё нет, ни бюджет ни сходится, ни кислородных концентраторов не хватает, вот бы её взять и отменить, надо внести президентский закон на рассмотрение в верховную радугу.
Vladimir Zavgorodny
Лозинський, ти ж нібит то цілий депутат. Он ціоий зам голови комітету. Чому нічого не робите окрім заяв у пресі. Чи ваша "Голос" тільки й здатна голосити?.
Нужно срАчно запустить план,отвести ВСУ (Но не рф!),и поехать навстречу.
Поручкаться/пофоткаться с фран. и нем. лидерами,позаглядьівать в "глаз" пукина и навещать лапши зеЛОХторату, для удержания булавьі и кресла - вот цель достойная потерпевшего кривоРагульного Янелоха!