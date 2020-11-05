Здійснити підготовлений українською делегацією "План дій стосовно Донбасу" нереально. Це фантазія, - нардеп "Голосу" Лозинський

Підготовлений українською стороною план спільних кроків для Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на сході України (ТКГ) здійснити нереально, вважає перший заступник глави парламентського комітету з питань організації державної влади Роман Лозинський (фракція "Голос").

"Здійснити цей план нереально, неможливо. Це його фантазія. Це не позиція парламенту. Жодних виборів не може бути проведено зараз негайно. Парламент має свою позицію: реінтеграція за стандартами ООН - необхідна умова для проведення виборів", - сказав Лозинський у коментарі "Інтерфакс-Україна" в четвер, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що одна з обов'язкових умов проведення виборів в ОРДЛО - повернення тимчасово окупованої території в український інформаційно-культурний простір.

"Проведення виборів зараз - це легалізація терористів, це план Росії. Чому цей план озвучив Кравчук (голова делегації України в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук. - Ред.) - незрозуміло. Згідно з позицією депутатів із різних фракцій, яку ми обговорили (в кулуарах - ІФ), це не відповідає інтересам країни, і ми готові негайно викликати Кравчука на засідання комітету, щоб він відповідав за свої слова, тому що був Фокін, тепер Кравчук, і що загалом відбувається?" - сказав Лозинський.

На думку першого заступника голови комітету, озвучений Кравчуком план - це не та дорожня карта, щодо якої є консенсус усіх політичних сил парламенту.

За словами парламентарія, відповідальність за все, що каже Кравчук, має нести президент України, оскільки це його представники і вони мають комунікувати з парламентом і разом працювати над дорожньою картою для ТКГ. Лозинський також підкреслив, що в цьому питанні має лунати "чітко проукраїнська позиція", чого не спостерігається.

Також читайте: Кравчук розповів про підготовлений Україною "План спільних кроків" для ТКГ: Демілітаризація ОРДЛО на початку 2021 р., контроль кордону і місцеві вибори не пізніше 31 березня 2021 р.

Раніше українська делегація в ТКГ представила п'ять основних пунктів "Плану дій стосовно Донбасу". Також, за словами Леоніда Кравчука, цей план передбачає: демілітаризацію ОРДЛО на початку 2021 р., контроль кордону і місцеві вибори не пізніше 31 березня 2021 р.