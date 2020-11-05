УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13479 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України
4 000 18
вибори (6154) Зеленський (17376) Кравчук (545) Росія (47115) Донбас (21732) Тристороння контактна група (826) Лозинський Роман (34)

Здійснити підготовлений українською делегацією "План дій стосовно Донбасу" нереально. Це фантазія, - нардеп "Голосу" Лозинський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Здійснити підготовлений українською делегацією

Підготовлений українською стороною план спільних кроків для Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на сході України (ТКГ) здійснити нереально, вважає перший заступник глави парламентського комітету з питань організації державної влади Роман Лозинський (фракція "Голос").

"Здійснити цей план нереально, неможливо. Це його фантазія. Це не позиція парламенту. Жодних виборів не може бути проведено зараз негайно. Парламент має свою позицію: реінтеграція за стандартами ООН - необхідна умова для проведення виборів", - сказав Лозинський у коментарі "Інтерфакс-Україна" в четвер, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що одна з обов'язкових умов проведення виборів в ОРДЛО - повернення тимчасово окупованої території в український інформаційно-культурний простір.

"Проведення виборів зараз - це легалізація терористів, це план Росії. Чому цей план озвучив Кравчук (голова делегації України в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук. - Ред.) - незрозуміло. Згідно з позицією депутатів із різних фракцій, яку ми обговорили (в кулуарах - ІФ), це не відповідає інтересам країни, і ми готові негайно викликати Кравчука на засідання комітету, щоб він відповідав за свої слова, тому що був Фокін, тепер Кравчук, і що загалом відбувається?" - сказав Лозинський.

На думку першого заступника голови комітету, озвучений Кравчуком план - це не та дорожня карта, щодо якої є консенсус усіх політичних сил парламенту.

За словами парламентарія, відповідальність за все, що каже Кравчук, має нести президент України, оскільки це його представники і вони мають комунікувати з парламентом і разом працювати над дорожньою картою для ТКГ. Лозинський також підкреслив, що в цьому питанні має лунати "чітко проукраїнська позиція", чого не спостерігається.

Також читайте: Кравчук розповів про підготовлений Україною "План спільних кроків" для ТКГ: Демілітаризація ОРДЛО на початку 2021 р., контроль кордону і місцеві вибори не пізніше 31 березня 2021 р.

Раніше українська делегація в ТКГ представила п'ять основних пунктів "Плану дій стосовно Донбасу". Також, за словами Леоніда Кравчука, цей план передбачає: демілітаризацію ОРДЛО на початку 2021 р., контроль кордону і місцеві вибори не пізніше 31 березня 2021 р.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Все верно говорит а старого красножопого гея Красчука надо судить за измену!
показати весь коментар
05.11.2020 14:40
+9
Врач-сепаратистка в Больнице им.Мечникова в Днепре Симонова Елена Владиславовна.
С такими взглядами она несет угрозу лечащимся украинским военнослужащим!!!


Здійснити підготовлений українською делегацією "План дій стосовно Донбасу" нереально. Це фантазія, - нардеп "Голосу" Лозинський - Цензор.НЕТ 7844
показати весь коментар
05.11.2020 14:57
+5
"...и мы готовы немедленно вызвать Кравчука на заседание комитета, чтобы он отвечал за свои слова, потому что был Фокин, теперь Кравчук, и что в целом происходит?", - сказал Лозинский. Источник: https://censor.net/ru/n3229273

Ну так за чем дело стало?
показати весь коментар
05.11.2020 14:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все верно говорит а старого красножопого гея Красчука надо судить за измену!
показати весь коментар
05.11.2020 14:40 Відповісти
Марна справа: покаже довідку про неосудність.
показати весь коментар
05.11.2020 15:02 Відповісти
"...и мы готовы немедленно вызвать Кравчука на заседание комитета, чтобы он отвечал за свои слова, потому что был Фокин, теперь Кравчук, и что в целом происходит?", - сказал Лозинский. Источник: https://censor.net/ru/n3229273

Ну так за чем дело стало?
показати весь коментар
05.11.2020 14:40 Відповісти
Основна маса за дружбу з )(уйлокацапами,це пенси-совкодрочери та нащадки завезенки з мокшаОрди.
показати весь коментар
05.11.2020 14:45 Відповісти
Рада обсудите план ПОХОРОН КРАВЧУКА И ВЫЗОВИТЕ ЕГО ДАЙТЕ ЕМУ СИНИЛЬНОЙ КИСЛОТЫ И ЗАКОПАЙТЕ ЭТУ СТАРУЮ ДЕФЕКТИВНУЮ КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ГНИДОШКУ ПОРА С КРАВЧУКОМ ПРОВЕСТИ ДЕ- КОММУНИЗАЦИЮ СОЕДИНИВ С ДЕ КРАВЧУНИЗАЦИЕЙ...
показати весь коментар
05.11.2020 14:50 Відповісти
ну да, ещё яд на эту гниду тратить. Просто закопать
показати весь коментар
05.11.2020 15:22 Відповісти
Це не фантазія, це бред старого комуняки-маразматика, падлюки, яка пустила українців по світу з кравчучками у 91-94 роках.
показати весь коментар
05.11.2020 14:48 Відповісти
После того,как кравчук тусовал в мертвечуковском "НеТак" лет 15 назад вкупе с бойками,шуфричами,суркиснёй и прочей мразью,чего ещё ждать от старой калоши,кроме лажи? Или у людей память коротка?
показати весь коментар
05.11.2020 14:50 Відповісти
План действий по Донбассу что огурец в кармане штанов опытного ё......я. У Зеленского есть план "Б" по Донбассу, - Кравчук. Она-Россия -от огурца а вот тут то её с планом Б и ждали.
показати весь коментар
05.11.2020 14:57 Відповісти
Врач-сепаратистка в Больнице им.Мечникова в Днепре Симонова Елена Владиславовна.
С такими взглядами она несет угрозу лечащимся украинским военнослужащим!!!


Здійснити підготовлений українською делегацією "План дій стосовно Донбасу" нереально. Це фантазія, - нардеп "Голосу" Лозинський - Цензор.НЕТ 7844
показати весь коментар
05.11.2020 14:57 Відповісти
Уродов хватает везде!!!! Подобных врачиц вы найдете в любой точке Украины... поношенная совковая чувырла, которая думает, что с приходом рюзьке мира станет 20-летней молодухой... жалкие унылые тетки.....
показати весь коментар
05.11.2020 15:26 Відповісти
ЖАХ!!!
показати весь коментар
05.11.2020 18:28 Відповісти
ДЕБІЛ!... Або защітнік рускава міра...
показати весь коментар
05.11.2020 14:58 Відповісти
Если он высказывает позицию как официальное лицо,то почему молчит СБУ?Кравчук опытный приспособленец,то он никогда отсебятину в данном случаи нести не будет.Эту позицию,причём неоднократно, высказывали представители ОП.Удивительно молчание Казанского и второго,как представителей Длнбаса?Да как бы отрицательно не развивались события в переговорах,то гарантирую- Зеленский будет не причём.
показати весь коментар
05.11.2020 15:01 Відповісти
Вот хорошо быть украинским политиком

Здійснити підготовлений українською делегацією "План дій стосовно Донбасу" нереально. Це фантазія, - нардеп "Голосу" Лозинський - Цензор.НЕТ 3438

Например: до 31-го марта мы сварим суп из семи гиперлуп и построим мост от Броваров до Броваров, по кольцу, через весь мир, и это будет новый шёлковый, нет даже вельветовый путь, и экономика поднимется, потому что все будут платить за транзит и все врачи будут получать миллион долларов в день и два раза по морде, а всех умерших на Донбассе я воскрешу.

Потом проходит время, ничего не происходит.

И ты такой: НУ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ.

И стадо дебилов, по какой-то нелепой причине населяющее территорию моей страны, начинает орать: ЧЕГО ВЫ ТРАВИТЕ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА, ОН ЖЕ СТАРАЛСЯ!!!

И проголосуют за Пальчевского, раз Зеленский не справился, но старался, просто ему мешал Порошенко и законы гравитации и ****** эта таблица умножения, *****, ****, как же она *******, курва, с первого класса житья от неё нет, ни бюджет ни сходится, ни кислородных концентраторов не хватает, вот бы её взять и отменить, надо внести президентский закон на рассмотрение в верховную радугу.
Vladimir Zavgorodny
показати весь коментар
05.11.2020 15:04 Відповісти
От ******** моду взяли вкидають тему і дивляться як вийде - якщо помітили, то крайнього знаходять (а ми типа не при делах), не помітили - втиху впихують.
Лозинський, ти ж нібит то цілий депутат. Он ціоий зам голови комітету. Чому нічого не робите окрім заяв у пресі. Чи ваша "Голос" тільки й здатна голосити?.
показати весь коментар
05.11.2020 15:09 Відповісти
Та, боже ж мій, цей план оголосили, щоб ніколи!!! його не виконати!!!! Кацапи кричать, що Україна нічого не пропонує - запропонували, їжте, щоб повилазило... Тепер кацапи кричать, що цей план їм не подобається....
показати весь коментар
05.11.2020 15:23 Відповісти
А кого волнует его реальность?!
Нужно срАчно запустить план,отвести ВСУ (Но не рф!),и поехать навстречу.
Поручкаться/пофоткаться с фран. и нем. лидерами,позаглядьівать в "глаз" пукина и навещать лапши зеЛОХторату, для удержания булавьі и кресла - вот цель достойная потерпевшего кривоРагульного Янелоха!
показати весь коментар
05.11.2020 15:42 Відповісти
 
 