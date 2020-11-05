Адаптивный карантин очень хорошо себя оправдывает, - Шмыгаль
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Министерство здравоохранения работает над разными сценариями продления адаптивного карантина в условиях пандемии COVID-19, сценарии дальнейших противоэпидемиологических мер будут представлены в ближайшее время.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сегодня Министерство здравоохранения работает над разными сценариями продления адаптивного карантина. Анонсов делать не буду, потому что на самом деле прорабатываются разные варианты. Вчера были разговоры с французскими и немецкими эпидемиологами. Мы смотрим и ищем наилучшие практики", - отметил глава правительства.
По словам премьера, скорее всего, основой дальнейших противоэпидемиологических мер будет адаптивный карантин, а по какому именно сценарию, власти представят в ближайшее время на заседании правительства.
"Украинская экономика не должна страдать от тотального локдауна. Очень хорошо себя оправдывает наш адаптивный локальный карантин", - добавил Шмыгаль.
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"Уже не секрет, что до конца ноября мы можем получить 15 тыс. случаев заболевания COVID-19 в день, - Шмыгаль"
Их там двое?
"Адаптивный карантин очень хорошо себя оправдывает и уже до конца ноября мы можем получить 15 тыс. случаев заболевания COVID-19 в день"
Все действия правительства и министерства здравоохранения оказались провально не эффективными.
Вся "стратегия борьбы с COVID-19" - смесь дичайшего дилетантизма и откровенного грабежа бюджета.
"Адаптивный карантин очень хорошо себя оправдывает, - Шмыгаль"
"тотального локдауна"
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разошелся так и сыпет,треугольник будет выпит,будь он параллелепипед,будь он круг едрена вошь...--а вы о законе о мове - оно сейчас на какой вещает?
Стабильный рост *2 в месяц - а карантин с масками, оказуецца, очень помогает.
НЕМА НІЯКОГО КАРАНТИНУ.
ЦЕ ВСЕ ШИРМА ТЕАТРАЛЬНА
В коммунальный транспорт пускают в маске, пассажиры заходят, потом в салоне снимают маску вообще или открывают нос.
Кстате был в метро недавно - все в масках. Так что мне кажецца ктото нагнетает.
Было 4 000 сейчас 9 800.
Чего добивались?
Но уже заявили, что скоро добьются.
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