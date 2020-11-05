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Адаптивный карантин очень хорошо себя оправдывает, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Адаптивный карантин очень хорошо себя оправдывает, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Министерство здравоохранения работает над разными сценариями продления адаптивного карантина в условиях пандемии COVID-19, сценарии дальнейших противоэпидемиологических мер будут представлены в ближайшее время.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня Министерство здравоохранения работает над разными сценариями продления адаптивного карантина. Анонсов делать не буду, потому что на самом деле прорабатываются разные варианты. Вчера были разговоры с французскими и немецкими эпидемиологами. Мы смотрим и ищем наилучшие практики", - отметил глава правительства.

По словам премьера, скорее всего, основой дальнейших противоэпидемиологических мер будет адаптивный карантин, а по какому именно сценарию, власти представят в ближайшее время на заседании правительства.

"Украинская экономика не должна страдать от тотального локдауна. Очень хорошо себя оправдывает наш адаптивный локальный карантин", - добавил Шмыгаль.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
"Адаптивный карантин очень хорошо себя оправдывает, - Шмыгаль"

"Уже не секрет, что до конца ноября мы можем получить 15 тыс. случаев заболевания COVID-19 в день, - Шмыгаль"

Их там двое?
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05.11.2020 15:05
+4
опять чушь несет
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05.11.2020 15:12
+3
Украина пересекла черту 10 000 заболевших в день.
Все действия правительства и министерства здравоохранения оказались провально не эффективными.
Вся "стратегия борьбы с COVID-19" - смесь дичайшего дилетантизма и откровенного грабежа бюджета.


Адаптивный карантин очень хорошо себя оправдывает, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5487 "Адаптивный карантин очень хорошо себя оправдывает, - Шмыгаль"
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05.11.2020 15:13
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"Адаптивный карантин очень хорошо себя оправдывает, - Шмыгаль"

"Уже не секрет, что до конца ноября мы можем получить 15 тыс. случаев заболевания COVID-19 в день, - Шмыгаль"

Их там двое?
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05.11.2020 15:05 Ответить
Ну так все правильно!
"Адаптивный карантин очень хорошо себя оправдывает и уже до конца ноября мы можем получить 15 тыс. случаев заболевания COVID-19 в день"
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05.11.2020 15:07 Ответить
Не дивуйтеся, то не когнітивний дисонанс у чоловіка, то просто вроджений зелений цинізм
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05.11.2020 15:08 Ответить
Украина пересекла черту 10 000 заболевших в день.
Все действия правительства и министерства здравоохранения оказались провально не эффективными.
Вся "стратегия борьбы с COVID-19" - смесь дичайшего дилетантизма и откровенного грабежа бюджета.


Адаптивный карантин очень хорошо себя оправдывает, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5487 "Адаптивный карантин очень хорошо себя оправдывает, - Шмыгаль"
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05.11.2020 15:13 Ответить
какая разница, сколько, они оба - дебилы!
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05.11.2020 15:46 Ответить
Уменьшение поголовья скота себя очень хорошо оправдывает.
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05.11.2020 15:07 Ответить
Чи не пора відкрити сафарі на зелену гидоту?
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05.11.2020 15:12 Ответить
Та да! Ми вже давно зрозуміли, що ви, зелена влада, чудово адаптувалися! Особливо по декларація видно. Тму і була спроба їх закрити. У вигляді комедії для дурнів.
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05.11.2020 15:07 Ответить
у него видать уже крыша поехала, очень оправдывает, каждый день всё больше и больше.
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05.11.2020 15:09 Ответить
Жадьоба особливого виду: хворих більше! ще більше! і ще більше!!!
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05.11.2020 15:13 Ответить
"адаптивный локальный карантин"
"тотального локдауна"

----

разошелся так и сыпет,треугольник будет выпит,будь он параллелепипед,будь он круг едрена вошь...--а вы о законе о мове - оно сейчас на какой вещает?
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05.11.2020 15:12 Ответить
опять чушь несет
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05.11.2020 15:12 Ответить
Ржу
Стабильный рост *2 в месяц - а карантин с масками, оказуецца, очень помогает.
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05.11.2020 15:19 Ответить
Оправдывает? Рост каждый день на 500-1000 человек - и это называется "оправдывает?
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05.11.2020 15:20 Ответить
ДОСИТЬ БРЕХАТИ!
НЕМА НІЯКОГО КАРАНТИНУ.
ЦЕ ВСЕ ШИРМА ТЕАТРАЛЬНА
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05.11.2020 15:31 Ответить
Транспорт в Одессе ходит битком набитый, 80% пассажиров без масок. Они же тот вирус не видят, значит его нет. В Одессе никакого карантина нет!
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05.11.2020 15:31 Ответить
В Киеве точно так, маршрутки забиты, маски по желанию, хош одевай хош не одевай.
В коммунальный транспорт пускают в маске, пассажиры заходят, потом в салоне снимают маску вообще или открывают нос.
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05.11.2020 15:42 Ответить
И чо?
Кстате был в метро недавно - все в масках. Так что мне кажецца ктото нагнетает.
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05.11.2020 15:48 Ответить
очень хорошо себя оправдывает
Адаптивний карантин дуже добре себе виправдовує, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4219
Было 4 000 сейчас 9 800.
Чего добивались?
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05.11.2020 15:39 Ответить
может добивались 15000, но не добились...
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05.11.2020 15:47 Ответить
Через три недели добьются.
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05.11.2020 15:55 Ответить
Пока.
Но уже заявили, что скоро добьются.
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05.11.2020 17:27 Ответить
Адаптивний карантин дуже добре себе виправдовує, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8309

...
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05.11.2020 19:14 Ответить
 
 