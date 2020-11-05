Адаптивний карантин дуже добре себе виправдовує, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Міністерство охорони здоров'я працює над різними сценаріями продовження адаптивного карантину в умовах пандемії COVID-19, сценарії подальших протиепідеміологічних заходів будуть представлені найближчим часом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні Міністерство охорони здоров'я працює над різними сценаріями продовження адаптивного карантину. Анонсів робити не буду, тому що насправді опрацьовуються різні варіанти. Вчора були розмови з французькими і німецькими епідеміологами. Ми дивимося і шукаємо найкращі практики", - зазначив глава уряду.

За словами прем'єра, швидше за все, основою подальших протиепідеміологічних заходів буде адаптивний карантин, а з якого саме сценарієм, влада представить найближчим часом на засіданні уряду.

Також читайте: У Київській області ще шість лікарень підготують до прийому хворих на COVID-19, - ОДА. ПЕРЕЛІК

"Українська економіка не повинна страждати від тотального локдауну. Дуже добре себе виправдовує наш адаптивний локальний карантин", - додав Шмигаль.