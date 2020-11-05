Адаптивний карантин дуже добре себе виправдовує, - Шмигаль
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Міністерство охорони здоров'я працює над різними сценаріями продовження адаптивного карантину в умовах пандемії COVID-19, сценарії подальших протиепідеміологічних заходів будуть представлені найближчим часом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні Міністерство охорони здоров'я працює над різними сценаріями продовження адаптивного карантину. Анонсів робити не буду, тому що насправді опрацьовуються різні варіанти. Вчора були розмови з французькими і німецькими епідеміологами. Ми дивимося і шукаємо найкращі практики", - зазначив глава уряду.
За словами прем'єра, швидше за все, основою подальших протиепідеміологічних заходів буде адаптивний карантин, а з якого саме сценарієм, влада представить найближчим часом на засіданні уряду.
"Українська економіка не повинна страждати від тотального локдауну. Дуже добре себе виправдовує наш адаптивний локальний карантин", - додав Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
"Уже не секрет, что до конца ноября мы можем получить 15 тыс. случаев заболевания COVID-19 в день, - Шмыгаль"
Их там двое?
"Адаптивный карантин очень хорошо себя оправдывает и уже до конца ноября мы можем получить 15 тыс. случаев заболевания COVID-19 в день"
Все действия правительства и министерства здравоохранения оказались провально не эффективными.
Вся "стратегия борьбы с COVID-19" - смесь дичайшего дилетантизма и откровенного грабежа бюджета.
"Адаптивный карантин очень хорошо себя оправдывает, - Шмыгаль"
"тотального локдауна"
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разошелся так и сыпет,треугольник будет выпит,будь он параллелепипед,будь он круг едрена вошь...--а вы о законе о мове - оно сейчас на какой вещает?
Стабильный рост *2 в месяц - а карантин с масками, оказуецца, очень помогает.
НЕМА НІЯКОГО КАРАНТИНУ.
ЦЕ ВСЕ ШИРМА ТЕАТРАЛЬНА
В коммунальный транспорт пускают в маске, пассажиры заходят, потом в салоне снимают маску вообще или открывают нос.
Кстате был в метро недавно - все в масках. Так что мне кажецца ктото нагнетает.
Было 4 000 сейчас 9 800.
Чего добивались?
Но уже заявили, что скоро добьются.
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