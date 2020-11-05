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Адаптивний карантин дуже добре себе виправдовує, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Адаптивний карантин дуже добре себе виправдовує, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Міністерство охорони здоров'я працює над різними сценаріями продовження адаптивного карантину в умовах пандемії COVID-19, сценарії подальших протиепідеміологічних заходів будуть представлені найближчим часом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні Міністерство охорони здоров'я працює над різними сценаріями продовження адаптивного карантину. Анонсів робити не буду, тому що насправді опрацьовуються різні варіанти. Вчора були розмови з французькими і німецькими епідеміологами. Ми дивимося і шукаємо найкращі практики", - зазначив глава уряду.

За словами прем'єра, швидше за все, основою подальших протиепідеміологічних заходів буде адаптивний карантин, а з якого саме сценарієм, влада представить найближчим часом на засіданні уряду.

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"Українська економіка не повинна страждати від тотального локдауну. Дуже добре себе виправдовує наш адаптивний локальний карантин", - додав Шмигаль.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
"Адаптивный карантин очень хорошо себя оправдывает, - Шмыгаль"

"Уже не секрет, что до конца ноября мы можем получить 15 тыс. случаев заболевания COVID-19 в день, - Шмыгаль"

Их там двое?
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05.11.2020 15:05
+4
опять чушь несет
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05.11.2020 15:12
+3
Украина пересекла черту 10 000 заболевших в день.
Все действия правительства и министерства здравоохранения оказались провально не эффективными.
Вся "стратегия борьбы с COVID-19" - смесь дичайшего дилетантизма и откровенного грабежа бюджета.


Адаптивный карантин очень хорошо себя оправдывает, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5487 "Адаптивный карантин очень хорошо себя оправдывает, - Шмыгаль"
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05.11.2020 15:13
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"Адаптивный карантин очень хорошо себя оправдывает, - Шмыгаль"

"Уже не секрет, что до конца ноября мы можем получить 15 тыс. случаев заболевания COVID-19 в день, - Шмыгаль"

Их там двое?
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05.11.2020 15:05 Відповісти
Ну так все правильно!
"Адаптивный карантин очень хорошо себя оправдывает и уже до конца ноября мы можем получить 15 тыс. случаев заболевания COVID-19 в день"
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05.11.2020 15:07 Відповісти
Не дивуйтеся, то не когнітивний дисонанс у чоловіка, то просто вроджений зелений цинізм
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05.11.2020 15:08 Відповісти
Украина пересекла черту 10 000 заболевших в день.
Все действия правительства и министерства здравоохранения оказались провально не эффективными.
Вся "стратегия борьбы с COVID-19" - смесь дичайшего дилетантизма и откровенного грабежа бюджета.


Адаптивный карантин очень хорошо себя оправдывает, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5487 "Адаптивный карантин очень хорошо себя оправдывает, - Шмыгаль"
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05.11.2020 15:13 Відповісти
какая разница, сколько, они оба - дебилы!
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05.11.2020 15:46 Відповісти
Уменьшение поголовья скота себя очень хорошо оправдывает.
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05.11.2020 15:07 Відповісти
Чи не пора відкрити сафарі на зелену гидоту?
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05.11.2020 15:12 Відповісти
Та да! Ми вже давно зрозуміли, що ви, зелена влада, чудово адаптувалися! Особливо по декларація видно. Тму і була спроба їх закрити. У вигляді комедії для дурнів.
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05.11.2020 15:07 Відповісти
у него видать уже крыша поехала, очень оправдывает, каждый день всё больше и больше.
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05.11.2020 15:09 Відповісти
Жадьоба особливого виду: хворих більше! ще більше! і ще більше!!!
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05.11.2020 15:13 Відповісти
"адаптивный локальный карантин"
"тотального локдауна"

----

разошелся так и сыпет,треугольник будет выпит,будь он параллелепипед,будь он круг едрена вошь...--а вы о законе о мове - оно сейчас на какой вещает?
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05.11.2020 15:12 Відповісти
опять чушь несет
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05.11.2020 15:12 Відповісти
Ржу
Стабильный рост *2 в месяц - а карантин с масками, оказуецца, очень помогает.
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05.11.2020 15:19 Відповісти
Оправдывает? Рост каждый день на 500-1000 человек - и это называется "оправдывает?
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05.11.2020 15:20 Відповісти
ДОСИТЬ БРЕХАТИ!
НЕМА НІЯКОГО КАРАНТИНУ.
ЦЕ ВСЕ ШИРМА ТЕАТРАЛЬНА
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05.11.2020 15:31 Відповісти
Транспорт в Одессе ходит битком набитый, 80% пассажиров без масок. Они же тот вирус не видят, значит его нет. В Одессе никакого карантина нет!
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05.11.2020 15:31 Відповісти
В Киеве точно так, маршрутки забиты, маски по желанию, хош одевай хош не одевай.
В коммунальный транспорт пускают в маске, пассажиры заходят, потом в салоне снимают маску вообще или открывают нос.
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05.11.2020 15:42 Відповісти
И чо?
Кстате был в метро недавно - все в масках. Так что мне кажецца ктото нагнетает.
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05.11.2020 15:48 Відповісти
очень хорошо себя оправдывает
Адаптивний карантин дуже добре себе виправдовує, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4219
Было 4 000 сейчас 9 800.
Чего добивались?
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05.11.2020 15:39 Відповісти
может добивались 15000, но не добились...
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05.11.2020 15:47 Відповісти
Через три недели добьются.
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05.11.2020 15:55 Відповісти
Пока.
Но уже заявили, что скоро добьются.
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05.11.2020 17:27 Відповісти
Адаптивний карантин дуже добре себе виправдовує, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8309

...
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05.11.2020 19:14 Відповісти
 
 