Рисков для существенной девальвации гривни до конца года нет, - Марченко
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Министр финансов Сергей Марченко не видит рисков существенной девальвации гривны до конца года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"Для Минфина курс гривны к доллару США является исключительно техническим показателем, который используется для расчетов бюджетных показателей. У меня нет страхов относительно колебаний обменного курса гривни к доллару США и я не вижу рисков существенной девальвации до конца года. Нет и фундаментальных макроэкономических факторов на этот счет. Но опять же, учитывая трудно предсказуемый глобальный эффект для экономики в результате распространения пандемии COVID-19, прогнозировать значения высоковолатильных показателей достаточно сложно", - отметил глава Минфина.
По словам Марченко, курсовая динамика, кроме непосредственно монетарной политики, формируется под действием ряда внешних и внутренних факторов, как фундаментальных, так и ситуативных.
"При этом в соответствии с положениями действующего законодательства, ответственным за валютно-курсовую политику является Нацбанк, который не противодействует фундаментальным рыночным факторам, а лишь сглаживает чрезмерные курсовые колебания и обеспечивает поддержание ценовой стабильности", - подытожил министр.
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1.1.1. = 111 гр. за 1 $.
Нумерология такая, ЗЕленяя.
Хоча...
Отношения с кредлиторами испорчены.
Инвестиций нет.
Денег в казначействе хватит на неделю.
Отдавать дохрена долгов.
Одалживать не у кого.
Ну никаких причин для девальвации гривны.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
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- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись, выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!... -пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое…
(с) Михаил Жванецкий