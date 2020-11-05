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гривня (1847) курс (2089) Минфин (1541) Марченко Сергей (279)

Рисков для существенной девальвации гривни до конца года нет, - Марченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Рисков для существенной девальвации гривни до конца года нет, - Марченко

Министр финансов Сергей Марченко не видит рисков существенной девальвации гривны до конца года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Для Минфина курс гривны к доллару США является исключительно техническим показателем, который используется для расчетов бюджетных показателей. У меня нет страхов относительно колебаний обменного курса гривни к доллару США и я не вижу рисков существенной девальвации до конца года. Нет и фундаментальных макроэкономических факторов на этот счет. Но опять же, учитывая трудно предсказуемый глобальный эффект для экономики в результате распространения пандемии COVID-19, прогнозировать значения высоковолатильных показателей достаточно сложно", - отметил глава Минфина.

По словам Марченко, курсовая динамика, кроме непосредственно монетарной политики, формируется под действием ряда внешних и внутренних факторов, как фундаментальных, так и ситуативных.

"При этом в соответствии с положениями действующего законодательства, ответственным за валютно-курсовую политику является Нацбанк, который не противодействует фундаментальным рыночным факторам, а лишь сглаживает чрезмерные курсовые колебания и обеспечивает поддержание ценовой стабильности", - подытожил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракция "Голос" инициирует встречу с министром финансов Марченко относительно дыры в бюджете

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Рисков для существенной девальвации гривни до конца года нет, - Марченко - Цензор.НЕТ 4069
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05.11.2020 16:56
+6
Экономика и промпроизводство за 1,5 года убиты.
Отношения с кредлиторами испорчены.
Инвестиций нет.
Денег в казначействе хватит на неделю.
Отдавать дохрена долгов.
Одалживать не у кого.

Ну никаких причин для девальвации гривны. Рисков для существенной девальвации гривни до конца года нет, - Марченко - Цензор.НЕТ 131
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05.11.2020 17:00
+4
Верю сразу и во веки веков, аминь!
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05.11.2020 16:55
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Верю сразу и во веки веков, аминь!
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05.11.2020 16:55 Ответить
А с 01.01.21 начнутся чудеса.
1.1.1. = 111 гр. за 1 $.
Нумерология такая, ЗЕленяя.
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05.11.2020 16:56 Ответить
Та то на *********...
Хоча...
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05.11.2020 16:58 Ответить
Рисков для существенной девальвации гривни до конца года нет, - Марченко - Цензор.НЕТ 4069
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05.11.2020 16:56 Ответить
Схоже, що треба хутко бігти до обмінника...
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05.11.2020 16:57 Ответить
Вже можна не бігти... Тільки заморишся... Рисков для существенной девальвации гривни до конца года нет, - Марченко - Цензор.НЕТ 197
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05.11.2020 17:00 Ответить
Я уже сбегал сёдня
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05.11.2020 17:01 Ответить
ЗВР вистачить?
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05.11.2020 16:57 Ответить
Вистачить... Бубачці...
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05.11.2020 16:59 Ответить
Макулотури достатньо.
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05.11.2020 17:01 Ответить
значит риск есть
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05.11.2020 16:59 Ответить
Экономика и промпроизводство за 1,5 года убиты.
Отношения с кредлиторами испорчены.
Инвестиций нет.
Денег в казначействе хватит на неделю.
Отдавать дохрена долгов.
Одалживать не у кого.

Ну никаких причин для девальвации гривны. Рисков для существенной девальвации гривни до конца года нет, - Марченко - Цензор.НЕТ 131
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05.11.2020 17:00 Ответить
Помню как раз перед тем как рубель загнулся на 60% читал из параши о "высоковолатильных показателях". И то, что он никогла и никак не девальвируетЪ Рисков для существенной девальвации гривни до конца года нет, - Марченко - Цензор.НЕТ 6272
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05.11.2020 17:02 Ответить
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.

Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:

- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.

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- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:

- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!

- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись, выпалил Министр Строительства.

- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.

- Мама!... -пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое…

(с) Михаил Жванецкий
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05.11.2020 17:02 Ответить
Рисков для существенной девальвации гривни до конца года нет, - Марченко - Цензор.НЕТ 5737
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05.11.2020 17:12 Ответить
Це точно про зелену владу.
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05.11.2020 17:24 Ответить
Всё хорошо, прекрасная маркиза./Главный бюджет страны с "дырой" в 300 млрд 14.04.2020 /Большинство стран мира увеличивают дефицит бюджета, Украина не может быть "белой вороной" на их фоне, - Марченко.Т.е. дыре-рости.
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05.11.2020 17:03 Ответить
Зрозуміло з нового року нові курси. Цікаво будуть додавати нулі справа чи в ступінь возводити стануть ?
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05.11.2020 17:11 Ответить
Я бы на твоем месте, Сережа, переживал бы за микроэкономические показатели.
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05.11.2020 17:29 Ответить
Не, ну если будете кидать в топку золотовалютные резервы для поддержания курса, как вчера и сегодня то курс удержать можно. Только после Нового года будет Жопа с большой буквы.
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05.11.2020 17:31 Ответить
У нас такая традиция: Если власть сказала "гривна будет стабильной", нужно быстро всё "сливать".
Рисков для существенной девальвации гривни до конца года нет, - Марченко - Цензор.НЕТ 2033
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05.11.2020 17:37 Ответить
Отлично, через месяц можно будат сдать по 35
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05.11.2020 18:18 Ответить
значит пора забирать деньги из банка
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05.11.2020 18:54 Ответить
Перевести на нормальное толкование .значит полная задница
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05.11.2020 19:02 Ответить
 
 