Рисков для существенной девальвации гривни до конца года нет, - Марченко

Министр финансов Сергей Марченко не видит рисков существенной девальвации гривны до конца года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Для Минфина курс гривны к доллару США является исключительно техническим показателем, который используется для расчетов бюджетных показателей. У меня нет страхов относительно колебаний обменного курса гривни к доллару США и я не вижу рисков существенной девальвации до конца года. Нет и фундаментальных макроэкономических факторов на этот счет. Но опять же, учитывая трудно предсказуемый глобальный эффект для экономики в результате распространения пандемии COVID-19, прогнозировать значения высоковолатильных показателей достаточно сложно", - отметил глава Минфина.

По словам Марченко, курсовая динамика, кроме непосредственно монетарной политики, формируется под действием ряда внешних и внутренних факторов, как фундаментальных, так и ситуативных.

"При этом в соответствии с положениями действующего законодательства, ответственным за валютно-курсовую политику является Нацбанк, который не противодействует фундаментальным рыночным факторам, а лишь сглаживает чрезмерные курсовые колебания и обеспечивает поддержание ценовой стабильности", - подытожил министр.

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