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Ризиків для суттєвої девальвації гривні до кінця року немає, - Марченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Ризиків для суттєвої девальвації гривні до кінця року немає, - Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко не бачить ризиків суттєвої девальвації гривні до кінця року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

"Для Мінфіну курс гривні до долара США є виключно технічним показником, який використовується для розрахунків бюджетних показників. У мене немає страхів щодо коливань обмінного курсу гривні до долару США і я не бачу ризиків суттєвої девальвації до кінця року. Немає й фундаментальних макроекономічних чинників щодо цього. Але знову ж таки, з огляду на важко передбачуваний глобальний ефект для економіки внаслідок поширення пандемії covid-19, прогнозувати значення високоволатильних показників доволі складно", - зазначив глава Мінфіну.

За словами Марченка, курсова динаміка, крім безпосередньо монетарної політики, формується під впливом низки зовнішніх і внутрішніх факторів, як фундаментальних, так і ситуативних.

"При цьому, відповідно до положень чинного законодавства, відповідальним за валютно-курсову політику є Нацбанк, який не протидіє фундаментальним ринковим чинникам, а лише згладжує надмірні курсові коливання та забезпечує підтримку цінової стабільності", - підсумував міністр.

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Топ коментарі
+8
Рисков для существенной девальвации гривни до конца года нет, - Марченко - Цензор.НЕТ 4069
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05.11.2020 16:56
+6
Экономика и промпроизводство за 1,5 года убиты.
Отношения с кредлиторами испорчены.
Инвестиций нет.
Денег в казначействе хватит на неделю.
Отдавать дохрена долгов.
Одалживать не у кого.

Ну никаких причин для девальвации гривны. Рисков для существенной девальвации гривни до конца года нет, - Марченко - Цензор.НЕТ 131
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05.11.2020 17:00
+4
Верю сразу и во веки веков, аминь!
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05.11.2020 16:55
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Верю сразу и во веки веков, аминь!
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05.11.2020 16:55 Відповісти
А с 01.01.21 начнутся чудеса.
1.1.1. = 111 гр. за 1 $.
Нумерология такая, ЗЕленяя.
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05.11.2020 16:56 Відповісти
Та то на *********...
Хоча...
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05.11.2020 16:58 Відповісти
Рисков для существенной девальвации гривни до конца года нет, - Марченко - Цензор.НЕТ 4069
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05.11.2020 16:56 Відповісти
Схоже, що треба хутко бігти до обмінника...
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05.11.2020 16:57 Відповісти
Вже можна не бігти... Тільки заморишся... Рисков для существенной девальвации гривни до конца года нет, - Марченко - Цензор.НЕТ 197
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05.11.2020 17:00 Відповісти
Я уже сбегал сёдня
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05.11.2020 17:01 Відповісти
ЗВР вистачить?
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05.11.2020 16:57 Відповісти
Вистачить... Бубачці...
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05.11.2020 16:59 Відповісти
Макулотури достатньо.
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05.11.2020 17:01 Відповісти
значит риск есть
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05.11.2020 16:59 Відповісти
Экономика и промпроизводство за 1,5 года убиты.
Отношения с кредлиторами испорчены.
Инвестиций нет.
Денег в казначействе хватит на неделю.
Отдавать дохрена долгов.
Одалживать не у кого.

Ну никаких причин для девальвации гривны. Рисков для существенной девальвации гривни до конца года нет, - Марченко - Цензор.НЕТ 131
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05.11.2020 17:00 Відповісти
Помню как раз перед тем как рубель загнулся на 60% читал из параши о "высоковолатильных показателях". И то, что он никогла и никак не девальвируетЪ Рисков для существенной девальвации гривни до конца года нет, - Марченко - Цензор.НЕТ 6272
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05.11.2020 17:02 Відповісти
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.

Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:

- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.

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- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:

- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!

- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись, выпалил Министр Строительства.

- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.

- Мама!... -пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое…

(с) Михаил Жванецкий
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05.11.2020 17:02 Відповісти
Рисков для существенной девальвации гривни до конца года нет, - Марченко - Цензор.НЕТ 5737
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05.11.2020 17:12 Відповісти
Це точно про зелену владу.
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05.11.2020 17:24 Відповісти
Всё хорошо, прекрасная маркиза./Главный бюджет страны с "дырой" в 300 млрд 14.04.2020 /Большинство стран мира увеличивают дефицит бюджета, Украина не может быть "белой вороной" на их фоне, - Марченко.Т.е. дыре-рости.
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05.11.2020 17:03 Відповісти
Зрозуміло з нового року нові курси. Цікаво будуть додавати нулі справа чи в ступінь возводити стануть ?
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05.11.2020 17:11 Відповісти
Я бы на твоем месте, Сережа, переживал бы за микроэкономические показатели.
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05.11.2020 17:29 Відповісти
Не, ну если будете кидать в топку золотовалютные резервы для поддержания курса, как вчера и сегодня то курс удержать можно. Только после Нового года будет Жопа с большой буквы.
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05.11.2020 17:31 Відповісти
У нас такая традиция: Если власть сказала "гривна будет стабильной", нужно быстро всё "сливать".
Рисков для существенной девальвации гривни до конца года нет, - Марченко - Цензор.НЕТ 2033
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05.11.2020 17:37 Відповісти
Отлично, через месяц можно будат сдать по 35
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05.11.2020 18:18 Відповісти
значит пора забирать деньги из банка
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05.11.2020 18:54 Відповісти
Перевести на нормальное толкование .значит полная задница
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05.11.2020 19:02 Відповісти
 
 