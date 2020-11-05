Ризиків для суттєвої девальвації гривні до кінця року немає, - Марченко
Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка
Міністр фінансів Сергій Марченко не бачить ризиків суттєвої девальвації гривні до кінця року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.
"Для Мінфіну курс гривні до долара США є виключно технічним показником, який використовується для розрахунків бюджетних показників. У мене немає страхів щодо коливань обмінного курсу гривні до долару США і я не бачу ризиків суттєвої девальвації до кінця року. Немає й фундаментальних макроекономічних чинників щодо цього. Але знову ж таки, з огляду на важко передбачуваний глобальний ефект для економіки внаслідок поширення пандемії covid-19, прогнозувати значення високоволатильних показників доволі складно", - зазначив глава Мінфіну.
За словами Марченка, курсова динаміка, крім безпосередньо монетарної політики, формується під впливом низки зовнішніх і внутрішніх факторів, як фундаментальних, так і ситуативних.
"При цьому, відповідно до положень чинного законодавства, відповідальним за валютно-курсову політику є Нацбанк, який не протидіє фундаментальним ринковим чинникам, а лише згладжує надмірні курсові коливання та забезпечує підтримку цінової стабільності", - підсумував міністр.
Будь ласка, зачекайте...
1.1.1. = 111 гр. за 1 $.
Нумерология такая, ЗЕленяя.
Хоча...
Отношения с кредлиторами испорчены.
Инвестиций нет.
Денег в казначействе хватит на неделю.
Отдавать дохрена долгов.
Одалживать не у кого.
Ну никаких причин для девальвации гривны.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
Читайте также: Россию ждет грандиозный обвал экономики и затяжной кризис. Прогноз финансового аналитика
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись, выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!... -пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое…
(с) Михаил Жванецкий