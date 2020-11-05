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Провести саммит лидеров "нормандской четверки" реально в ноябре-декабре, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Провести саммит лидеров

Саммит лидеров "нормандской четверки" реально провести в ближайшие два месяца. На его сроки не влияют новые инициативы сторон по урегулированию на Донбассе.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, украинский план действий по мирному урегулированию не мешает в этом году все-таки провести в Берлине саммит лидеров нормандского формата.

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"Чтобы они могли сверить часы и обсудить, что исполнено со времен Парижа, а что нет и почему. Мы считаем, что провести саммит реально в ноябре-декабре", - отметил Резников.
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Как говорит наш дорогой шеф, в нашем деле главное - этот самый, реализмь.
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05.11.2020 17:05 Ответить
А если в Кремле, скажут чтобы Зеленский закукарел, чтобы провести самит, вы согласитесь?
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05.11.2020 17:42 Ответить
Кремль будет против , придется нагибать. Не в первьій раз , перед Парижским саммитом бьіла аналогичная ситуация. Все зависит от позиции Германии и Франции.
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05.11.2020 17:54 Ответить
Кто будет нагибать Кремль? Это путин ещё 20 раз шмарклю нагнёт, до самита.
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05.11.2020 21:31 Ответить
На хера він бреше,ніякого саміта не планується.
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05.11.2020 19:35 Ответить
 
 