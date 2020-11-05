Провести саммит лидеров "нормандской четверки" реально в ноябре-декабре, - Резников
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Саммит лидеров "нормандской четверки" реально провести в ближайшие два месяца. На его сроки не влияют новые инициативы сторон по урегулированию на Донбассе.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, украинский план действий по мирному урегулированию не мешает в этом году все-таки провести в Берлине саммит лидеров нормандского формата.
"Чтобы они могли сверить часы и обсудить, что исполнено со времен Парижа, а что нет и почему. Мы считаем, что провести саммит реально в ноябре-декабре", - отметил Резников.
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