Провести саміт лідерів "нормандської четвірки" реально в листопаді-грудні, - Резніков
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Самміт лідерів "нормандської четвірки" реально провести в найближчі два місяці. На його терміни не впливають нові ініціативи сторін із врегулювання на Донбасі.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, український план дій щодо мирного врегулювання не заважає цього року все-таки провести в Берліні саміт лідерів нормандського формату.
"Щоб вони могли звірити годинники та обговорити, що виконано з часів Парижа, а що ні і чому. Ми вважаємо, що провести саміт реально в листопаді-грудні", - зазначив Резніков.
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