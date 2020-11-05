УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12454 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України
702 5
перемовини (2482) саміт (602) нормандська четвірка (1523) Резніков (1385)

Провести саміт лідерів "нормандської четвірки" реально в листопаді-грудні, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Провести саміт лідерів

Самміт лідерів "нормандської четвірки" реально провести в найближчі два місяці. На його терміни не впливають нові ініціативи сторін із врегулювання на Донбасі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, український план дій щодо мирного врегулювання не заважає цього року все-таки провести в Берліні саміт лідерів нормандського формату.

"Щоб вони могли звірити годинники та обговорити, що виконано з часів Парижа, а що ні і чому. Ми вважаємо, що провести саміт реально в листопаді-грудні", - зазначив Резніков.

Читайте також: Україна вдячна Німеччині за постійну позицію в рамках "нормандського формату", - Разумков
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как говорит наш дорогой шеф, в нашем деле главное - этот самый, реализмь.
показати весь коментар
05.11.2020 17:05 Відповісти
А если в Кремле, скажут чтобы Зеленский закукарел, чтобы провести самит, вы согласитесь?
показати весь коментар
05.11.2020 17:42 Відповісти
Кремль будет против , придется нагибать. Не в первьій раз , перед Парижским саммитом бьіла аналогичная ситуация. Все зависит от позиции Германии и Франции.
показати весь коментар
05.11.2020 17:54 Відповісти
Кто будет нагибать Кремль? Это путин ещё 20 раз шмарклю нагнёт, до самита.
показати весь коментар
05.11.2020 21:31 Відповісти
На хера він бреше,ніякого саміта не планується.
показати весь коментар
05.11.2020 19:35 Відповісти
 
 