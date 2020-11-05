Венгрия ввела ограничения на въезд из Украины
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Венгрии из-за комендантского часа с 01:00 до 06:00 (по киевскому времени) в связи с пандемией коронавируса будут действовать дополнительные ограничения на въезд.
Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.
"Согласно информации, предоставленной венгерскими пограничниками, на территории Венгрии с 01:00 до 06:00 (по киевскому времени) введен комендантский час, поэтому будут действовать ограничения на границе", - говорится в сообщении.
В это время въезд на территорию страны позволят тем, кто едет в место постоянного, временного проживания или места работы на территории Венгрии; с целью трудоустройства при наличии соответствующих документов; в место временного пребывания, которое подтверждается бронированием в гостинице.
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Ограничения не распространяются на водителей грузового автотранспорта, осуществляющих международные перевозки, и лиц, следующих транзитом через территорию Венгрии.
Такие лица обязательно должны иметь документы, которые подтверждают транзитный характер поездки: разрешение на постоянное или временное проживание в стране назначения, разрешение на трудоустройство, бронирование гостиницы и тому подобное.
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Пожалуйста, подождите...
Только ненависть и хамство.
Я их не уважаю, но может.... пошли они (Куда?)
Там вы даже язык не поймешь, как нам препод грил. - "хвиртка" это по-нашему, а там? - такое слово шо я бы даже православным под пытками стал, но не запомнил бы.
Он старый диванный солдат.
Просто там на ЗК они как бы "между всеми", если говорить о наших то. Хотя, там "Эдельвейсы" расположены, так что Сиярто знает шо это = всей вергерской армии(гордится).
Но я х.з., хотят в Венгрию - да и пусть, нам оно надо? Втооре Косово?
Тем более Москаль высрал шо там - "если неходишь бесноваться в цырковь - смотрят как на дикаря". Я бы их послал подальше. Лучше имиеть страну пусть бедную, но единую.
Чем по 5 бригад отправлять. И так хватает - плюс т.н. "бацька" с норда.
Не говоря уже про прикол с пожаром в .... Магнитогорске кажись - даже Киселев его попробовал обосрать(это реально). Чет пранков не выкладывает, надо куда-то там в Патреон или куда идти то но там бабло(за вами следят)
Кандидат від демократів, віцепрезидент Джо Байден отримав найбільшу кількість голосів на виборах у США за всю історію, побивши рекорд колишнього президента Обами в 2008 році.
Так, станом на четвер Байден отримав понад 72 мільйони голосів, передає FOX News.
Як повідомляється, Дональд Трамп має приблизно 68,7 мільйонів голосів і, ймовірно, ще може побити рекорд Обами (69 498 516 голосів).
Безвиза уже наелись... и клубники тоже.
Roman Davydenko@RomanDmitrich
Трішки сумних новин вам.
В Баренцовому морі, рузька гіпєрзвуковая, нєімєющая аналогов в мірє ракета, попала в свій есмінець.
"В то же время въезд на территорию страны разрешён тем, кто едет в место постоянного, временного проживания или места работы на территории Венгрии; с целью трудоустройства при наличии соответствующих документов; в место временного пребывания".
Для Закарпатья тоже?