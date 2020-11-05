"Венгрия ввела ограничения на въезд из Украины".

В Венгрии из-за комендантского часа с 01:00 до 06:00 (по киевскому времени) в связи с пандемией коронавируса будут действовать дополнительные ограничения на въезд.

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно информации, предоставленной венгерскими пограничниками, на территории Венгрии с 01:00 до 06:00 (по киевскому времени) введен комендантский час, поэтому будут действовать ограничения на границе", - говорится в сообщении.

В это время въезд на территорию страны позволят тем, кто едет в место постоянного, временного проживания или места работы на территории Венгрии; с целью трудоустройства при наличии соответствующих документов; в место временного пребывания, которое подтверждается бронированием в гостинице.

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Ограничения не распространяются на водителей грузового автотранспорта, осуществляющих международные перевозки, и лиц, следующих транзитом через территорию Венгрии.

Такие лица обязательно должны иметь документы, которые подтверждают транзитный характер поездки: разрешение на постоянное или временное проживание в стране назначения, разрешение на трудоустройство, бронирование гостиницы и тому подобное.

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