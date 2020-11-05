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Венгрия ввела ограничения на въезд из Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Венгрия ввела ограничения на въезд из Украины

В Венгрии из-за комендантского часа с 01:00 до 06:00 (по киевскому времени) в связи с пандемией коронавируса будут действовать дополнительные ограничения на въезд.

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно информации, предоставленной венгерскими пограничниками, на территории Венгрии с 01:00 до 06:00 (по киевскому времени) введен комендантский час, поэтому будут действовать ограничения на границе", - говорится в сообщении.

В это время въезд на территорию страны позволят тем, кто едет в место постоянного, временного проживания или места работы на территории Венгрии; с целью трудоустройства при наличии соответствующих документов; в место временного пребывания, которое подтверждается бронированием в гостинице.

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Ограничения не распространяются на водителей грузового автотранспорта, осуществляющих международные перевозки, и лиц, следующих транзитом через территорию Венгрии.

Такие лица обязательно должны иметь документы, которые подтверждают транзитный характер поездки: разрешение на постоянное или временное проживание в стране назначения, разрешение на трудоустройство, бронирование гостиницы и тому подобное.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+3
Украина должна ввести ограничения на въезд из Венгрии .
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05.11.2020 18:38
+2
Он не успеет понять. Приляжет отдохнуть.
Он старый диванный солдат.
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05.11.2020 18:46
+2


Roman Davydenko@RomanDmitrich





Трішки сумних новин вам.
В Баренцовому морі, рузька гіпєрзвуковая, нєімєющая аналогов в мірє ракета, попала в свій есмінець.

Угорщина ввела обмеження на в'їзд з України - Цензор.НЕТ 5160
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05.11.2020 19:05
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Правила форума Совет форумчан
Так шо,закарпатские ******, незаконно получившие воняющий, да, что там воняющий, СМЕРДЯЩИЙ паспорт вЯликой союзницы нацистской Германии, заехать на халасле не смогут в Прокталаранхазу или Кишварду?
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05.11.2020 18:37 Ответить
Шикарену дурню написав. Тренувався десь?
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05.11.2020 18:39 Ответить
Ну, тут я конечно таки малость постебался. Закарпатские *******, нашим прикордонникам показывают наш паспорт, и выезжают по нему, а своим то показывают другой. Как и румыны на Буковине.
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05.11.2020 18:43 Ответить
"Он старый солдат и не знает слов любви".
Только ненависть и хамство.
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05.11.2020 18:44 Ответить
А где же вы увидели у меня ненавист или к примеру хамство? Поздравляю вас, сын мордосквого народ, вы СОВРАМШИ. Венгрия ввела ограничения на въезд из Украины - Цензор.НЕТ 2826
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05.11.2020 18:52 Ответить
Так, что халасле в Дебрецене или Ибране с Тисавашваре они посёрбают. Венгрия ввела ограничения на въезд из Украины - Цензор.НЕТ 238
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05.11.2020 18:45 Ответить
Я тя уважаю, но скажи им это в лицо.
Я их не уважаю, но может.... пошли они (Куда?)
Там вы даже язык не поймешь, как нам препод грил. - "хвиртка" это по-нашему, а там? - такое слово шо я бы даже православным под пытками стал, но не запомнил бы.
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05.11.2020 18:44 Ответить
Он не успеет понять. Приляжет отдохнуть.
Он старый диванный солдат.
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05.11.2020 18:46 Ответить
А там всё просто. Подхожу к мадьяру и говорю, - момент, супермаркет, плиз? И нет проблем. А в ресторации ещё проще, - ван гуляш, ван салат, ван халасле, ван шалоим галушка, ту бир хюнгарикум, ван кофе. Откушал, говорю - аффа. А при расчёте, к примеру в 9000 форинтов за счёт, даю 10 000 и говорю, - финиш и кёссенен. Вот вы бы видели их счастливые лица. Но куда вам. Вы в основном видите лица угрюмые, мордовско-бурятские. Венгрия ввела ограничения на въезд из Украины - Цензор.НЕТ 6808
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05.11.2020 18:51 Ответить
та я так не ездил. но везде есть люди(заезженная тема Угорщина ввела обмеження на в'їзд з України - Цензор.НЕТ 7423 )
Просто там на ЗК они как бы "между всеми", если говорить о наших то. Хотя, там "Эдельвейсы" расположены, так что Сиярто знает шо это = всей вергерской армии(гордится).
Но я х.з., хотят в Венгрию - да и пусть, нам оно надо? Втооре Косово?
Тем более Москаль высрал шо там - "если неходишь бесноваться в цырковь - смотрят как на дикаря". Я бы их послал подальше. Лучше имиеть страну пусть бедную, но единую.
Чем по 5 бригад отправлять. И так хватает - плюс т.н. "бацька" с норда.
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05.11.2020 19:05 Ответить
Э нет, тут я не согласен. Хочется жить в Венгрии, не вопрос, рецепт известен всему миру, - чемодан-Чоп- електричка-Венгрия. Мы гордимся дружинами Олега, Святослава и Даниила, Кармелюком Довбушем, Богуном и Серком, и прочини козаками, гордимся петлюровцами, махновцами, бандеровцами и членами хельсенской спилки, правым сектором и добробатами, ВСУ гордимя. А вот Эдельвейсы осуждены в Нюренберге. СС, знаете ли батенька это преступная организация.
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05.11.2020 19:12 Ответить
Последнее предложение не вам, это эрзянину шо тут воняет из Параши кося под конадцкого актёра. Впррочем он скорее всего не знает такового.
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05.11.2020 18:55 Ответить
не, я к сожалению под своим флажком. та не обижайтесь, просто ну не знаю. че тут сказать, ладно пиво после сигаретки - сам... Кто-то там, Зевс вроде, велел приложиться.
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05.11.2020 19:07 Ответить
А курит вредно и дорого. Я лет 20 как бросил. Рекомендую.
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05.11.2020 19:13 Ответить
Парить надо, Вольнов рекомендует, лет с 7-9 как парит, ну и кацапов присмаливает... Крайний ролик про Рашку - жесть, тупо ватникам рассказал почему Рашка говно.(взрыв баллонов, диды, еще чет - Вольняшка реально крут)
Не говоря уже про прикол с пожаром в .... Магнитогорске кажись - даже Киселев его попробовал обосрать(это реально). Чет пранков не выкладывает, надо куда-то там в Патреон или куда идти то но там бабло(за вами следят)
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05.11.2020 19:18 Ответить
Украина должна ввести ограничения на въезд из Венгрии .
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05.11.2020 18:38 Ответить
На час комендантського часу чи просто так?
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05.11.2020 18:40 Ответить
Зачем? Все страны Евросоюза ввели такие ограничения,или разрешение на работу,или транзит.
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05.11.2020 20:33 Ответить
Байден побив історичний рекорд за кількістю отриманих голосів

Кандидат від демократів, віцепрезидент Джо Байден отримав найбільшу кількість голосів на виборах у США за всю історію, побивши рекорд колишнього президента Обами в 2008 році.
Так, станом на четвер Байден отримав понад 72 мільйони голосів, передає FOX News.
Як повідомляється, Дональд Трамп має приблизно 68,7 мільйонів голосів і, ймовірно, ще може побити рекорд Обами (69 498 516 голосів).
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05.11.2020 18:40 Ответить
Нехай гнють самі - без українців. Подивимся на скільки їх вистачить.
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05.11.2020 18:40 Ответить
Ну просто ломлюсь посмотреть на зАски, крутую природу..... ой, да, эээээ, пустите, ироды свободы лишают, я буду беситься в Смерд-лото!!!11
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05.11.2020 18:45 Ответить
Та да.
Безвиза уже наелись... и клубники тоже.
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05.11.2020 18:48 Ответить
это для всех стран или только зекулебу касается?
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05.11.2020 18:47 Ответить
Тебе весь список огласить?
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05.11.2020 18:50 Ответить
Ну попробуй.
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05.11.2020 19:18 Ответить
А в остальные страны нормальный въезд? Щас вообщето вся Европа из-за вируса в такой себе жопе и начали страны закрываться понемногу. Может тут и сенсации никакой нет?
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05.11.2020 18:55 Ответить


Roman Davydenko@RomanDmitrich





Трішки сумних новин вам.
В Баренцовому морі, рузька гіпєрзвуковая, нєімєющая аналогов в мірє ракета, попала в свій есмінець.

Угорщина ввела обмеження на в'їзд з України - Цензор.НЕТ 5160
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05.11.2020 19:05 Ответить
Ото лихо... Угорщина ввела обмеження на в'їзд з України - Цензор.НЕТ 7778
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05.11.2020 20:57 Ответить
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто получил положительный результат теста на коронавирус во время официального визита в Азию.
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05.11.2020 19:19 Ответить
теперь самим придется мести улицы и работать на своих фермах...
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05.11.2020 20:02 Ответить
Ну как сказать...
"В то же время въезд на территорию страны разрешён тем, кто едет в место постоянного, временного проживания или места работы на территории Венгрии; с целью трудоустройства при наличии соответствующих документов; в место временного пребывания".
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05.11.2020 20:10 Ответить
"Соответствующие документы" были не у всех, кто ездил на заработки.
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06.11.2020 10:10 Ответить
Ну значит теперь будут. )))
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06.11.2020 11:01 Ответить
"Венгрия ввела ограничения на въезд из Украины".

Для Закарпатья тоже? Угорщина ввела обмеження на в'їзд з України - Цензор.НЕТ 6110
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05.11.2020 20:12 Ответить
И УКРАИНА ДОЛЖНА ЗАКРЫТЬ НА НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК !)
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06.11.2020 13:01 Ответить
 
 