УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12289 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Коронавірус і карантин
6 318 35
Угорщина (1317) Держприкордонслужба (4315) кордон (3078) карантин (16095) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Угорщина ввела обмеження на в'їзд з України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Угорщина ввела обмеження на в'їзд з України

В Угорщині через комендантську годину з 01:00 до 06:00 (за київським часом) у зв'язку з пандемією коронавірусу діятимуть додаткові обмеження на в'їзд.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з інформацією, наданою угорськими прикордонниками, на території Угорщини з 01:00 до 06:00 (за київським часом) введено комендантську годину, тому діятимуть обмеження на кордоні", - сказано в повідомленні.

У цей час в'їзд на територію країни дозволять тим, хто їде в місце постійного, тимчасового проживання або місця роботи на території Угорщини; з метою працевлаштування за наявності відповідних документів; у місце тимчасового перебування, яке підтверджується бронюванням у готелі.

Читайте також: Карантин у Бельгії діятиме до вакцинації населення, - прем'єр-міністр Де Кроо

Обмеження не поширюються на водіїв вантажного автотранспорту, які здійснюють міжнародні перевезення, та осіб, які прямують транзитом через територію Угорщини.

Такі особи обов'язково повинні мати документи, які підтверджують транзитний характер поїздки: дозвіл на постійне або тимчасове проживання в країні призначення, дозвіл на працевлаштування, бронювання готелю тощо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Греція запроваджує локдаун до кінця листопада: переміщення заборонено, усі громадяни, які залишилися без роботи, отримають по 800 євро допомоги
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Украина должна ввести ограничения на въезд из Венгрии .
показати весь коментар
05.11.2020 18:38
+2
Он не успеет понять. Приляжет отдохнуть.
Он старый диванный солдат.
показати весь коментар
05.11.2020 18:46
+2


Roman Davydenko@RomanDmitrich





Трішки сумних новин вам.
В Баренцовому морі, рузька гіпєрзвуковая, нєімєющая аналогов в мірє ракета, попала в свій есмінець.

Угорщина ввела обмеження на в'їзд з України - Цензор.НЕТ 5160
показати весь коментар
05.11.2020 19:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так шо,закарпатские ******, незаконно получившие воняющий, да, что там воняющий, СМЕРДЯЩИЙ паспорт вЯликой союзницы нацистской Германии, заехать на халасле не смогут в Прокталаранхазу или Кишварду?
показати весь коментар
05.11.2020 18:37 Відповісти
Шикарену дурню написав. Тренувався десь?
показати весь коментар
05.11.2020 18:39 Відповісти
Ну, тут я конечно таки малость постебался. Закарпатские *******, нашим прикордонникам показывают наш паспорт, и выезжают по нему, а своим то показывают другой. Как и румыны на Буковине.
показати весь коментар
05.11.2020 18:43 Відповісти
"Он старый солдат и не знает слов любви".
Только ненависть и хамство.
показати весь коментар
05.11.2020 18:44 Відповісти
А где же вы увидели у меня ненавист или к примеру хамство? Поздравляю вас, сын мордосквого народ, вы СОВРАМШИ. Венгрия ввела ограничения на въезд из Украины - Цензор.НЕТ 2826
показати весь коментар
05.11.2020 18:52 Відповісти
Так, что халасле в Дебрецене или Ибране с Тисавашваре они посёрбают. Венгрия ввела ограничения на въезд из Украины - Цензор.НЕТ 238
показати весь коментар
05.11.2020 18:45 Відповісти
Я тя уважаю, но скажи им это в лицо.
Я их не уважаю, но может.... пошли они (Куда?)
Там вы даже язык не поймешь, как нам препод грил. - "хвиртка" это по-нашему, а там? - такое слово шо я бы даже православным под пытками стал, но не запомнил бы.
показати весь коментар
05.11.2020 18:44 Відповісти
Он не успеет понять. Приляжет отдохнуть.
Он старый диванный солдат.
показати весь коментар
05.11.2020 18:46 Відповісти
А там всё просто. Подхожу к мадьяру и говорю, - момент, супермаркет, плиз? И нет проблем. А в ресторации ещё проще, - ван гуляш, ван салат, ван халасле, ван шалоим галушка, ту бир хюнгарикум, ван кофе. Откушал, говорю - аффа. А при расчёте, к примеру в 9000 форинтов за счёт, даю 10 000 и говорю, - финиш и кёссенен. Вот вы бы видели их счастливые лица. Но куда вам. Вы в основном видите лица угрюмые, мордовско-бурятские. Венгрия ввела ограничения на въезд из Украины - Цензор.НЕТ 6808
показати весь коментар
05.11.2020 18:51 Відповісти
та я так не ездил. но везде есть люди(заезженная тема Угорщина ввела обмеження на в'їзд з України - Цензор.НЕТ 7423 )
Просто там на ЗК они как бы "между всеми", если говорить о наших то. Хотя, там "Эдельвейсы" расположены, так что Сиярто знает шо это = всей вергерской армии(гордится).
Но я х.з., хотят в Венгрию - да и пусть, нам оно надо? Втооре Косово?
Тем более Москаль высрал шо там - "если неходишь бесноваться в цырковь - смотрят как на дикаря". Я бы их послал подальше. Лучше имиеть страну пусть бедную, но единую.
Чем по 5 бригад отправлять. И так хватает - плюс т.н. "бацька" с норда.
показати весь коментар
05.11.2020 19:05 Відповісти
Э нет, тут я не согласен. Хочется жить в Венгрии, не вопрос, рецепт известен всему миру, - чемодан-Чоп- електричка-Венгрия. Мы гордимся дружинами Олега, Святослава и Даниила, Кармелюком Довбушем, Богуном и Серком, и прочини козаками, гордимся петлюровцами, махновцами, бандеровцами и членами хельсенской спилки, правым сектором и добробатами, ВСУ гордимя. А вот Эдельвейсы осуждены в Нюренберге. СС, знаете ли батенька это преступная организация.
показати весь коментар
05.11.2020 19:12 Відповісти
Последнее предложение не вам, это эрзянину шо тут воняет из Параши кося под конадцкого актёра. Впррочем он скорее всего не знает такового.
показати весь коментар
05.11.2020 18:55 Відповісти
не, я к сожалению под своим флажком. та не обижайтесь, просто ну не знаю. че тут сказать, ладно пиво после сигаретки - сам... Кто-то там, Зевс вроде, велел приложиться.
показати весь коментар
05.11.2020 19:07 Відповісти
А курит вредно и дорого. Я лет 20 как бросил. Рекомендую.
показати весь коментар
05.11.2020 19:13 Відповісти
Парить надо, Вольнов рекомендует, лет с 7-9 как парит, ну и кацапов присмаливает... Крайний ролик про Рашку - жесть, тупо ватникам рассказал почему Рашка говно.(взрыв баллонов, диды, еще чет - Вольняшка реально крут)
Не говоря уже про прикол с пожаром в .... Магнитогорске кажись - даже Киселев его попробовал обосрать(это реально). Чет пранков не выкладывает, надо куда-то там в Патреон или куда идти то но там бабло(за вами следят)
показати весь коментар
05.11.2020 19:18 Відповісти
Украина должна ввести ограничения на въезд из Венгрии .
показати весь коментар
05.11.2020 18:38 Відповісти
На час комендантського часу чи просто так?
показати весь коментар
05.11.2020 18:40 Відповісти
Зачем? Все страны Евросоюза ввели такие ограничения,или разрешение на работу,или транзит.
показати весь коментар
05.11.2020 20:33 Відповісти
Байден побив історичний рекорд за кількістю отриманих голосів

Кандидат від демократів, віцепрезидент Джо Байден отримав найбільшу кількість голосів на виборах у США за всю історію, побивши рекорд колишнього президента Обами в 2008 році.
Так, станом на четвер Байден отримав понад 72 мільйони голосів, передає FOX News.
Як повідомляється, Дональд Трамп має приблизно 68,7 мільйонів голосів і, ймовірно, ще може побити рекорд Обами (69 498 516 голосів).
показати весь коментар
05.11.2020 18:40 Відповісти
Нехай гнють самі - без українців. Подивимся на скільки їх вистачить.
показати весь коментар
05.11.2020 18:40 Відповісти
Ну просто ломлюсь посмотреть на зАски, крутую природу..... ой, да, эээээ, пустите, ироды свободы лишают, я буду беситься в Смерд-лото!!!11
показати весь коментар
05.11.2020 18:45 Відповісти
Та да.
Безвиза уже наелись... и клубники тоже.
показати весь коментар
05.11.2020 18:48 Відповісти
это для всех стран или только зекулебу касается?
показати весь коментар
05.11.2020 18:47 Відповісти
Тебе весь список огласить?
показати весь коментар
05.11.2020 18:50 Відповісти
Ну попробуй.
показати весь коментар
05.11.2020 19:18 Відповісти
А в остальные страны нормальный въезд? Щас вообщето вся Европа из-за вируса в такой себе жопе и начали страны закрываться понемногу. Может тут и сенсации никакой нет?
показати весь коментар
05.11.2020 18:55 Відповісти


Roman Davydenko@RomanDmitrich





Трішки сумних новин вам.
В Баренцовому морі, рузька гіпєрзвуковая, нєімєющая аналогов в мірє ракета, попала в свій есмінець.

Угорщина ввела обмеження на в'їзд з України - Цензор.НЕТ 5160
показати весь коментар
05.11.2020 19:05 Відповісти
Ото лихо... Угорщина ввела обмеження на в'їзд з України - Цензор.НЕТ 7778
показати весь коментар
05.11.2020 20:57 Відповісти
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто получил положительный результат теста на коронавирус во время официального визита в Азию.
показати весь коментар
05.11.2020 19:19 Відповісти
теперь самим придется мести улицы и работать на своих фермах...
показати весь коментар
05.11.2020 20:02 Відповісти
Ну как сказать...
"В то же время въезд на территорию страны разрешён тем, кто едет в место постоянного, временного проживания или места работы на территории Венгрии; с целью трудоустройства при наличии соответствующих документов; в место временного пребывания".
показати весь коментар
05.11.2020 20:10 Відповісти
"Соответствующие документы" были не у всех, кто ездил на заработки.
показати весь коментар
06.11.2020 10:10 Відповісти
Ну значит теперь будут. )))
показати весь коментар
06.11.2020 11:01 Відповісти
"Венгрия ввела ограничения на въезд из Украины".

Для Закарпатья тоже? Угорщина ввела обмеження на в'їзд з України - Цензор.НЕТ 6110
показати весь коментар
05.11.2020 20:12 Відповісти
И УКРАИНА ДОЛЖНА ЗАКРЫТЬ НА НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК !)
показати весь коментар
06.11.2020 13:01 Відповісти
 
 