Угорщина ввела обмеження на в'їзд з України
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
В Угорщині через комендантську годину з 01:00 до 06:00 (за київським часом) у зв'язку з пандемією коронавірусу діятимуть додаткові обмеження на в'їзд.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.
"Згідно з інформацією, наданою угорськими прикордонниками, на території Угорщини з 01:00 до 06:00 (за київським часом) введено комендантську годину, тому діятимуть обмеження на кордоні", - сказано в повідомленні.
У цей час в'їзд на територію країни дозволять тим, хто їде в місце постійного, тимчасового проживання або місця роботи на території Угорщини; з метою працевлаштування за наявності відповідних документів; у місце тимчасового перебування, яке підтверджується бронюванням у готелі.
Обмеження не поширюються на водіїв вантажного автотранспорту, які здійснюють міжнародні перевезення, та осіб, які прямують транзитом через територію Угорщини.
Такі особи обов'язково повинні мати документи, які підтверджують транзитний характер поїздки: дозвіл на постійне або тимчасове проживання в країні призначення, дозвіл на працевлаштування, бронювання готелю тощо.
Будь ласка, зачекайте...
Только ненависть и хамство.
Я их не уважаю, но может.... пошли они (Куда?)
Там вы даже язык не поймешь, как нам препод грил. - "хвиртка" это по-нашему, а там? - такое слово шо я бы даже православным под пытками стал, но не запомнил бы.
Он старый диванный солдат.
Просто там на ЗК они как бы "между всеми", если говорить о наших то. Хотя, там "Эдельвейсы" расположены, так что Сиярто знает шо это = всей вергерской армии(гордится).
Но я х.з., хотят в Венгрию - да и пусть, нам оно надо? Втооре Косово?
Тем более Москаль высрал шо там - "если неходишь бесноваться в цырковь - смотрят как на дикаря". Я бы их послал подальше. Лучше имиеть страну пусть бедную, но единую.
Чем по 5 бригад отправлять. И так хватает - плюс т.н. "бацька" с норда.
Не говоря уже про прикол с пожаром в .... Магнитогорске кажись - даже Киселев его попробовал обосрать(это реально). Чет пранков не выкладывает, надо куда-то там в Патреон или куда идти то но там бабло(за вами следят)
Кандидат від демократів, віцепрезидент Джо Байден отримав найбільшу кількість голосів на виборах у США за всю історію, побивши рекорд колишнього президента Обами в 2008 році.
Так, станом на четвер Байден отримав понад 72 мільйони голосів, передає FOX News.
Як повідомляється, Дональд Трамп має приблизно 68,7 мільйонів голосів і, ймовірно, ще може побити рекорд Обами (69 498 516 голосів).
Безвиза уже наелись... и клубники тоже.
Roman Davydenko@RomanDmitrich
Трішки сумних новин вам.
В Баренцовому морі, рузька гіпєрзвуковая, нєімєющая аналогов в мірє ракета, попала в свій есмінець.
"В то же время въезд на территорию страны разрешён тем, кто едет в место постоянного, временного проживания или места работы на территории Венгрии; с целью трудоустройства при наличии соответствующих документов; в место временного пребывания".
Для Закарпатья тоже?