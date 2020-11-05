РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12226 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
3 228 4
Зеленский (16489) ОГА (2375) Одесская область (3102) Сумская область (1834) увольнение (2508) Ивано-Франковская область (837)

Главы Одесской, Сумской и Ивано-Франковской ОГА уволены по собственному желанию

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главы Одесской, Сумской и Ивано-Франковской ОГА уволены по собственному желанию

Владимир Зеленский отправил в отставку руководителей облгосадминистраций Одесской, Сумской, и Ивано-Франковской областей "соответствии с поданными ими заявлениями".

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

С этого дня Максим Куцый больше не возглавляет Одесскую ОГА, Роман Грищенко - Сумскую, а Виталий Федорив - Ивано-Франковскую.

Во всех трех указах отмечено, что увольнение происходит согласно поданному главой ОГА заявлению.

Также на Цензор.НЕТ: Кабмин согласовал увольнение глав ОГА в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях, - Шмыгаль

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
;Добровільно-примусово;. Главы Одесской, Сумской и Ивано-Франковской ОГА уволены по собственному желанию - Цензор.НЕТ 5986
показать весь комментарий
05.11.2020 19:52 Ответить
Нє аправдалі оказанавага вісокога давєрія!
показать весь комментарий
05.11.2020 20:26 Ответить
Имя этого "собствбпнного желания" -- электрошокер импортный !
показать весь комментарий
05.11.2020 20:27 Ответить
"Вийди звідси,бандите!"
показать весь комментарий
05.11.2020 22:15 Ответить
 
 