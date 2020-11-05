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Главы Одесской, Сумской и Ивано-Франковской ОГА уволены по собственному желанию
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Владимир Зеленский отправил в отставку руководителей облгосадминистраций Одесской, Сумской, и Ивано-Франковской областей "соответствии с поданными ими заявлениями".
Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
С этого дня Максим Куцый больше не возглавляет Одесскую ОГА, Роман Грищенко - Сумскую, а Виталий Федорив - Ивано-Франковскую.
Во всех трех указах отмечено, что увольнение происходит согласно поданному главой ОГА заявлению.
Также на Цензор.НЕТ: Кабмин согласовал увольнение глав ОГА в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях, - Шмыгаль
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