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Голів Одеської, Сумської та Івано-Франківської ОДА звільнено за власним бажанням

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Голів Одеської, Сумської та Івано-Франківської ОДА звільнено за власним бажанням

Володимир Зеленський відправив у відставку керівників облдержадміністрацій Одеської, Сумської, і Івано-Франківської областей "відповідно до поданих ними заяв".

Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Від цього дня Максим Куций більше не очолює Одеську ОДА, Роман Грищенко - Сумську, а Віталій Федорів - Івано-Франківську.

У всіх трьох указах зазначено, що звільнення відбувається згідно з поданою головою ОДА заявою.

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;Добровільно-примусово;. Главы Одесской, Сумской и Ивано-Франковской ОГА уволены по собственному желанию - Цензор.НЕТ 5986
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05.11.2020 19:52 Відповісти
Нє аправдалі оказанавага вісокога давєрія!
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05.11.2020 20:26 Відповісти
Имя этого "собствбпнного желания" -- электрошокер импортный !
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05.11.2020 20:27 Відповісти
"Вийди звідси,бандите!"
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05.11.2020 22:15 Відповісти
 
 