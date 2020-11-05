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Голів Одеської, Сумської та Івано-Франківської ОДА звільнено за власним бажанням
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Володимир Зеленський відправив у відставку керівників облдержадміністрацій Одеської, Сумської, і Івано-Франківської областей "відповідно до поданих ними заяв".
Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Від цього дня Максим Куций більше не очолює Одеську ОДА, Роман Грищенко - Сумську, а Віталій Федорів - Івано-Франківську.
У всіх трьох указах зазначено, що звільнення відбувається згідно з поданою головою ОДА заявою.
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