Голів Одеської, Сумської та Івано-Франківської ОДА звільнено за власним бажанням

Володимир Зеленський відправив у відставку керівників облдержадміністрацій Одеської, Сумської, і Івано-Франківської областей "відповідно до поданих ними заяв".

Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Від цього дня Максим Куций більше не очолює Одеську ОДА, Роман Грищенко - Сумську, а Віталій Федорів - Івано-Франківську.

У всіх трьох указах зазначено, що звільнення відбувається згідно з поданою головою ОДА заявою.

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