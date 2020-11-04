Кабмін погодив звільнення голів ОДА в Одеській, Івано-Франківській та Сумській областях, - Шмигаль
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Кабінет Міністрів України погоджує зміну глав обласних державних адміністрацій в Одеській, Івано-Франківській і Сумській областях, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Хотів порушити ще одну важливу тему, яка стосується ефективності роботи голів облдержадміністрацій. Сьогодні відбудеться погодження низки кадрових рішень в Одеській, Івано-Франківській і Сумській областях. Президент Володимир Зеленський не раз наголошував, що немає касти недоторканних, і якщо чиновник показує неякісну та неефективну роботу, не дотягує - будуть кадрові зміни. І сьогодні вони будуть", - сказав він на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.
Зокрема, уряд погодив укази президента про звільнення Максима Куцого з посади голови Одеської ОДА, Віталія Федоріва - з посади голови Івано-Франківської ОДА та Романа Грищенка - з посади голови Сумської ОДА.
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Вот только одного не хотят понять слуги урода, что нечего на зеркало пенять. Дело не в недоработках губернаторов на выборах, а в самом Зеленском.
Хоть миллион губернаторов поменяй а это не поможет Зеленскому. Люди просто не голосуют за его провластных кандидатов, потому, что не верят власти и лично Зеленскому, который полтора года ничего хорошего не делал и не собирается делать для простых нраждан