Кабмін погодив звільнення голів ОДА в Одеській, Івано-Франківській та Сумській областях, - Шмигаль

Кабінет Міністрів України погоджує зміну глав обласних державних адміністрацій в Одеській, Івано-Франківській і Сумській областях, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Хотів порушити ще одну важливу тему, яка стосується ефективності роботи голів облдержадміністрацій. Сьогодні відбудеться погодження низки кадрових рішень в Одеській, Івано-Франківській і Сумській областях. Президент Володимир Зеленський не раз наголошував, що немає касти недоторканних, і якщо чиновник показує неякісну та неефективну роботу, не дотягує - будуть кадрові зміни. І сьогодні вони будуть", - сказав він на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

Зокрема, уряд погодив укази президента про звільнення Максима Куцого з посади голови Одеської ОДА, Віталія Федоріва - з посади голови Івано-Франківської ОДА та Романа Грищенка - з посади голови Сумської ОДА.