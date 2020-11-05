Украина и ВОЗ подписали двухлетнее соглашение о сотрудничестве, - министр Степанов
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Украина в онлайн-режиме подписала со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) двухлетнее соглашение о сотрудничестве.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Это Соглашение определяет четкую "дорожную карту" нашей дальнейшей совместной работы, в частности, относительно решения таких вызовов современности, как пока чрезмерно высокая заболеваемость сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом и туберкулезом в Украине. Ведь борьба с пандемией не останавливает нашу деятельность по внедрению стратегических и качественных изменений в системе здравоохранения", - написал министр на странице в Фейсбуке.
Отмечается, что из-за пандемии COVID-19 подписание Соглашения прошло в онлайн-режиме одновременно в Киеве и Копенгагене.
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- ВОЗ, как прихлебатели именуемого далее "глобалистского лобби" гарантирует нашему правительству некоторое денежное вливание, с одной стороны;
- на что правительство Украины, далее именуемое "казнокрады", обязуется держать подконтрольное ему население
в стойлев страхе и покорности, с другой стороны.