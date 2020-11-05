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Украина и ВОЗ подписали двухлетнее соглашение о сотрудничестве, - министр Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Украина и ВОЗ подписали двухлетнее соглашение о сотрудничестве, - министр Степанов

Украина в онлайн-режиме подписала со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) двухлетнее соглашение о сотрудничестве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Это Соглашение определяет четкую "дорожную карту" нашей дальнейшей совместной работы, в частности, относительно решения таких вызовов современности, как пока чрезмерно высокая заболеваемость сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом и туберкулезом в Украине. Ведь борьба с пандемией не останавливает нашу деятельность по внедрению стратегических и качественных изменений в системе здравоохранения", - написал министр на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что из-за пандемии COVID-19 подписание Соглашения прошло в онлайн-режиме одновременно в Киеве и Копенгагене.

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Автор: Роман Свиридович
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Невже ВОЗ буде безкоштовно це робити?
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05.11.2020 21:22 Ответить
вместе с этим жуликом - погонщиком верблюдов, падлы, бабло будут дерибанить...
Україна і ВООЗ підписали дворічну угоду про співпрацю, - міністр Степанов - Цензор.НЕТ 5876
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05.11.2020 21:42 Ответить
Как минимум 2 года нам еще будут сцать в уши. Україна і ВООЗ підписали дворічну угоду про співпрацю, - міністр Степанов - Цензор.НЕТ 5341
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05.11.2020 22:09 Ответить
А можно хотя бы тезисно относительной этой самой четкой дорожной карты?
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05.11.2020 22:12 Ответить
Если тезисно, то:
- ВОЗ, как прихлебатели именуемого далее "глобалистского лобби" гарантирует нашему правительству некоторое денежное вливание, с одной стороны;
- на что правительство Украины, далее именуемое "казнокрады", обязуется держать подконтрольное ему население в стойле в страхе и покорности, с другой стороны.
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06.11.2020 00:32 Ответить
Это мы будем платить ВОЗ или ВОЗ нам будет помогать лекарствами?
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05.11.2020 23:29 Ответить
 
 