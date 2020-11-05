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Україна і ВООЗ підписали дворічну угоду про співпрацю, - міністр Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Україна і ВООЗ підписали дворічну угоду про співпрацю, - міністр Степанов

Україна в онлайн-режимі підписала зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) дворічну угоду про співпрацю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ця Угода визначає чітку "дорожню карту" нашої подальшої спільної роботи, зокрема, щодо вирішення таких викликів сучасності, як поки надмірно висока захворюваність серцево-судинними хворобами, діабетом і туберкульозом в Україні. Адже боротьба з пандемією не зупиняє нашу діяльність з впровадження стратегічних і якісних змін у системі охорони здоров'я", - написав міністр на сторінці в Фейсбуці.

Зазначається, що через пандемію COVID-19 підписання Угоди пройшло в онлайн-режимі одночасно в Києві та Копенгагені.

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Невже ВОЗ буде безкоштовно це робити?
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05.11.2020 21:22 Відповісти
вместе с этим жуликом - погонщиком верблюдов, падлы, бабло будут дерибанить...
Україна і ВООЗ підписали дворічну угоду про співпрацю, - міністр Степанов - Цензор.НЕТ 5876
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05.11.2020 21:42 Відповісти
Как минимум 2 года нам еще будут сцать в уши. Україна і ВООЗ підписали дворічну угоду про співпрацю, - міністр Степанов - Цензор.НЕТ 5341
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05.11.2020 22:09 Відповісти
А можно хотя бы тезисно относительной этой самой четкой дорожной карты?
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05.11.2020 22:12 Відповісти
Если тезисно, то:
- ВОЗ, как прихлебатели именуемого далее "глобалистского лобби" гарантирует нашему правительству некоторое денежное вливание, с одной стороны;
- на что правительство Украины, далее именуемое "казнокрады", обязуется держать подконтрольное ему население в стойле в страхе и покорности, с другой стороны.
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06.11.2020 00:32 Відповісти
Это мы будем платить ВОЗ или ВОЗ нам будет помогать лекарствами?
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05.11.2020 23:29 Відповісти
 
 